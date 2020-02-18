 РФ хочет заставить украинскую власть провести выборы на неконтролируемой территории, - Рахманин о причинах обострения на Донбассе

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ.

"Россия неоднократно демонстрировала, что только она поджимает - в украинской власти появляется страх перед новыми жертвами и потерей территорий. И в таких ситуациях украинская власть идет на определенные уступки. Сейчас подтверждено, по моей информации, по меньшей мере двое погибших и пятеро раненых, из которых двое тяжелых. Бой продолжается - и это означает, что количество жертв будет больше", - сказал Рахманин.

По его словам, учитывая расположение позиций, Украина еще может потерять часть позиций.

"Это означает внесение нервного расстройства. Когда на власть давят силовым методом, когда появляются новые жертвы, она начинает быть более сговорчивой. На это рассчитывает Россия. Это единственная причина. Это не широкомасштабное наступление дойти до Киева, а просто показать зубы и силу. РФ демонстрирует, что для нее нет границ дозволенного и она будет идти дальше настолько, насколько это необходимо, чтобы реализовать свой план. План очень прост - заставить нас провести выборы на территории, которые Украиной не контролируются", - добавил Рахманин.

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Напомним, с 5 часов утра 18 февраля развернулся интенсивный бой в районе Золотого, Орехово и Новотошковского.

Позже в штабе ООС сообщили, что бой в районе Золотого закончился, один украинский воин погиб, четверо - ранены.