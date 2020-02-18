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 Общество
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Все про:Укрзализныця (1819) Голик Юрий (76)

 Стандарты управления Deutsche Bahn помогут "Укрзализныце" решить часть проблем, - Голик

Основная идея привлечения Deutsche Bahn к управлению "Укрзализныцей" в том, что внедрение стандартов немецкой компании поможет решить часть проблем УЗ.

Об этом в интервью изданию "Лига" заявил советник премьер-министра Юрий Голик.

"УЗ с одной стороны национальное достояние, с другой - дико коррупционная вещь. Любой назначенный туда менеджер не несет никакой ответственности, кроме уголовной. В случае управления УЗ институцией, можно подписывать любые договора о ее ответственности. Применительно к DB - о финансировании, о дешевых деньгах, о строительстве заводов и т.д.", - отметил Голик.

Как подчеркнул советник премьер-министра, история с DB и УЗ - это еще и история о геополитике - когда у уважаемой в мире страны появляются интересы в Украине, которые она готова защищать.

"С другой стороны, существующее законодательство не может никому ничего прогарантировать. Немцы понимают, что мы должны двигаться шаг за шагом и в рамках закона. И вот так шаг за шагом к чему-то можно прийти. С моей субъективной точки зрения, УЗ просто нужно отдать в управление DB под жесткое обязательство. Но начинать нужно с консалтинга. И за консалтинг нужно платить", - резюмировал он.

Ранее Юрий Голик заявил, что Deutsche Bahn будет консультировать и поддерживать украинскую железную дорогу в вопросах управления и технических вопросах. 22 января 2020 года соответствующее соглашение было подписано в Давосе.

Источник: https://censor.net.ua/n3176346
 
 
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Никак не могу понять на кого это рассчитано. Общался и с бывшими коллегами с Siemens Mobility. И с немцами, и австрийцами, все только разводят руками, что ничего об этом не знают
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Ога-Ога, особенно в дыбельцево Стандарты управления Deutsche Bahn помогут "Укрзализныце" решить часть проблем, - Голик - Цензор.НЕТ 6834 наведут порядок
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Хтось хитрожопий, а хтось наівний. Не підкажете хто який?
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Deutsche Bahn - це успішна прибуткова організація? Ой ні.

Ну то може краще спробувати пошукати людину як колись був Кирпа.
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Чувак был в команде Порошенко и в новой не растерялся бабло осваивал знатно. Реки углублял которые в итоге все равно за илились, в пустых селах дороги строил и школы и по фигу что к этим селам не добраться и улицы на три дома.
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