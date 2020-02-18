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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Литва (1373) обстрел (8698) Донбасс (20688) Линкявичюс (164)

 Литва обеспокоена военной эскалацией в районе Золотого, - Линкявичюс

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус выразил обеспокоенность в связи с атакой боевиков на позиции Вооруженных сил Украины вблизи линии разграничения на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Twitter.

"Глубоко обеспокоен новой военной эскалацией и наступательными попытками поддерживаемых Россией сил в районе Золотого сегодня утром. Минская реализация невозможна без прекращения огня", - говорится в сообщении.

Напомним, с 5 часов утра 18 февраля идет интенсивный бой в районе Золотого, Орехово и Новотошковского.

Позже в штабе ООС сообщили, что бой в районе Золотого закончился, один украинский воин погиб, четверо - ранены.

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Литва обеспокоена военной эскалацией в районе Золотого, - Линкявичюс 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176337
 
   
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А потерпевший не обеспокоен. Он только женщин ссытся.
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Лінкявічус вже відреагував на обстріли, а де реакція янєлоха?
Мабуть Лінкявічус більше занепокоєний ситтуацією, а ніж ЗЄ-гавнокомандувач.
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Странно....
А ЗЕнька не обеспокоен!
Готовится сделать 12 шагов в ЖОПУ...и к общим патрулям с кацапами
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Оно - предатель и потому абсолютно не странно.
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Хоч ви мовчіть, обеспокоєні! В нас на тій неділі 40 згоріли в хатах 20 втопилося і 30 загинули на дорогах, то ви ж не обеспокоїлися і ми впринципі теж, а тут провокаційний обстріл для принужденія к міру і щоб викликати обеспокоєность і ви зразу на це ведетесь.
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О как!
Министр иностранных дел Литвы реагирует быстрее, чем наш "нелох". С другой стороны - бубачку нада понять и простить - в 42 годика здоровый сон очень-очень важен.
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Подушечку хоть разбили бабушки-зетипилки?
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Уже литовцы отреагировали. Наш пидело Нелох Осел Оманский Первый язык в жепу Сивухе вставил и понятно почему молчит. По приколу зато. Хайп.
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Всё что могу《 Георгий Жжёнов фильм Горячий снег》
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