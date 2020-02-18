 Президент на СНБО должен сформировать план действий в ответ на агрессию Москвы, - Яценюк

"Очередной акт агрессии России против нашего государства является еще одним демонстративным доказательством, что попытки умиротворения Кремля бесперспективны. Вместо ожидаемого мира Россия провоцирует очередное обострение, которое приносит новые жертвы и разрушения", - заявил экс-премьер-министр Украины (2014-2016 годов), лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк. Об этом он написал в своем Facebook 18 февраля, передает Цензор.НЕТ.
Утром этого дня российские оккупанты с применением запрещенного вооружения атаковали позиции украинских Объединенных сил вблизи ряда населенных пунктов на линии противостояния. По предварительным данным, среди наших воинов есть тяжелые потери, подчеркнул Яценюк.
"Такое звериное поведение агрессора должно получить адекватную реакцию Украины и международного сообщества", - написал он.
Президент Украины должен немедленно созвать заседание СНБО и сформировать план действий Украины в ответ на агрессию Москвы, подчеркнул Яценюк.
"Иллюзий в оценке намерений России быть не может. Такие иллюзии стоят крови и жизни наших людей", - подчеркнул лидер" Народного фронта "
"К миру агрессора могут принудить только международное давление и санкции, а также сильная Украинская армия, готовая решительно защитить нашу независимость и суверенную территорию. Россия должна безоговорочно убраться из Украины, понести ответственность за агрессию и оккупацию - это единственный путь для решения конфликта", - написал Яценюк.
Сеня, план уже давным-давно должен был быть готов.
Политик, претендующий на звание государственного деятеля, МУЖА, должен просчитывать последствия своих действий. И не ставить свои личные обиды выше государственных интересов.
Вот эти вот, которые сегодня стреляют, в октябре проголосуют и выберут "достойных" на "демократических" выборах.
Это запредел.
Таких выборов нигде еще не было (кроме, возможно, в самой молодой "демократической" стране мире, Южном Судане, но там демократы-христиане, вчерашние каннибалы, уже который год населения "мочат" в ходе гражданской войны. Вероятно, не поделили потоки по результатам выборов).
Пора запомнить и смириться!
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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...
штаны подайте чистые для осла....
Когда "бубочка" сам сказал, что у него нет времени "на стратегические решения"?
Я так считаю, что опыт полезный перенимать нужно.
Например, во всем мире проводились концерты солидарности (неважно, с кем, с кем было нужно проявить солидарность, те и проводились).
Почему бы "бубочке" не сыграть креативно на рояле на центральной площади Луганска и Донецка?
За мир?