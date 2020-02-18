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 Политика Украины
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 РФ хочет заставить украинскую власть провести выборы на неконтролируемой территории, - Рахманин о причинах обострения на Донбассе

Председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин считает, что сейчас Россия начала обострение на Донбассе, потому что ожидает, что Украина пойдет на уступки и проведет выборы на неконтролируемой территории.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ.

"Россия неоднократно демонстрировала, что только она поджимает - в украинской власти появляется страх перед новыми жертвами и потерей территорий. И в таких ситуациях украинская власть идет на определенные уступки. Сейчас подтверждено, по моей информации, по меньшей мере двое погибших и пятеро раненых, из которых двое тяжелых. Бой продолжается - и это означает, что количество жертв будет больше", - сказал Рахманин.

По его словам, учитывая расположение позиций, Украина еще может потерять часть позиций.

"Это означает внесение нервного расстройства. Когда на власть давят силовым методом, когда появляются новые жертвы, она начинает быть более сговорчивой. На это рассчитывает Россия. Это единственная причина. Это не широкомасштабное наступление дойти до Киева, а просто показать зубы и силу. РФ демонстрирует, что для нее нет границ дозволенного и она будет идти дальше настолько, насколько это необходимо, чтобы реализовать свой план. План очень прост - заставить нас провести выборы на территории, которые Украиной не контролируются", - добавил Рахманин.

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Напомним, с 5 часов утра 18 февраля развернулся интенсивный бой в районе Золотого, Орехово и Новотошковского.

Позже в штабе ООС сообщили, что бой в районе Золотого закончился, один украинский воин погиб, четверо - ранены.

Источник: https://censor.net.ua/n3176348
 
 
 Топ комментарии
 
Когда сипары запросили о перемирьи их нада было мочить с тройной силой. насыпать и насыпать. они же сами начали. но говнокомандувач их любит...
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сьогодні 6 роковини Київської гекатомби... а попереду ще 23 фєвраля
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23 февраля это самый главный праздник для мышибратьев. Чувствую, что они смогут повторить...
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23 февраля красная армия была разгромлена Кайзером. Почему большевики объявили этот день своим праздником - не понятно. Хотя им наверно , какая разница...
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службовці шмарклі це не влада а лише ОБРАНІ(призначені)службовці РФ хоче змусити українську владу провести вибори на неконтрольованій території, - Рахманін про причини загострення на Донбасі - Цензор.НЕТ 2276
ВЛАДА в УКРАЇНІ НАЛЕЖИТЬ НАРОДУ, який обрав шмаркліних службовців на ТИМЧАСОВУ роботу.
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Нормальные люди это понимают, а не 73% дебилов!
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Когда сипары запросили о перемирьи их нада было мочить с тройной силой. насыпать и насыпать. они же сами начали. но говнокомандувач их любит...
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Но перемирия просил как раз Петя при подписании Минских соглашений.
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никто никакого перемирия не просил. По поводу оставленных позиций - бубочка не хочет очернять РФ в на нарушении Минских договоренностей, поэтому все позиции якобы отстояли.
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А зачем зебилов заставлять? Они же сами только ЗА. Зебилы уже бегут раздавать 5 млрд $ пенсий которые не выплачивались на протяжении 6 лет, убд кацапам и малоросам с лднр, топовых политиков лднр к себе в партию
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какие нафиг выборы, вы ополоумели зебилы
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Так написано в капитуляции (формуле щтангельциркуля), которую подписал Зеленский.
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Чушь... нынешняя власть сама хочет провести там выборы.
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Маруся Звіробій его не била, а оно вон как повернулось...
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Ага, вон, будущие "совместные патрули" (по Авакову) тренируются сегодня, пока что официально один погибший.
Ничего, сейчас подштанцы в форму войдут, и следующая "тренировка" "совместного патрулирования" будет "много более лучше"(С).
Выборы среди бандитов.
Выборы среди террористов.
Выборы среди коллаборантов.
Это не палата номер 6, этому вообще нет названия.
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"Українська " влада і без мордорських копняків збирається, будь що, їх проводити. Кацапи демонструють, хто тепер в хаті хазяїн. Що їм можна вбивати українців. Хахли стерплять
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Никаких формул "штангенциркуля", никаких изменений в Конституцию, никаких выборов до полного освобождения территорий и занятия их силами ВСУ, МВД и СБУ Украины и пятилетнего "санитарного" срока. после этого.
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Силенок-то хватит освободить?
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да можно не освобождать, оставить как есть и ров с крокодилами.
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Ну как забыть. Когда Пу навернется и на Рашке будет период безвластия, возьмем тот Донбасс без боя и устроим тем кто не успеет сбежать фильтрационные лагеря.
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А если не начнется период безвластия??Если вместо Путина придет кто-то жестче??Вы почему-то не думаете, о том что после Путина может придти кто-то еще хуже для Украины.
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разница такая что быдло должно ответить за то что оно позвало войну. Будет возможность - фильтрационные лагеря и тюрьмы, нет - ну что ж, пусть сидят там и не суются к нормальным людям.
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Ну так ни каких выборов, перекрытие линии соприкосновения минными полями наглухо, никаких проездов и проходов ,прекратить подачу воды, эл. энергии, и выплат. И пусть там варятся в своем котле до схочу.. ( а вам бы в этом случае "перебраться" с условной Праги в условное Дебальцево ( хотя вероятно вы и так там ,если и не физически то мысленно и духовно)
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Объявить в ответ полную мобилизацию и развязать полномасштабную войну с **********! Вернуть в состав Киевской Руси Кубань, Новгород и т.д. Москву сжечь!
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А может в связи с мюнхенским планом, который рашка хотела бы "продавить"?
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Поэтому вы отводите артиллерию от линии разграничения, что бы погибло как можно больше украинцев, что бы шантажом и страхом смерти заставить украинцев пойти на все уступки для *****?
Ну, по логике вещей...... РФ хочет заставить украинскую власть провести выборы на неконтролируемой территории, - Рахманин о причинах обострения на Донбассе - Цензор.НЕТ 8612
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С врагом надо воевать, а не гадать, чем ему угодить.
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Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор.

