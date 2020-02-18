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 Политика Украины, Общество
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Все про:законопроект (2338) Зеленский (4641) переселенцы (346)

 Зеленский подписал закон о бесплатном питании для детей переселенцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об обеспечении бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сссылкой на сайт Рады.

Основной целью принятия законопроекта является усиление социальной защиты внутренне перемещенных лиц путем создания правовых условий для обеспечения бесплатным питанием их детей, воспитывающихся и обучающихся в образовательных учреждениях, а также обеспечение детским питанием новорожденных детей.

Принятие законопроекта и его реализация создаст дополнительные социальные гарантии для детей из числа внутренне перемещенных лиц в виде обеспечения бесплатным питанием.
Это станет своего рода следующим шагом в улучшении социальной защиты вынужденных переселенцев и их материального обеспечения со стороны государства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176351
 
 
 Топ комментарии
 
Дети украинцев зелю не особо беспокоят. Поэтому он выпускает убийц украинских детей на волю. Взывать к чувству стыда у зебилов - это бессмысленно конечно.
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Можт им еще и ключ дать от квартиры где деньги лежат? Зеленский подписал закон о бесплатном питании для детей переселенцев - Цензор.НЕТ 6816
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Можт им еще и ключ дать от квартиры где деньги лежат? Зеленский подписал закон о бесплатном питании для детей переселенцев - Цензор.НЕТ 6816
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Поверь дают( У нас в Мариуполе переселенцам квартиры раздают (скупают вторичку у людей за бюджетные деньги, ремонтируют, обставляют мебелью), а местным дуля, хоть будь ты трижды заслуженным(((
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тсс! оно такое: и квартиры им даст и деньги. не наталкивай на мысль. Зеленский подписал закон о бесплатном питании для детей переселенцев - Цензор.НЕТ 3253
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я знаю одного такого переселенца. Он сейчас переселился на Сейшелы. Бывший друг Зеленского, греет пузо на далеких островах за народные деньги.
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Кто в курсе: где оформить купить справку переселенца ? Я вижу тут им такие благи сыпят, аки из рога изобилия а чем я хуже. Да и какая разница Зеленський підписав закон про безкоштовне харчування для дітей переселенців - Цензор.НЕТ 6320
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та да, сыпят, прямо озолотили! 442 грн компенсации коммунальных услуг - ну просто осчастливили! Все, что моя семья имеет на сегодняшний момент - только наша заслуга.
А справка переселенца - часто в роли волчьего билета выступает
И прежде чем умничать, попробуйте отделить котлеты от мух!
Потеряйте все, что имеете и начните с нуля, когда под ср@ку лет!
Много чего могу добавить - только смысла не вижу
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не увидила сарказма в моем посте? в гробу я ту справку видал. Хотя с другой стороны: разве вам, или мне, или кому-то еще кто-то чего-то должен? Зеленський підписав закон про безкоштовне харчування для дітей переселенців - Цензор.НЕТ 5630
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да, я была бы не против иметь свой дом, аналогичный тому, который пришлось бросить, но в таком месте, чтоб на работу без проблем добираться. А тут это фактически золотое кольцо с неподъемными ценами. Продав там все, хрен что сможешь купить. Заработать тоже нереально - на нормальную жизнь хватает, а вот кредиты предлагаемые - это не для простых смертных
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Может быть и не вы лично, но ваши земляки выходили на улицы с плакатами и призывали Путина "ввести войска" и устроить вам "русский мир". Ну получили вы "русский мир", ну и сидели бы там на Донбассе в своих домах. Так нет же, расползлись по Украине и теперь тут вам всё не так как хотелось бы!
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открою тайну - я там не просто фашист, но и персона нон-грата. и дай Бог вам, мадам, не узнать, что это такое, когда близкие родственники готовы продать вас с потрохами только за то, что вы умеете видеть и думать
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Как бы тебе помягче объяснить? Понимаешь ли, если бы в 2013 году такие как ты, которых было большинство, вышли на свои Майданы в ордло, наверняка вам не пришлось бы впоследствии бежать. Но вы сидели тихо и не рыпались, в то время как меньшинство в тех краях носились с трехцветной тряпкой, завывая "путен введи вайскааааа, рассия..путен ..памагиииии". И кто теперь вам доктор? Почему я, за счет своих детей и внуков, должен помогать вашим? Не вижу абсолютно никакой причины. И если бесплатное питание и другие преференции для детей погибших за Украину я могу одобрить, то в вашем случае не одобрю никогда. И поверь, таких как я отнюдь не единицы.
