 Украина сообщит государствам-участникам ОБСЕ о сегодняшней атаке российских наемников на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене на своей странице в Twitter.

"Сегодня утром российские вооруженные формирования начали наступление на позиции украинских военнослужащих вблизи района разведения в Золотом с применением тяжелой артиллерии и с нарушением линии соприкосновения. Сообщается о нескольких жертвах. Мы решительно осуждаем эту атаку и сообщим об этом государствам-участникам ОБСЕ", - говорится в заявлении представительства.

Вместе с тем, спикер МИД Украины Екатерина Зеленко написала, что сегодняшняя атака российских наемников, а также использование запрещенного оружия привело к новым потерям: "Очень обеспокоены эскалацией на Донбассе после последней российской атаки. Использование запрещенного оружия привело к новой волне жертв. Это последнее нарушение договоренностей, достигнутых на встрече в Нормандском формате. Мы призываем международное сообщество осудить эту эскалацию".

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Напомним, утром 18 февраля наемники РФ атаковали украинские позиции на Донбассе.

В результате боевых действий погиб один украинский воин, еще четверо получили ранения.







