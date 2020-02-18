EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Крушение самолета МАУ в Иране Коронавирус из Китая Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Обирай свідомо
 Политика Украины
  2716  42
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (4641) СНБО (3363) Яценюк (7795) операция Объединенных сил (2087) Золотое (159)

 Президент на СНБО должен сформировать план действий в ответ на агрессию Москвы, - Яценюк

Иллюзий в оценке намерений России быть не должно.

"Очередной акт агрессии России против нашего государства является еще одним демонстративным доказательством, что попытки умиротворения Кремля бесперспективны. Вместо ожидаемого мира Россия провоцирует очередное обострение, которое приносит новые жертвы и разрушения", - заявил экс-премьер-министр Украины (2014-2016 годов), лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк. Об этом он написал в своем Facebook 18 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Утром этого дня российские оккупанты с применением запрещенного вооружения атаковали позиции украинских Объединенных сил вблизи ряда населенных пунктов на линии противостояния. По предварительным данным, среди наших воинов есть тяжелые потери, подчеркнул Яценюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский об атаке наемников РФ: Это циничная провокация и попытка сорвать мирный процесс. На СНБО будем принимать решение о дальнейших шагах

"Такое звериное поведение агрессора должно получить адекватную реакцию Украины и международного сообщества", - написал он.

Президент Украины должен немедленно созвать заседание СНБО и сформировать план действий Украины в ответ на агрессию Москвы, подчеркнул Яценюк.

"Иллюзий в оценке намерений России быть не может. Такие иллюзии стоят крови и жизни наших людей", - подчеркнул лидер" Народного фронта "

"К миру агрессора могут принудить только международное давление и санкции, а также сильная Украинская армия, готовая решительно защитить нашу независимость и суверенную территорию. Россия должна безоговорочно убраться из Украины, понести ответственность за агрессию и оккупацию - это единственный путь для решения конфликта", - написал Яценюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3176342
 
   
 Топ комментарии
 
зе не президет он случайный человек на этом месте((((((((((
 показать весь комментарий
 
С 5 утра идет бой, а на 12 назначено заседание? Позавтракать хоть успели эти зеленые сопли? Впрочем, результат этого сборища вполне предсказуем - несмотря на подлую, гадкую и т.п. провокацию, всеми силами продолжать процесс мирного урегулирования и формирование совместных патрулей с теми, кто эту маааленькую провокацию сделал. Ничего другого от зеленых *удаков ждать не приходится.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
зе не президет он случайный человек на этом месте((((((((((
 показать весь комментарий
 
 
эбонитовой палкой бить его ,пока не посинеет
 показать весь комментарий
 
 
А у этого слабоумного в планах выборы в ОРДЛО. Ничего не поменялось.
 показать весь комментарий
 
 
Да по ходу нашему Президенту, хоть ссы в глаза, у него мирный план.
 показать весь комментарий
 
 
Он "никому ничего не должен", забыли?!
 показать весь комментарий
 
 
На самом деле лучше уж не созывать СНБО в составе которого половина с ОПЗЖ, малорос Сивуха и малорос ЗЕбил
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Откуда Яйцеголовый? В Лондоне нечем заняться, опять решил засветиться, скоро выборы... может приедет свою стену проинспектирует, как идет строительство 6-ой год...
 показать весь комментарий
 
 
И что там на СНБО решат Королевская с Сивохо, сборище врагов и импотентов...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
кролик, відростивший бородку та пейсики, все одно залишиться лише нікчемним кроликом!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ще одна пейсата мразота вилiзла з порохошоколадного цеху
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Яценюк не в курсе что время заседания СНБО уже назначено и на 12.00 по итогам назначен брифинг? тормозит однако
 показать весь комментарий
 
С 5 утра идет бой, а на 12 назначено заседание? Позавтракать хоть успели эти зеленые сопли? Впрочем, результат этого сборища вполне предсказуем - несмотря на подлую, гадкую и т.п. провокацию, всеми силами продолжать процесс мирного урегулирования и формирование совместных патрулей с теми, кто эту маааленькую провокацию сделал. Ничего другого от зеленых *удаков ждать не приходится.
 показать весь комментарий
 
 
воно три дні сподівалося що літак в Ірані сам впав, забули?
 показать весь комментарий
 
 
Президент Украины должен немедленно созвать заседание СНБО и сформировать план действий Украины в ответ на агрессию Москвы, подчеркнул Яценюк.

