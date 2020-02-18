 Проиграв на поле боя, наемники РФ решили обвинить украинскую сторону в попытке нападения: украинские защитники никогда не применяют оружие первыми, - штаб ОС

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передает Цензор.НЕТ.

"Российские наемники при попытке коварно прорвать позиции украинских военных и получив при этом достойный отпор, запросили режим "тишины" для того, чтобы забрать с поля боя своих раненых и убитых. Украинская армия, выполняя требования международного права по ведению боевых действий, удовлетворила эту гуманитарную просьбу противника, надеясь на его достоинство. Однако, проиграв на поле боя, враг решил скрыть свое поражение и выдал наспех подготовленное заявление, обвиняя украинскую сторону в попытке нападения. Все содержание вражеского заявления свидетельствует о растерянности и потере контроля над ситуацией. Командование ООС еще раз официально заявляет: украинские защитники стойко стоят на принципах выполнения Минских договоренностей и никогда не применяют оружие первыми. Защищаем Украину, как того требует наша Присяга! Честь имеем!" - заявили в штабе ОС.

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