Уинстон Черчилль
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при чем тут выборы, фюрер про Майдан вспомнил,попукать решил, нужно было этот квадрат откуда стреляли, с землей сравнять артой тяжелой и пох все, кто под раздачу попал бы... РФ хочет заставить украинскую власть провести выборы на неконтролируемой территории, - Рахманин о причинах обострения на Донбассе - Цензор.НЕТ 1655
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Юрий Бутусов
21 хв ·

По состоянию на 10.15 в районе Золотого установлено прекращение огня.
Российская штурмовая группа под прикрытием массированного артиллерийского огня захватила одну из передовых украинских позиций в серой зоне.
Масштаб обстрелов - беспрецедентный в последние годы.
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Запросили тишины
ПОЧЕМУ НЕ ВЫДВИНУТЫ УСЛОВИЯ НА ТИШИНУ ОТХОДОМ НАЗАД НАЕМНИКОВ ХОТЯ БЫ НА 5КМ
или негде будет ходить совместному патрулю..
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Главное в РНБО притихли пошли поехали штаны менять..
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Данилов съездил а Иран его культурно накуй послали...так и после сегодняшнего действия разведка боем путина хла остались обосранными как от своего народа так и от хла..
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"РФ хочет заставить украинскую власть провести выборы на неконтролируемой территории" - у нас власть не украинская, её заставлять не надо.
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Да просто надоели им эти нормандские форматы. Решили ускорить события...
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Об этом уже писали. Писали историки и публицисты. Писали ученые и любители. Писали и до, и после прошлогодних выборов. В 19-м веке об этом писал даже Пантелеймон Кулиш в «Черной Раде». Писали, охала, ахкалы и крайне удивились неожиданному затмению, которое накрыло украинский в то судьбоносный исторический момент становления собственного государства. Поохкаемо и поахкаемо и мы.

Далекий 17-й век. Украина много лет охвачена огнем. Площадь, возглавляемый Богданом Хмельницким, не оправдал надежд простых людей и довел до затяжной войны с Польшей, к экономической стагнации и неопределенности. Хотя основным бонусом стало создание независимого государства - Гетманщины, внезапная смерть Хмельницкого оказалась неожиданностью и привела к власти приближенные к нему олигархические кланы. Шаткое положение, требовало новых лидеров и огромных ресурсов, дало возможность возглавить государство гетману Выговскому. Опытный политик и администратор, замечательный дипломат и военачальник, Иван Выговский стал просто находкой для молодого государства. Умело обходя острые углы, постоянно договариваясь, создав антимосковскую коалицию с Западными союзниками (Гадячский договор 1658р.), Выговский смог остановить московскую экспансию и даже разгромить врага под Конотопом. Но не тут то было.

Внутренние реформы, которые ввел Выговский для усиления власти и получения новых ресурсов для государственного строительства (ввел новые налоги и пошлины - некие 1,5% военного сбора и т.д.) вызвали сопротивление среди «евробляхерив» низового казачества. Плюс повышенным тарифам были недовольны и крестьяне. И пошло поехало: «Барыга! Марадьор! Кругом кумовство и коррупция! В крови наживается! А сам с Москвой торгует! Липецкая винокурня » Все это подпитывался и подстрекаемые московской агентурой и московскими деньгами, потому что восточный сосед никак не хотел потерять для себя такой лакомый кусок, как Украина. Утомленный постоянными обвинениями Выговский отрекся гетманской булавы. Но хаос и беспорядок продолжились с новой силой. Апогеем всего этого абсурда стала Черная рада 1663. в Нежине. Где и появился он - Иван Брюховецкий.

