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 Гоструда за 2 недели выявила 315 субъектов хоздеятельности без регистрации и 700 неоформленных сотрудников: рейды будут продолжаться, - Милованов

Государственная служба труда за две недели проверила 184,319 тыс. предприятий и выявила 315 субъектов, которые совершали хоздеятельность без государственной регистрации и использовали незадекларированный труд.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

"То есть этих предприятий не существует, но люди там работали. 700 украинцев вообще никак не оформлены", - написал министр.

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"Пятая часть всех занятых украинцев работают "без трудовой". Это риск - для работника остаться без денег и компенсаций (при травме, например), а для работодателя - получить штраф до 141 тыс грн", - отметил министр.

Он отметил, что в январе Гоструда держала в фокусе предприятия торговли, временного размещения и общественного питания.

"Пока инспекторы работали "в полях", работодатели массово начали посылать в налоговую сообщения об оформлении трудовых отношений. На работу в сфере торговли, временного размещения и общественного питания оформили свыше 123 тыс. лиц", - написал Милованов.

"Дальше - рейды по предприятиям строительной отрасли, сельского хозяйства, транспорта", - указал министр.

Гоструда за 2 недели выявила 315 субъектов хоздеятельности без регистрации и 700 неоформленных сотрудников: рейды будут продолжаться, - Милованов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176336
 
 
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неоформленные ходят на работу и работают - героические люди .... а как насчет тех, кто не ходит на работу, не работает, но успешно числится? законы сохранения энергии вроде как говорят, что первый случай лучше второго...
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