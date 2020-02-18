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 Проиграв на поле боя, наемники РФ решили обвинить украинскую сторону в попытке нападения: украинские защитники никогда не применяют оружие первыми, - штаб ОС

В штабе операции Объединенных сил заверили, что украинские воины никогда не применяют оружие первыми.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передает Цензор.НЕТ.

"Российские наемники при попытке коварно прорвать позиции украинских военных и получив при этом достойный отпор, запросили режим "тишины" для того, чтобы забрать с поля боя своих раненых и убитых. Украинская армия, выполняя требования международного права по ведению боевых действий, удовлетворила эту гуманитарную просьбу противника, надеясь на его достоинство. Однако, проиграв на поле боя, враг решил скрыть свое поражение и выдал наспех подготовленное заявление, обвиняя украинскую сторону в попытке нападения. Все содержание вражеского заявления свидетельствует о растерянности и потере контроля над ситуацией. Командование ООС еще раз официально заявляет: украинские защитники стойко стоят на принципах выполнения Минских договоренностей и никогда не применяют оружие первыми. Защищаем Украину, как того требует наша Присяга! Честь имеем!" - заявили в штабе ОС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бой в районе Золотого закончился, один украинский воин погиб, четверо - ранены, - штаб ОС

Проиграв на поле боя, наемники РФ решили обвинить украинскую сторону в попытке нападения: украинские защитники никогда не применяют оружие первыми, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176358
 
   
 Топ комментарии
 
Так нада было им насыпать в три раза больше, когда они запросили перемирие, стереть их к херам с лица земли, так сказать... НО
Проиграв на поле боя, наемники РФ решили обвинить украинскую сторону в попытке нападения: украинские защитники никогда не применяют оружие первыми, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8411