Он был замечательным оратором и талантливым демагогом. Говорят, что просил называть себя просто Ваня, и это всем нравилось. Сам был с низов и постоянно подчеркивал, что он «Праст парень с народа», что он «такой как всэ». Произнося речи и снимая эмоциональные видосикы, он стал очень популярным в сети и среди «простого народ». «Большая беда творится старшиной, - говорил Брюховецкий, - гетман и полковники и все меньшие старшины все города, городки и мельницы поделили сами между собой и владеют ими произвольно! Поэтому придет весна сажать будем! Ни обещаний, ни извинений! Сделаем их вместе! Каждый из нас - гетман! ». Провозглашая уменьшение «тарифов», всеобщее равенство и ограничения власти старшины, он еще дополнительно заручился поддержкой московского Царя и некоторых олигархов. С помощью «уставший ат Вайны» народа и под крики «Чтобы не Выговский» Брюховецкого триумфально выбирают Гетманом.

Подняв над головой булаву он мгновенно концентрирует власть в своих руках, убирая конкурентов и объясняя это тем, что «я Ника ничево НЕ должен!» Оппозиция под рев удовлетворенного толпы - обескровленная, а «Свинарчук» Выговского - Каким Сомко и Василий Золотаренко - казнены. Выполняя свои подковерные договорняки и имея определенные финансовые обязательства, Брюховецкий идет на переговоры с Москвой и решает с ней «дагаваритьса гдета пасредине». Дополнительно подписанным ранее в Переяславе «минских договоренностей», которые ни предшественники, ни Москва не собирались выполнять, он подписывает новую «формулу Штайнмайера» (Батуринские статьи 1663.). Это соглашение существенно ограничивает суверенитет Гетманщины-Украины, но царь такой «пасрединою» все равно не доволен. Брюховецкого пустыми обещаниями, угрозами и шантажом выманивают в Москву, где он сдает с потрохами абсолютно все украинское и в 1665р. подписывает так называемые Московские статьи.....читай далі....
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Бубочка должен повторить свою коронную фразу: "надо просто перестать стрелять".
Или он наживается на войне ? А говорили что Порох наживается, и если не избрать Пороха, то война закончится.

Ну что, закончилась ? В вам вопрос, зескотины.
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"Під час війни землею не торгують. Під час війни за неї воюють!" Митрополит Андрей Шептицький
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А никто и не торгует. Это просто бартер: не будет дизтоплива - закроется заслонка на Трубе.
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.... подписывает так називаемые "Московские статьи" ...
Этот договор отменяет украинскую политическую, административную и финансовую независимость, превращая все в «юга-западном федеральний округ», Украинская церковь подчиняется Московской, а в крупнейших украинских городах размещаются гарнизоны с «Зелена челавечькав» и «апалченцев». Сам Брюховецкий получает титул «Вашего царского пресвитлого Величества благодетеля моего милостивого боярин и гетман верного войска вашего царского вирньий холоп и найнижший подножок пресвитлого престола, пресвитлого Величества Запорозким Ивашка Брюховецкий».

А теперь представьте, если бы на его месте оказался не «выдающийся лидер современности», а просто какой-то дурачок? Западные союзники тоже так подумали и, покрутив пальцем у виска, подписали в 1667. с Москвой сепаратный Андрусовский мирный договор. А также сняли все санкции и с чистой совестью запустили Северный Поток - 2.
Внутри государства оказалось тоже не все в порядке - поборы увеличиваются, беспорядок усиливается на всех должностях оказываются дружбаны и соратники из Квартала. При этом Брюховецкий настолько не успевает жить, что нет времени не только к парикмахеру сходить, но и следить за имениями, которыми он постоянно обрастает. Проблемы накапливаются и гетман становится поперек горла всем - и казачеству, и простонародья, и старшине.

Хаотичная политика, террор, сдача государственных интересов, полный дипломатический дилетантизм, бросание с криками «если нада я и перед чьортам лысым стану на калени» от одного союзника к другому, приводят его на переговоры в Правобережной гетмана Дорошенко. Разговор, понты, угрозы, ссора, «я гетман, а нэ лох какойто!». Дорошенко не раздумывая принимает решение, что «хуже нэ будет», захватывает и казнит Брюховецкого. Без сантиментов. Не спасла ни охрана, ни бывший рейтинг, ни СБУ, не успели спросить за «етава чьорта» ... А в это же мгновение где садилось солнце за селом. Защелкал соловей в лесу. С поля шли усталые косари. А в доме накрывала стол раскрасневшаяся хозяйка. Украина жила своей жизнью, пережив еще одного ... как его? ... кий ... ский. Блин, уже и фамилия стали забывать....читать далее..
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Тому будьте дуже і дуже уважні, молодь, коли прикладаєте свого смартфона до своєї макітри - а вдруг там возмутітєльна єресь і Вас до кінця життя буде мучити якесь неймовірне відкриття, яке Ви зненацька зробите в своїй голові? Ви ж не лох какойта ??????
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Не уловила логики) какие выборы с обстрелами могут быть...
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Разве нельзя захваченные позиции в ответ накрыть массированным артилерийским огнем?
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артиллерию ВСУ приказали отвести в тыл, разоружили их, по договоренности Зебила... не было низ артиллерии!
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Тогда срочно "подать Берлагу" (Сивохо), пусть пиццою накроет.
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