 Литва обеспокоена военной эскалацией в районе Золотого, - Линкявичюс

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Twitter.

"Глубоко обеспокоен новой военной эскалацией и наступательными попытками поддерживаемых Россией сил в районе Золотого сегодня утром. Минская реализация невозможна без прекращения огня", - говорится в сообщении.

Напомним, с 5 часов утра 18 февраля идет интенсивный бой в районе Золотого, Орехово и Новотошковского.

Позже в штабе ООС сообщили, что бой в районе Золотого закончился, один украинский воин погиб, четверо - ранены.

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