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А у нас что есть главнокомандующий? Это тот поц который назвал это "циничной провокацией". Для дегенератов поясню, что провокация - это "подстрекательство к каким-то действиям", а там идет открытая война. Но вам сраноросам это не понять.
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Когда вы уже поймёте, кацапа нужно бить с ноги, тогда он понимает. Нужно действовать на опережение, нестандартно, а потом выставлять требования на переговорах, а не сидеть в вечной обороне, и обсуждать очередные Кремлевские хотелки. Они запросили перемирие, да под этот шумок, третья сила должна была разнести все заранее разведанные цели до самой границы, ведь ихтамнет, значит никто спрашивать не будет. Тем более все это Украина, и мы имеем все права ее защищать любыми методами. А то все, Минск, Штайнмайер, 12 шагов...
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"В ходе боя в районе Золотого 72-я ОМБр вынуждена была покинуть два опорника: бригада понесла потери,.."
"Украинские военные потеряли позиции вблизи Золотого на Донбассе."
Так кто бой проиграл????
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Зеля всех паабидил, проснулся, и сразу пабедааа!!
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Хто знає коли найближчий літак до Ростова?
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Запросили "режим тиші" - треба було півгодинки відпрацювати по їхніх позиціях зі всіх стволів, а тоді ще раз перепитати: "Що що ви хотіли?"
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У нас преЗЕрватив МИРА! а не войны...
Он готов до Львова ВСУ отводить...
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гроно копытная 128я а огневые сменить а ? если шо нас там нет и немае а на сепаров летять то кохфетки тузик дуже не куёві у 122мм
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Короче все как во время боев за Иловайск, ДАП и Дебальцево.. разная противоречивая инфа идет. я думаю сепары не продвигались и опорники не захватывали.. просто разбили их из артиллерии.
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К слову потерю и бегство из Дебальцево и огромные потери зимой 2015го Петя тоже первым делом пытался победой изобразить если кто не помнит.. https://youtu.be/GTJU12Ejd7A
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Не мели ерунды. По сравнению с 2015м сейчас вообще мрак.
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Скорее наоборот.. тогда мрак был. потеря ДАПа, Дебальцево и подписание Петей второго Минска. сейчас просто окопная война.
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та да по сравнению с сотнями погибших в 15, щас мрак.
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У кацапов в 15м тоже потеры были сотнями но в 15м у нас уже была армия.
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Но вот ты сам себя взял сейчас и опроверг)) вопрос зачем тогда спорить пытался?) если тогда гибли с обеих сторон сотнями а сейчас единицами то когда мрак был тогда или сейчас?
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Кацапе, не "бегство" а вихід зі зброєю і технікою. Наші втрати є в "Книзі пам'яті". А от ваших, яких полягло в декілька разів більше, хоронили як собак, втихаря на кацапщині або в лугандоні.
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В книгу памяти попадают только те кого признали боевыми потерями при том что не боевые потери на Донбассе превышают боевые даже официально https://censor.net.ua/news/3169149/neboevye_poteri_vseh_silovyh_struktur_na_donbasse_za_5_let_prevyshayut_boevye_3379_protiv_3031_matios .. а сколько таких которых списали на дезертиров и пробавших без вести? В 2015м официально *дезертиров* было 15 тысяч! Где эти люди? Что с ними? https://youtu.be/xgXGo1Tqa5A .
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Во-первых: сначала пройди хотя бы военную подготовку в школе, чтобы не выглядеть идиотом. Во-вторых: узнай что такое "не боевые потери" и поинтересуйся их количеством в российской армии напр. в Забайкалье. В-третьих: никогда не верь тому о чём вещают русские каналы или прорусские в Украине. В-четвёртых: судя по тебе и другой вашей молодёжи, никогда россия не будет свободной (демократической, либеральной). Разговор окончен. Слава Україні! Слава нації!
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Ты читать умеешь? я для кого ссылку кидал? речь идет о не боевых потерях только на Донбассе которые превышают боевые что выглядит очень странно! Тоесть с потерями в таких условиях элементарно легко манипулировать.. вот сегодня например в результате боя у Золотого первые данные про погибших четверо! https://www.dsnews.ua/politics/ataka-rossii-na-pozitsii-oos-pogibli-chetyre-ukrainskih-18022020090700 .. следующая инфа уже два .. https://censor.net.ua/news/3176328/v_hode_boya_pod_zolotym_dvoe_ukrainskih_voinov_pogibli_chetvero_raneny_ekszamglavy_donetskoyi_oga_stokoz а потом один https://censor.net.ua/news/3176329/boyi_v_rayione_zolotogo_zakonchilsya_odin_ukrainskiyi_voin_pogib_chetvero_raneny_shtab_os.. и ты мне хочешь рассказать про правдивость официальных источников? смешно...
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Результат Договорняку МЮНХЕНСЬКОї змови 2020 Земанди. ******* її президент Зе заявляє що він привіз мир, як в 1938 році Чемберлен після МЮНХЕНСЬКОї змови. Зе Московії вірити не можна. ЗАПАМЯТАЙ!!! ЗЕ, НЕ НАДО СТРЕЛЯТЬ ЧИ ЯК!?
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Так мюнхенську змову Порошенко присік. Каже, що провів десятки зустрічей і цю підступну спробу встановити мир зруйнував. Капітуляції ні, так війні.
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Головне аби наші військові не перемагали як червона армія, кількістю загиблих своїх солдат...
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Свистешь на голубой воде! Ежели такие заявления,значит все очень хереново! Говорили не стоит заигрывать с кацапами.Куда кацапа не целуй везде задница!! Они ещё за воду договариваться хотят!!!
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так какцап к нему и обернуться может,леденец пососать даст.
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"украинские защитники никогда не применяют оружие первыми" - і це дуже погано і не правильно. Тому, що з давніх давен відомо, що кращий захист - це напад!
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А вторыми, млять?
Так потерянные позиции вернули или как?
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там пока относительно тихо и первыми завыли сепары после начала работы артиллерии ВСУ Програвши на полі бою, найманці РФ вирішили звинуватити українську сторону в спробі нападу: українські захисники ніколи не застосовують зброю першими, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 719 Но на всём бахмутском шляхе гремело как в 2016 Програвши на полі бою, найманці РФ вирішили звинуватити українську сторону в спробі нападу: українські захисники ніколи не застосовують зброю першими, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3449
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Нет не вернули. Мы всё равно собирались отводить войска на 2 км. Теперь будум ждать когда сепары отведут.
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Помнится наш недоглавковерх бахвалился,что в случае сепарской провокации на участках разведения отведенные войска будут немедленно возвращены на оставленные позиции..
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« надеясь на его достоинство»
Какое там может быть достоинство ? Упоминая орков даже близко ненужно писать подобное .
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С.ка ,на правду не знаю яка глибина оборони,але якщо дозволяло треба було чуть глибше запустити і переї.ашити всіх.
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Ну куда без классики Л.Кэролла: "до 12-ти часов подермеся, а потом пойдем вместе и пообедаем"!!! Напали, положили 2-х наших, а потом запросили "режим тишины"!!!!! Это БРЕД свинячий какой-то!!!!! Програвши на полі бою, найманці РФ вирішили звинуватити українську сторону в спробі нападу: українські захисники ніколи не застосовують зброю першими, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9740
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так какцап к нему и обернуться может,леденец пососать даст.
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А вот то, что не применяют наши оружие первыми является госизменой. Враг захватил наши территории с людьми, убил более 15000 чел, а ВСУ не применяет оружие первыми.... Зачем тогда нам армия?
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Бутусов: Боевики захватили одну из передовых позиций ВСУ в серой зоне

InfoResist

Програвши на полі бою, найманці РФ вирішили звинуватити українську сторону в спробі нападу: українські захисники ніколи не застосовують зброю першими, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2775Читать материал на украинском

Продолжение:Хомчак уточнил потери боевиков в результате утренних обстрелов

После сегодняшних интенсивных обстрелов в районе Золотого Луганской области установлено перемирие. Об этом у себя в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.
«По состоянию на 10.15 в районе Золотого установлено прекращение огня. Российская штурмовая группа под прикрытием массированного артиллерийского огня захватила одну из передовых украинских позиций в серой зоне», - написал он.
Журналист также добавил, что масштаб сегодняшних обстрелов беспрецедентный за последние годы.
Напомним, сегодня утром штаб ООС сообщил, что российские вооруженные формирования атаковали позиции украинских военных вблизи нескольких населенных пунктов. Под огневым прикрытием оккупанты предприняли попытку продвижения через линию разграничения.
Украинским бойцам удалось отбить наступление врага. Также была озвучена информация о потерях.
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