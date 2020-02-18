 Зеленский подписал закон о бесплатном питании для детей переселенцев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сссылкой на сайт Рады.
Основной целью принятия законопроекта является усиление социальной защиты внутренне перемещенных лиц путем создания правовых условий для обеспечения бесплатным питанием их детей, воспитывающихся и обучающихся в образовательных учреждениях, а также обеспечение детским питанием новорожденных детей.
Принятие законопроекта и его реализация создаст дополнительные социальные гарантии для детей из числа внутренне перемещенных лиц в виде обеспечения бесплатным питанием.
Это станет своего рода следующим шагом в улучшении социальной защиты вынужденных переселенцев и их материального обеспечения со стороны государства.
оформитькупить справку переселенца ? Я вижу тут им такие благи сыпят, аки из рога изобилия а чем я хуже. Да и какая разница
А справка переселенца - часто в роли волчьего билета выступает
И прежде чем умничать, попробуйте отделить котлеты от мух!
Потеряйте все, что имеете и начните с нуля, когда под ср@ку лет!
Много чего могу добавить - только смысла не вижу
"Потеряйте все, что имеете и начните с нуля, когда под ср@ку лет!" - только Ваша заслуга.
-Мочіт укропов.
-А тєпєрь ложєчку за папу.
То подштанцы виноваты, неправильно поняли, в чем заключается их роль в будущем "совместном патрулировании" (по Авакову). Сейчас им Аваков разъяснит, Сивоху пошлет с пицей, и все будет даже лучше, чем сейчас.
Бій поблизу нп Новотошківське, Оріхове, Кримське закінчився. Підрозділи ООС надали адекватну вогневу відповідь противнику. Серед українців, нажаль, один загиблий, четверо отримали легкі поранення. У ворога один загиблий, п'ять - важко поранених. Противник запросив режим тиші.
Нельзя отказывать подштанцам.
Они "за мир".
Они просто не поняли, сколько они получат в деньгах, когда в Крым воду дадут.
Из жизни...
Пака мой папка убивает укров дома...
Миня сдесь бисплатна кормят!
ЗЕня ты тварь малороская!!!
Чи може хтось з родичів Зеленського створив фірму, яка буде на такому годуванні гроші заробляти.
ЗЕня капитулирует...
А проигравшие кормят и содержат пааабедителей!
Это только начало...
Скоро сепарам еще и землю бесплатно дадут...как учасникам АТО...
Искренне горжусь такими людьми...
Но есть и те чьи жены и дети сидят в комфорте пока их папки и мужья стреляют в таких как ты...
Что делать с этой сволотой?
А относительно детей - то для развития экономики и для полноценного детского развития значительно выгодней для с/х было бы бесплатное питание всех украинских детей. В такой с/х стране как Украина это пошло бы на пользу фермерам, и не пришлось бы думать за с/х дотации. Единственное - усложнилась бы структура экономики.
Путя - бесплатно деткам питание сделал..... Зеля теперь.....
Путя сэлфи на самолете, автомобиле..... Порохня и Зеля тоже......
Законы наша ВР тоже кажется иногда с рашинских сдирает.... Вон об иностр агентах и дезинформации точно из рашки...
Попугаи какие то.....