 Бой в районе Золотого закончился, один украинский воин погиб, четверо - ранены, - штаб ОС

Об этом сообщает штаб ООС на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный закончился. Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. У врага один погибший, пять - тяжело раненых. Противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны", - говорится в сообщении.
В готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил. Ситуация полностью контролируется.
Наемники путина хла скоро будут в Киеве
Это "обострение" строго на участке разведения сил в Золотом, ты это понимаешь?
Наши растянуты по всей линии фронта, и не могут ни стрелять, ни захватывать территории, ни контрить переброску сил внутри дыры.
" В моей ментальности, в моей личной культуре и в моем мозге я окончил войну."-Зеленский.
Нет Украины - есть территория с тупым хохлобыдлом...