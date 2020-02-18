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 Политика Украины, Общество
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Все про:обстрел (8698) Порошенко (17994) Путин (25424) Донбасс (20688)

 Наступление войск РФ в районе Золотого - "мир", который увидели, заглянув в глаза Путину, - Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко призвал не верить Путину и сделать все возможное для того, чтобы защитить Украину от российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу "Европейской солидарности".

"Сегодня в 5 утра утро началось с того, что в районе Новотошковского началось наступление российских войск с использованием крупнокалиберной артиллерии, 120-ти миллиметровых минометов. Есть первые жертвы. Это наверное тот мир, который увидели, заглянув в глаза Путину. Такой мир Путин готов предоставить Украине", - сказал Порошенко.

Он призвал не верить Путину и сделать все возможное для того, чтобы защитить Украину от российской агрессии.

"Я призываю в очередной раз - не верьте Путину! Мы должны сделать все возможное для того, чтобы защитить Украину, защищать государство, укреплять армию, язык, укреплять нашу церковь, беречь наше движение в Европу", - добавил он.

Напомним, с 5 часов утра 18 февраля идет интенсивный бой в районе Золотого, Орехово и Новотошковского.

Позже в штабе ООС сообщили, что бой в районе Золотого закончился, один украинский воин погиб, четверо - ранены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг с начала суток 17 февраля 7 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3176333
 
   
 Топ комментарии
 
Петро Алексеевич прийдет - порядок наведет!!! Наступление войск РФ в районе Золотого - "мир", который увидели, заглянув в глаза Путину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5517
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Заявление от президента Украины есть. А заявления от президента малоросии украинцам не интересно, пусть дальше отдыхает в Сейшелах и никогда не возвращается Наступление войск РФ в районе Золотого - "мир", который увидели, заглянув в глаза Путину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9818
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Так это будет через 4 года. А за это время тварь зеленая страну угробит..
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Петро Алексеевич прийдет - порядок наведет!!! Наступление войск РФ в районе Золотого - "мир", который увидели, заглянув в глаза Путину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5517
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Так это будет через 4 года. А за это время тварь зеленая страну угробит..
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Ни через 4, ни через 44 года Порошенко уже не получит власть законным путем. Он давно уже просрал всю свою поддержку, а сотрясая воздух словами - максимум укрепляет веру 8-24% в свою исключительность (упоротость).
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Зелёный придурок за несколько лет заставит людей себя так возненавидеть что на его фоне порох будет казаться си Цзинь пином и за него опять проголосуют
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Но что то так и не призывает выполнять законы Украины.
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ЗА-КО-НЫ выполнять?
Это по отношению к террористам из ЛДНР выполнять законы?
А давайте Вас пошлем на передовую, Вы же за мир?
Вот и договаривайтесь с террористами.
По закону.
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Вы бы изучили законы Украины, что б таких глупостей не писать. А то по вашему флагу непонятно чьи законы вы описываете.
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Давай-давай, идите "договаривайтесь" с террористами.
Разве же Вы не за мир?
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OA, на передовую надо отсылать как раз вас, ведь вы не за мир.
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Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс висловив стурбованість черговим загостренням і наступом бойовиків."Глибоко стурбований новою військовою ескалацією і наступальними спробами підтримуваних Росією сил поблизу Золотого сьогодні вранці. Реалізація Мінська неможлива без припинення вогню", - написав він у Twitter. А где заявление ЧмоПоцЗЕедента???
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Заявление от президента Украины есть. А заявления от президента малоросии украинцам не интересно, пусть дальше отдыхает в Сейшелах и никогда не возвращается Наступление войск РФ в районе Золотого - "мир", который увидели, заглянув в глаза Путину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9818
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Кто, кто? Да кто угодно, только не Порошенко! 73% від кількості голосувавших почули )(уйла.
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Тааа... 73% сделали свой выбор - стать на колени и договориться посередине Украины. По братски: половина - Х...лу, половина - нам.
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Житомирянин@Aleks_Kovalyuk 26 мин

я так розумію, російські війська прориваються, щоб разом патрулювати кордон з Польщею?
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сейчас выйдет и пошутит про войну достойно
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Тяжело ему разговаривать с народом из туалета. Он там просит политического убежища...
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наверное снова кокс из пакета нюхал, будут теперь 2 дня в феофании откачивать.
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Сивий 5 років здавав території та обкрадав армію несподівано прозрів, може парад запропонуе провести як під час Іловайську?
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Глебшко, заткнулся бы ты. Эта кровь на ваших руках.
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Ты зеленый баран вначале посмотри на карту зоны АТО 2014-го года...и 2019-го....сравни их...а потом уже свою вонючую пасть открывай....
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Порошенко уже через месяц, после того как стал президентом, освободил от сепаратистов Славянск.
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Зачем путину мир? Ему нужна Украина, когда Украина станет его территорией, с путинскими порядками, с путинской властью - будет мир, как в концлагере, а по периметру будут вышки с вертухаями. Если всех такой мир устраивает - тогда да, можно сдаваться
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А зебил пишет что это попытка сорвать мирный план и не упоминает про россию
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зеля опять будет блеять что все ещё идет полное и всеобъемлющее перемирие? с таким зелохом все что отвоевали потеряем и будем с пасередины отбиваться
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Зєбіли послухайте розумну людину а не клоуна вовку сцикунця, який сьогодні ще раз підтвердив.
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Хорошо что президент реагирует на этот ужас. Пока зеленый обрыган обнюхался героином и спит...
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зебилоросы полундра Наступление войск РФ в районе Золотого - "мир", который увидели, заглянув в глаза Путину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 108 все на ветку здесь про петра !
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" Дайте мені хоч одного з них за горло потримати!" 😃
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Теперь Порошенко должен принести публичные извинения за то, что всю каденцию брехал и водил Украину за нос, цитата от Порошенко: "Мінські угоди - це єдина дорога до миру. Саме Мінськ забезпечив консолідацію світу" .
https://www.pravda.com.ua/news/2016/10/23/7124580/
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Цього, про що говорить Порошенко, не бачить і не розуміє лише відвертий ворог і колаборант. Відмазку "нас обманули" тут і тепер вже не проходять. Бо обман викритий був давно. І виправити можна було невимушено помилку, але не зраду. Оскільки більш ніж очевидну помилку з рощвелюденн, м Зєлєнскій не виправляє, тоді це - не помилка. Це-зрада. Називаймо речі своїми іменами.
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Расскажи говно мерзкое как ты налоги платишь в путенскую казну из своего бизнеса в росии
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У нас уже скоро год, как нет президента... ПАП, Украине срочно нужен главнокомандующий!
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А вот и немедленный пиар на крови от команды, которая называет наших воинов ублюдками.
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Да, тупорылые зелебобики еше и не так могут назвать.
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А что же скажет сивуха? Как же прощать и просить прощения теперь??!🤔🤔🤔
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Наступ військ РФ у районі Золотого - "мир", який побачили, зазирнувши в очі Путіну, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3272
- заглянув в глаза ху...лу, я увидил там мир
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