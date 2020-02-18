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 Бой в районе Золотого закончился, один украинский воин погиб, четверо - ранены, - штаб ОС

В результате бой в районе Золотого погиб один украинский воин. Позиции наших войск не потеряны.

Об этом сообщает штаб ООС на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный закончился. Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. У врага один погибший, пять - тяжело раненых. Противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны", - говорится в сообщении.

В готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил. Ситуация полностью контролируется.

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Бой в районе Золотого закончился, один украинский воин погиб, четверо - ранены, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176329
 
 
 Топ комментарии
 

Житомирянин
@Aleks_Kovalyuk

Я так розумію, російські війська прориваються, щоб разом патрулювати кордон з Польщею?
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После выборов я ожидал позора и, возможно, потери территорий. Похоже, что началось.. Бой в Районе Золотого закончился, один украинский воин погиб, четверо - ранены, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6528

Одноклеточные во всей красе начнут мычать, что они не при чем!

#нужно_просто_перестать_стрелять
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расчехлились: Зеленський збирає РНБО

Наемники путина хла скоро будут в Киеве
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что можно сказать, что зеля дебил, который научился говорить красивые слова, как сказала мундель...
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Таня, ты ДУРА!

Это "обострение" строго на участке разведения сил в Золотом, ты это понимаешь?
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У сепаров меньше сил, но пользуясь ситуацией они спокойно могут концентрировать арту и пехоту на одном участке, наносить урон и потом снова откатываться в политику.
Наши растянуты по всей линии фронта, и не могут ни стрелять, ни захватывать территории, ни контрить переброску сил внутри дыры.
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Но в чьей-то голове, где много свободного места, война уже закончилась...
" В моей ментальности, в моей личной культуре и в моем мозге я окончил войну."-Зеленский.
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"Противник запросив режим тиші." - и тут же все умолкли.

Нет Украины - есть территория с тупым хохлобыдлом...
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