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как бы теперь тебе помягче объяснить??? понимаешь ли!!! что ты обо мне знаешь и что ты знаешь о том, чем занималась я там??? в том же 2014 году??? дорогой, УЧИСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕМ, ЧТО ЕСТЬ В ГОЛОВЕ (если там что-то есть). Я вот тоже не особо вижу причин называть вам подобных гражданами Украины!
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"Все, что моя семья имеет на сегодняшний момент - только наша заслуга." - это точно.
"Потеряйте все, что имеете и начните с нуля, когда под ср@ку лет!" - только Ваша заслуга.
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Желаю чтобы к тебе пи+ару пришли рос. войска в квартиру на которую ты работал 10 лет и выгнали в поле. Потом поговорим.
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Дети украинцев зелю не особо беспокоят. Поэтому он выпускает убийц украинских детей на волю. Взывать к чувству стыда у зебилов - это бессмысленно конечно.
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99% домбасяней - цапы и сепары... в независимости от того где они находятся. Это если не брать во внимание, что чмошникам под прокси вообще отвечать не стоит.
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вот как раз чмошник - именно ты! цап и сепар. И еще походу злобное существо с пониженным айкью
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Ты сейчас прямо транслируешь кремлёвскую пропаганду, шо на Донбассе идёт гражданская война, а вовсе не агрессия пуйла.
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И чем же сепары домбасяне могут помешать находиться там российской армии?
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Ні не українці. Їм треба язік вивчати, вони потім на Маськву поїдуть на заробітки.
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Т.е. посадил нам и их на шею .МАЛАДЦА. А остальные детки пусть теперь платят за них тоже.
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То есть дети людей голосовавших из года в год за Януковича и принесшые войну в страну теперь еще и харчеваться бесплатно за мои налоги будут?
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Ответишь за свои слова? или просто говно на вентилятор кидаешь?
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А які відмінності з дітьми не переселенців? Чому вони не отримають безоплатного харчування?
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тому що їх батьки не кликали "Путінввєді!"
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а для детей погибших Воинов, добровольцев, медиков и Небесной сотни???
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по мнению зебла это родители этих самых детей виноваты, что детям домбаса сейчас нелегко и за их счот, читай детей, детей сипаров нужно кормыты Зеленский подписал закон о бесплатном питании для детей переселенцев - Цензор.НЕТ 7673
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для цієї категорії тільки невеличка компенсація.
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-Мальчік, а гдє твой папа?
-Мочіт укропов.
-А тєпєрь ложєчку за папу.
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Бубочка, проснись! Ты не тем занимаешься. Завтра подпишешь, сегодня все внимание на атаку гоблинов
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"бубочка" хороший, сама Мендель так сказала.
То подштанцы виноваты, неправильно поняли, в чем заключается их роль в будущем "совместном патрулировании" (по Авакову). Сейчас им Аваков разъяснит, Сивоху пошлет с пицей, и все будет даже лучше, чем сейчас.
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Це мабуть Лєночка-сєпарочка на вушко пошептала - вона же може проводити нараду з міністрами!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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прессекретар *********** облизує його, хвалить який він гідний, красавчик, розумниця. Оо ти моя пусічка цьом-цьом. Прессекретар Порошенко писав про дії президента. Хто при цьому виглядає гідно вирішувати вам.
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Вот так ОНО поедет жрать на перемирие на народные деньги.
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Это только в 1 участке.
Бій поблизу нп Новотошківське, Оріхове, Кримське закінчився. Підрозділи ООС надали адекватну вогневу відповідь противнику. Серед українців, нажаль, один загиблий, четверо отримали легкі поранення. У ворога один загиблий, п'ять - важко поранених. Противник запросив режим тиші.
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Тот пятак пора давно выбить и отогнать наемников хла дальше Первомайска...
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нада было насыпать и насыпать им в 3 раза сильнее, а не примиряться...
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Противник запросив режим тиші....это как? Я бы им сделал потише...
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"Противник запросив режим тиш"

