 Литва обеспокоена военной эскалацией в районе Золотого, - Линкявичюс

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Twitter.
"Глубоко обеспокоен новой военной эскалацией и наступательными попытками поддерживаемых Россией сил в районе Золотого сегодня утром. Минская реализация невозможна без прекращения огня", - говорится в сообщении.
Напомним, с 5 часов утра 18 февраля идет интенсивный бой в районе Золотого, Орехово и Новотошковского.
Позже в штабе ООС сообщили, что бой в районе Золотого закончился, один украинский воин погиб, четверо - ранены.
Мабуть Лінкявічус більше занепокоєний ситтуацією, а ніж ЗЄ-гавнокомандувач.
А ЗЕнька не обеспокоен!
Готовится сделать 12 шагов в ЖОПУ...и к общим патрулям с кацапами
Министр иностранных дел Литвы реагирует быстрее, чем наш "нелох". С другой стороны - бубачку нада понять и простить - в 42 годика здоровый сон очень-очень важен.