 Проиграв на поле боя, наемники РФ решили обвинить украинскую сторону в попытке нападения: украинские защитники никогда не применяют оружие первыми, - штаб ОС

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передает Цензор.НЕТ.
"Российские наемники при попытке коварно прорвать позиции украинских военных и получив при этом достойный отпор, запросили режим "тишины" для того, чтобы забрать с поля боя своих раненых и убитых. Украинская армия, выполняя требования международного права по ведению боевых действий, удовлетворила эту гуманитарную просьбу противника, надеясь на его достоинство. Однако, проиграв на поле боя, враг решил скрыть свое поражение и выдал наспех подготовленное заявление, обвиняя украинскую сторону в попытке нападения. Все содержание вражеского заявления свидетельствует о растерянности и потере контроля над ситуацией. Командование ООС еще раз официально заявляет: украинские защитники стойко стоят на принципах выполнения Минских договоренностей и никогда не применяют оружие первыми. Защищаем Украину, как того требует наша Присяга! Честь имеем!" - заявили в штабе ОС.
Такие и победы...
"Украинские военные потеряли позиции вблизи Золотого на Донбассе."
Так кто бой проиграл????
Он готов до Львова ВСУ отводить...
Так потерянные позиции вернули или как?
Какое там может быть достоинство ? Упоминая орков даже близко ненужно писать подобное .
InfoResist
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Продолжение:Хомчак уточнил потери боевиков в результате утренних обстрелов
После сегодняшних интенсивных обстрелов в районе Золотого Луганской области установлено перемирие. Об этом у себя в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.
«По состоянию на 10.15 в районе Золотого установлено прекращение огня. Российская штурмовая группа под прикрытием массированного артиллерийского огня захватила одну из передовых украинских позиций в серой зоне», - написал он.
Журналист также добавил, что масштаб сегодняшних обстрелов беспрецедентный за последние годы.
Напомним, сегодня утром штаб ООС сообщил, что российские вооруженные формирования атаковали позиции украинских военных вблизи нескольких населенных пунктов. Под огневым прикрытием оккупанты предприняли попытку продвижения через линию разграничения.
Украинским бойцам удалось отбить наступление врага. Также была озвучена информация о потерях.