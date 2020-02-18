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 В ходе боя под Золотым двое украинских воинов погибли, четверо - ранены, - экс-замглавы Донецкой ОГА Стокоз

Наемники Рф применяли ствольную артиллерию.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-заместитель председателя Донецкой ОГА Игорь Стокоз, передает Цензор.НЕТ.

"Как сообщают мои ребята, у нас двое погибших и четверо раненых, один из раненых от госпитализации отказался. Противник применял ствольную артиллерию, но наши артиллеристы их заткнули. Прямая речь от моего товарища: "Теперь их очередь оп#здюливаться". Видео с той стороны, на нем видно, как оккупанты стреляют через жилые дома", - сообщил Стокоз.

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В ходе боя под Золотым двое украинских воинов погибли, четверо - ранены, - экс-замглавы Донецкой ОГА Стокоз 01

Напомним, с 5 часов утра 18 февраля идет интенсивный бой в районе Золотого, Орехово и Новотошковского.

Источник: https://censor.net.ua/n3176328
 
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