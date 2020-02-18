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Все про:МИД (5288) ОБСЕ (3927) обстрел (8698) Зеленко (55)

 Украина сообщит государствам-участникам ОБСЕ о сегодняшней атаке российских наемников на Донбассе

Украина решительно осуждает атаку наемников РФ на Донбассе и сообщит о ней государствам-участникам ОБСЕ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене на своей странице в Twitter.

"Сегодня утром российские вооруженные формирования начали наступление на позиции украинских военнослужащих вблизи района разведения в Золотом с применением тяжелой артиллерии и с нарушением линии соприкосновения. Сообщается о нескольких жертвах. Мы решительно осуждаем эту атаку и сообщим об этом государствам-участникам ОБСЕ", - говорится в заявлении представительства.

Вместе с тем, спикер МИД Украины Екатерина Зеленко написала, что сегодняшняя атака российских наемников, а также использование запрещенного оружия привело к новым потерям: "Очень обеспокоены эскалацией на Донбассе после последней российской атаки. Использование запрещенного оружия привело к новой волне жертв. Это последнее нарушение договоренностей, достигнутых на встрече в Нормандском формате. Мы призываем международное сообщество осудить эту эскалацию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об атаке наемников РФ: Это циничная провокация и попытка сорвать мирный процесс. На СНБО будем принимать решение о дальнейших шагах

Напомним, утром 18 февраля наемники РФ атаковали украинские позиции на Донбассе.

В результате боевых действий погиб один украинский воин, еще четверо получили ранения

Украина сообщит государствам-участникам ОБСЕ о сегодняшней атаке российских наемников на Донбассе 01
Украина сообщит государствам-участникам ОБСЕ о сегодняшней атаке российских наемников на Донбассе 02

Источник: https://censor.net.ua/n3176357
 
 
 Топ комментарии
 
Украина сообщит государствам-участникам ОБСЕ о сегодняшней атаке российских наемников на Донбассе

Жёстко Я бы сказал - свирепо. А миссия ОБСЕ. которая на Донбассе уже 6 лет фиксирует "неопознанные вооружённые формирования", сама ж не сообщит?
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он же говорил, что перестанут стрелять, все будет хорошо и силы развели, как же так?
Украина сообщит государствам-участникам ОБСЕ о сегодняшней атаке российских наемников на Донбассе - Цензор.НЕТ 8805
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Эрмак же гарантував що жертв в Золому не буде. Гарант, що тепер будеш робити?
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он же говорил, что перестанут стрелять, все будет хорошо и силы развели, как же так?
Украина сообщит государствам-участникам ОБСЕ о сегодняшней атаке российских наемников на Донбассе - Цензор.НЕТ 8805
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Кремль приучает зелю к тому, что сам кремль будет делать всё, что хочет, а зеля - тоже, всё, что хочет кремль.

Т.е. кремль будет стрелять, убивать, а зеля - озвучивать мантры о "гражданской войне", "примирении" и "диалоге".

Кремлю так удобнее, и для запада убедительнее - если при Порохе врать приходилось русне, и ей не особенно верили, то при зеле врать будет сама Украина.
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Це що СНБО вирішило? Сильна відповідь агресору, я так думаю.
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Украина сообщит государствам-участникам ОБСЕ о сегодняшней атаке российских наемников на Донбассе

Жёстко Я бы сказал - свирепо. А миссия ОБСЕ. которая на Донбассе уже 6 лет фиксирует "неопознанные вооружённые формирования", сама ж не сообщит?
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Миссия ОБСЕ не лезет туда, где стреляют - оно им надо?
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Эрмак же гарантував що жертв в Золому не буде. Гарант, що тепер будеш робити?
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Ще викладіть відосіки в інстаграмі. Де заява МЗС? Де вимога терміново зібрати радбез ЄС? Хоча про що я? Воно ж сказало, що то провокація, а сивуха запускає платформу примирення та готується прощати та бути прощеним, рюкзаков вже розподіляє ролі в патрулях разом з сєпарами, а інші дибілєти готуються до виборів восени...
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А вот Пётр Алексеевич сделал бы не так, он порвал бы сепаров в клочья!
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Зеля пусть срочно звонит *****... на колени...
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Да кому вы нужны! Слизняки. "Сообщат" об атаке они. Это такой вид реакции - сообщить? Чего вы этим "сообщением" достигните? О вас уже все ноги вытирают, а кремль прямо просто вам на голову.
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А тем пох...им бы побыстрее "мир" за счет Украины или кого бы то нибыло...тем главное прибыль, а она во время заварухи упала...
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Vam nado jadernoje oruzyje vostonovit i nikto nebudet napadat.Jesli jest specialisti na etom nado tratit dengi konecno bez reklami, a posle fakta dollozyt.Ruskim eto bylo bi udar posle cego oni otosli ot vas.Eto mojio mnenyje
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у нас президент - голубь мира. Какое ядерное оружие, что вы?
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сообщим??? это нужно было сделать в течение 15 минут после начала обстрела!!!
понавыбирали...
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Украина сообщит в шарагу рашиста ОБСЭ,которая сделает доклад о том.что ничего не видела
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А їм треба повідомляти? А місія ОБСЄ на Донбасі нічого не замітила? А ви не знаєте відповіді? - "глубокая озабоченность", "недопустимость эскалации", "неуклонное выполнение Минских договоренностей". Нормальний головнокомандуючий віддав би наказ "негайно вернути війська на залишені під час розведення (правильно писати "відведення") позиції".
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Скільки ще треба зашкварів від "гаранта"і його компанії,щоб погнати в шию ,а зелофілітики...
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