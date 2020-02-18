 Украина сообщит государствам-участникам ОБСЕ о сегодняшней атаке российских наемников на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене на своей странице в Twitter.
"Сегодня утром российские вооруженные формирования начали наступление на позиции украинских военнослужащих вблизи района разведения в Золотом с применением тяжелой артиллерии и с нарушением линии соприкосновения. Сообщается о нескольких жертвах. Мы решительно осуждаем эту атаку и сообщим об этом государствам-участникам ОБСЕ", - говорится в заявлении представительства.
Вместе с тем, спикер МИД Украины Екатерина Зеленко написала, что сегодняшняя атака российских наемников, а также использование запрещенного оружия привело к новым потерям: "Очень обеспокоены эскалацией на Донбассе после последней российской атаки. Использование запрещенного оружия привело к новой волне жертв. Это последнее нарушение договоренностей, достигнутых на встрече в Нормандском формате. Мы призываем международное сообщество осудить эту эскалацию".
Напомним, утром 18 февраля наемники РФ атаковали украинские позиции на Донбассе.
В результате боевых действий погиб один украинский воин, еще четверо получили ранения.
Т.е. кремль будет стрелять, убивать, а зеля - озвучивать мантры о "гражданской войне", "примирении" и "диалоге".
Кремлю так удобнее, и для запада убедительнее - если при Порохе врать приходилось русне, и ей не особенно верили, то при зеле врать будет сама Украина.
Жёстко Я бы сказал - свирепо. А миссия ОБСЕ. которая на Донбассе уже 6 лет фиксирует "неопознанные вооружённые формирования", сама ж не сообщит?
понавыбирали...