 Бой в районе Золотого закончился, один украинский воин погиб, четверо - ранены, - штаб ОС

Об этом сообщает штаб ООС на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный закончился. Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. У врага один погибший, пять - тяжело раненых. Противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны", - говорится в сообщении.

В готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил. Ситуация полностью контролируется.

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