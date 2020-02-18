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 Политика Украины
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 Все в панике, но выезжать из города никто не собирается, - жительница Золотого Печеная

Во вторник утром, 18 февраля, оккупанты начали обстрел украинских территорий на Донбассе. Террористы атаковали позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Обстрелы начались около шести утра, рассказала в комментарии НВ волонтер Светлана Печеная, передает Цензор.НЕТ.

Она проживает в городе Золотое в Луганской области. В результате обстрелов один украинский военный погиб, еще трое — ранены.

"Сейчас происходят сильные обстрелы территорий города Золотое, поселка Новодружковка. С той стороны начали стрелять где-то в полшестого утра. Так происходило где-то в течение часа, после чего наши начали отвечать", — сообщила Печеная.

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На данный момент, по ее словам, обстрелы продолжаются, но уже не с такой интенсивностью, как это было утром.

"Все в панике, что это наступление, что наши территории будут захватывать. Выезжать из города никто не собирается. Куда выезжать?", — добавила собеседница.

1 октября 2019-го в результате переговоров в Минске было принято решение развести войска: тогда Вооруженные силы Украины и наемники РФ условились отойти от линии соприкосновения на трех участках: Станица Луганская, Петровское и Золотое. 

"Такого продолжительного стрельбища, как сегодня, уже давно не было. Однако после разведения войск обстрелы у нас идут практически каждый день", — рассказала Светлана Печеная.

Напомним, с 5 часов утра 18 февраля идет интенсивный бой в районе Золотого, Орехово и Новотошковского.

Источник: https://censor.net.ua/n3176354
 
 
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Все в панике
Так уже и "все". Только 73% - лекторат "миротворца", умные люди знали что так и будет.
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що..... невже в паніці навіть ті вчителі що так ревно переконували це малоросле бздо розводити війська, бо так нє будут срєєєлять?
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чекайте, ще всунуть це ОРДЛО назад в Україну - о тоді розгуляються рускойобиє братішєчкі
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