Сеня, план уже давным-давно должен был быть готов.
 показать весь комментарий
 
Этот перзидент никому ничего не должен, он сам об этом ясно сказал. Он не лох какой-нибудь! Война - не война, провокации - шмовокации, какая разница... Поразительно, что практически ни один зебилоид публично не признал, что был идиотом на прошлых выборах. До сих пор не признал.
 показать весь комментарий
 
 
А ты, Сеня, думал, что будет по другому, когда вы с Аваковым валили Пороха?
Политик, претендующий на звание государственного деятеля, МУЖА, должен просчитывать последствия своих действий. И не ставить свои личные обиды выше государственных интересов.
 показать весь комментарий
 
Сивуха озвучит план капитуляции....он его уже рисует....
 показать весь комментарий
 
 
какой президент? у него только приход начался, отцепитесь от него
 показать весь комментарий
 
 
Хто должен? Кловун с квартала 95 вместе с комиком Сивухой? Яценюк. ты шо. типилл? Я имел о тебе лучшее мнение..
 показать весь комментарий
 
 
План дій уже сформований: в очах путіна мир; відведення ще на трьох ділянках; примирення імені Сивохо! Президент на СНБО должен сформировать план действий в ответ на агрессию Москвы, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8498
 показать весь комментарий
 
 
Выборы октябрьские в ОРДЛО.
Вот эти вот, которые сегодня стреляют, в октябре проголосуют и выберут "достойных" на "демократических" выборах.
Это запредел.
Таких выборов нигде еще не было (кроме, возможно, в самой молодой "демократической" стране мире, Южном Судане, но там демократы-христиане, вчерашние каннибалы, уже который год населения "мочат" в ходе гражданской войны. Вероятно, не поделили потоки по результатам выборов).
 показать весь комментарий
 
 
Взагалі то у Генштабу має бути десятки планів на такий випадок. Не залежно від того, хто на даний час гарант
 показать весь комментарий
 
 
По ходу так и есть, оставить занятые позиции, снять минные заграждения, а когда противник пойдёт в атаку, то отбиваться и вопить о помощи...
 показать весь комментарий
 
 
Харэ трандеть - ОН ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН!
Пора запомнить и смириться!
 показать весь комментарий
 
 
Не кричіть на бубочку! Не кажіть, що він має робити, бо йому не до того зара! Він ледве памперси встигає мінять: то Порох скаже, тепер от кролік Джехад, а якщо ще й кривавий Пастор щось скаже - преЗЕдентська діарея днів на 3 буде Президент на РНБО має сформувати план дій у відповідь на агресію Москви, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5181
 показать весь комментарий
 
 
План какой план план план....
штаны подайте чистые для осла....
 показать весь комментарий
 
 
Какой, к едрене, план?
Когда "бубочка" сам сказал, что у него нет времени "на стратегические решения"?
Я так считаю, что опыт полезный перенимать нужно.
Например, во всем мире проводились концерты солидарности (неважно, с кем, с кем было нужно проявить солидарность, те и проводились).
Почему бы "бубочке" не сыграть креативно на рояле на центральной площади Луганска и Донецка?
За мир?
 показать весь комментарий
 
 
Не поймут скоты, пристрелят сразу. Это ж мы в Киеве, толерантные и понимающие...
 показать весь комментарий
 
 
Ще один "ТЕРМІНАТОР" озвався, самий героїчний зі всіх героїчних, що будував огорожу, як в курнику, від лисів... Було вже таке засідання РНБО... після нього відвалився - Крим, і частина Даунбасу...
 показать весь комментарий
 
 
а сеня гандон должен достроить стену на границе.
 показать весь комментарий
 
Кто-нить рояль на СНБО притараньте и прЗЕдент вам точно: и Сформирует и даже исполнит Сформированное, то вы его еще не знааааете!
 показать весь комментарий
 
Кто это ? Напомнил о себе громко пукнув ...
 показать весь комментарий
 
План действий: дооольше и пристальнее посмотреть в глаза Хйлу.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх