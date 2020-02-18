 Зеленский подписал закон о бесплатном питании для детей переселенцев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сссылкой на сайт Рады.

Основной целью принятия законопроекта является усиление социальной защиты внутренне перемещенных лиц путем создания правовых условий для обеспечения бесплатным питанием их детей, воспитывающихся и обучающихся в образовательных учреждениях, а также обеспечение детским питанием новорожденных детей.

Принятие законопроекта и его реализация создаст дополнительные социальные гарантии для детей из числа внутренне перемещенных лиц в виде обеспечения бесплатным питанием.

Это станет своего рода следующим шагом в улучшении социальной защиты вынужденных переселенцев и их материального обеспечения со стороны государства.

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