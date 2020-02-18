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 Зеленский об атаке наемников РФ: Это циничная провокация и попытка сорвать мирный процесс. На СНБО будем принимать решение о дальнейших шагах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности (СНБО) будут принятии решения о дальнейших шагах Украины в связи с атакой боевиков на позиции Объединенных сил на Донбасса во вторник утром.

Об этом Президент написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В пятую годовщину Дебальцевского трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию.

Сегодня утром они атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Обстрелы велись из оружия, запрещенного минскими соглашениями", - написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что воины Вооруженных сил Украины дали достойный отпор агрессору: "К сожалению, с нашей стороны есть потери. По состоянию на сейчас бой завершен".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бой в районе Золотого закончился, один украинский воин погиб, четверо - ранены, - штаб ОС

"Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это - попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но непрерывными шагами.

Собираем сегодня заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным - так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины", - написал глава государства.

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Зеленский об атаке наемников РФ: Это циничная провокация и попытка сорвать мирный процесс. На СНБО будем принимать решение о дальнейших шагах 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176339
 
 
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Ой как страшно сказал!!
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а шо у него за рана от Дебальцево? бутылкой по голове нп корпоративе дали?
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За логікою Зеленського: "треба просто здатися, тоді не будуть стріляти". Це ватна ганьба, а не президент!
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Єто что бы не вспомнить провокацию возле ВР в 2014-м, когда пожарники тушили не здание профсоюзов, а костры между войсками и протестующими.
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Где блин мирный процесс ? Кацарылые понимают только силу ***** показал что ему насрать на все процессы и договоренности
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На СНБО будем принимать решение о дальнейших шагах. На СНБО в составе которого есть Сивуха, Королевская и малорос который сдавал позиции украинских военных?
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касаби!
Ви ще всеретесь від страху - не довго вам залишилось
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Перед этим наступлением россиян по его приказу убрали минные заграждения в районе Золотого, т.е. открыли коридор для наступления врага:
https://censor.net.ua/news/3149734/na_uchastke_razvedeniya_sil_v_rayione_zolotogo_na_luganschine_provodyatsya_raboty_po_razminirovaniyu
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Смерті воїнів це провокація? Ти йокнувся від коксу зовсім клоун?
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Gromoglasnii Roman Maksimovich@OrangeSun18 1 ч
Воно відходить від «прискорювача»......а це депресняк і мінімум 3 дні «реабілітації» ....і лежить щараз засцяне....бо хоче подивитись в очі *****.....мір в ґалавє блдь!!!!
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У порохоботів палають пердаки від загострення на фронті. То може владі варто зробити так, як робив Петро? Оголосити про припинення вогню, і з№бати на Мальдіви?
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Санитары дайте зебилу каких-то таблеток. Ты мэндэль что ли?
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Как он те таблетки себе в голову запихньот? Только свечи!
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Да не, тупой зеленый троль, это вы позасовывали языки в жопу, ожидая, что вам скажут писать. И тут рот открыли, когда подвезли методичку. И вы, убогие уроды, только и можете что-то про пороха писать, потому что нечего больше. Вы пустое место, и ваша зеленая шмаркля - это ничто. Потому, убогие, вы все время и пиняете на других.
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Так это ж подельники и проплаченные холуи Петюни, они хотят научиться так брехать , как их патрон, вот и квакают по каждому поводу...репетируют шоб построить потом страну на брехне... А самое прикольное что им активно помогают свинорылые тварюки из паРаши, при чём они под нашим флагом, а это значит только одно ***** и ***** - партнёры.
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Зарядить Сивоху в пушку и по сепарам. Там площадь накрытия ого-го. Как раз и план премирения расскажет
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Зеля намерен дальше отводить войска. Сколько убьют украинцев его не беспокоит.
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Зеленский как всегда написал это в фейсбуке с телефона прямо с пляжа Сейшел? Зеленский об атаке наемников РФ: Это циничная провокация и попытка сорвать мирный процесс. На СНБО будем принимать решение о дальнейших шагах - Цензор.НЕТ 7861
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Зеля, звони дяде Вове в Москву. Он, наверное, ещё не в курсе, что тут творится.
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бубочка, дак ты ж в линии своей приверженности "мирному процессу" все знаешь. Надо просто перестать стрелять, в первую очередь нам...
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долго же его выпихивали, подсрачниками, хоть что то сказать....
конечно, террористы пытаются сорвать сдачу Украины! ГЕНИАЛЬНО!
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Туда срорчно надо отправить Сивохо. Причем - непосредственно на место, где Украинские части оставили позиции!
Он знает как помирить!
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Давай ще розводь війська у відповідь на обстріли, полководець всія галактики.
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Посади мародера!
Бо ця сволота не заспокоїться і надалі буде із середини руйнувати Україну!
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то есть для него это не повод вернуть войска на позиции как обещал... ну и зебил. он щас просто уходит от защиты наших позиций, г-нокомандующий
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О! Нарешті, ВОНО спромоглось "перднуть"!!! Не пройшло і семи годин, після початку наступу "колег по патрулюванню"... Чекаємо телефонування в Кремль... Бо "зателефонувать" за допомогою "Градів", з району Золотого, у "*********** миру" хоробрості не вистачить...
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Зеленський стверджує, що коли зустрівся з Путіним, то побачив в його очах «бажання миру». Потім він публічно гарантував безпеку у зоні так званого «розведення». Сьогодні саме в цій зоні тривають бої і гинуть наші воїни. Це і є ціна гарантій від Зеленського?
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Готуйтесь до РАЗВОДА, бо виявляється туди долітає, а якщо відійти на 30 км, то і не буде провокаційних обстрілів, Тільки ще потрібно обовязково розмінування провести...
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Тяжела она, шапка Мономаха, даже если это треуголка...