Нельзя отказывать подштанцам.
Они "за мир".
Они просто не поняли, сколько они получат в деньгах, когда в Крым воду дадут.
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Есть вещи, которые объяснить нельзя. Может где-то зазудело, а может что-то приснилось. А скорее просто ишак.
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поставить вместо него обезьяну - ниче неизменится
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Это воровство на уровне жонки президента...
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На очереди пенсии и отстройка домов сепарам из карманов украинцев
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И кому нужно это окончание войны, если сейчас они по 2 пенсии имеют, их дети жили по несколько поколений в одной квартире, здесь имеют компенсацию за жилье, внучки учатся и жрут нахаляву!... - да даумбасята никогда не захотят чтобы война закончилась!
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Прекрасная инициатива. В школе одних детей кормят других нет. Позитивная дискриминация. Потом с булингом борются.
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100%..
Из жизни...
Пака мой папка убивает укров дома...
Миня сдесь бисплатна кормят!

ЗЕня ты тварь малороская!!!
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У нас капитализм или что? Почему я должен платить налоги на чужих детей, не имея возможности завести своих?
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Може це стимул переселятися? Такий стимул - поїду но я з хати, мою дитину будуть в школі безкоштовно годувати.
Чи може хтось з родичів Зеленського створив фірму, яка буде на такому годуванні гроші заробляти.
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А стимул нехилый, им здесь куча разных льгот и ништяков, которые на Дамбассе им и не снились! Х*р они захотят обратно, а тем более конец войны, так как придется вернуться домой и уже платить за самостоятельно !
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Почему эта тр сливая скотина не подпишет закон о своей отставке?! Такого бездарного и тупорылого сцикуна-президента ещё никогда не было в Украине
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Ждем указа о внеконкурсном зачислении на бесплатное обучение в ВУЗы и колледжи этих "несчастных деток".
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Так и будет!
ЗЕня капитулирует...
А проигравшие кормят и содержат пааабедителей!
Это только начало...
Скоро сепарам еще и землю бесплатно дадут...как учасникам АТО...
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Они уже имеют льготы при поступлении.
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Скоты вы, сами сепары. Мы вынуждены покинуть свои дома, многие из нас воевали и воюют за Украину, а вы - скот, точно такой же, как и "дыныры-лыныры".
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Честь таким как ты и хвала!
Искренне горжусь такими людьми...
Но есть и те чьи жены и дети сидят в комфорте пока их папки и мужья стреляют в таких как ты...
Что делать с этой сволотой?
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В смысле ты особенный, а остальные скот, потому что не поддерживают дискриминацию на уровне детей, которую устраивает ишак или по причине своей безграмотности или для собственной выгоды. Да и не только относительно детей.
А относительно детей - то для развития экономики и для полноценного детского развития значительно выгодней для с/х было бы бесплатное питание всех украинских детей. В такой с/х стране как Украина это пошло бы на пользу фермерам, и не пришлось бы думать за с/х дотации. Единственное - усложнилась бы структура экономики.
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А для наших дітей у два раза дорожче? А не попробував із своїм Беней годувати їх за свої кошти? Так роблять по всьому світу багаті люди, а не за рахунок ще бідніших.
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пусть теперь подпишет закон, по которому дети этих перевселенцев будут платить пожизненно детям убитых отцов отцами этих перевселенцев Зеленський підписав закон про безкоштовне харчування для дітей переселенців - Цензор.НЕТ 6620
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Кормите-кормите, прикормили уже так, шо многие на шею сели и ноги свесили: халявы им и побольше. И за сморчка голосовать - само собой, первыми бежали.
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Зейло - розумово відсталий. Мабуть, це його тупа хмизда Лєнка до цього додумалась. Сепарят будуть годувати, а інші діти будуть слину ковтати.
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Я хрен-ю.....
Путя - бесплатно деткам питание сделал..... Зеля теперь.....
Путя сэлфи на самолете, автомобиле..... Порохня и Зеля тоже......
Законы наша ВР тоже кажется иногда с рашинских сдирает.... Вон об иностр агентах и дезинформации точно из рашки...
Попугаи какие то.....
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Скоро эти переселенцы будут здесь жить как вареники в масле, и нах им будет тот Дамбасс, а еще и воевать за него!
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