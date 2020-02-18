 Зеленский об атаке наемников РФ: Это циничная провокация и попытка сорвать мирный процесс. На СНБО будем принимать решение о дальнейших шагах

Об этом Президент написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В пятую годовщину Дебальцевского трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию.
Сегодня утром они атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Обстрелы велись из оружия, запрещенного минскими соглашениями", - написал Зеленский.
Президент подчеркнул, что воины Вооруженных сил Украины дали достойный отпор агрессору: "К сожалению, с нашей стороны есть потери. По состоянию на сейчас бой завершен".
"Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это - попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но непрерывными шагами.
Собираем сегодня заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным - так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины", - написал глава государства.
Ви ще всеретесь від страху - не довго вам залишилось
https://censor.net.ua/news/3149734/na_uchastke_razvedeniya_sil_v_rayione_zolotogo_na_luganschine_provodyatsya_raboty_po_razminirovaniyu
Gromoglasnii Roman Maksimovich@OrangeSun18 1 ч
Воно відходить від «прискорювача»......а це депресняк і мінімум 3 дні «реабілітації» ....і лежить щараз засцяне....бо хоче подивитись в очі *****.....мір в ґалавє блдь!!!!
конечно, террористы пытаются сорвать сдачу Украины! ГЕНИАЛЬНО!
Он знает как помирить!
Бо ця сволота не заспокоїться і надалі буде із середини руйнувати Україну!
Импотентная реакция .
Volodymyr Ariev
В очах маніяка нема нічого, крім крові. Не буде ніякого миру, поки Україна не зможе давати гідну відсіч Росії за всіма напрямками, від інформаційного до збройного. Зеленському треба або затямити це, або піти.
И эта попытка не удастся, правда, Вова, хер кто тебя остановит в стремлении сдаться?!
То есть, сворачивать с пути капитуляции он не собирается, даже если такие "провокации" будут каждый день.