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Напоминает лето 1945 года .
Импотентная реакция .
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А чего ж не прозвучало Золотое?! Чтоб никто не догадался, что нелоха развели как лоха???
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шмаркля, это не попытка, перемирие уже сорвано проснись, или ты тупо на кремль пашешь
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нет никакого "мирного процесса". что вы там курите в "охвисе призедента"? либо мы бережем Украину и даем отпор, либо капитуляция. все остальное выдумки и ложь.
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Volodymyr Ariev



В очах маніяка нема нічого, крім крові. Не буде ніякого миру, поки Україна не зможе давати гідну відсіч Росії за всіма напрямками, від інформаційного до збройного. Зеленському треба або затямити це, або піти.
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а шо там примут? ленинскими заветами - "шаг вперёд два шага назад"
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Мы видим как против Украины идет война оружием на Донбассе, и информационная война в интернете. Каждый, кто говорит что враг не в кремле, а на Банковой - такой же враг Украины, как вооруженный сепар.
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А какие международные договорённости? Что то не уточнил, их много и все разные в одних есть суверенитет терцелостность и тд, в других нет. Так какие будет выполнять?
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Окрім військової атаки зранку ми ще отримали паралельно інформаційну атаку всередині країни. Петро Олексійович та його шоколадні раби з ранку почали кричати що військових здають, здають землю, і що ситуація не контрольована.
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с 5 утра бой это провокация???????? вова ты дурак?????????
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Это - попытка сорвать мирный процесс на ДонбассеИсточник: https://censor.net.ua/n3176339

И эта попытка не удастся, правда, Вова, хер кто тебя остановит в стремлении сдаться?!
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В нас люди загинули,ідіот!!!!!Це не провокація!!!!
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Бубочка несмотря на всё хочет мира,и опять просто агрессор,какой агрессор?можна назвать и апалченцев,нет упоминания россия
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"Это циничная провокация и попытка сорвать мирный процесс."

То есть, сворачивать с пути капитуляции он не собирается, даже если такие "провокации" будут каждый день.
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Земразь постеснялся упомянуть что это его заслуга, это он приказал разводить войска в этом районе.
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"К сожалению, с нашей стороны есть потери" - эти потери по твоей вине, идиот!
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Брехун не здивований, все відбувається за планом *****.
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В червні 1941-го один вусань з кавказським акцентом наказував не піддаватись на провокації... Чим це закінчилось знає увесь світ.
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Это не провокация. Это ежедневная реальность в зоне АТО. Просто до твоего куриного мозга это никак не доходит...
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