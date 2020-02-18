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Все про:Белая_Церковь (121) Киевская область (1863) Нацполиция (10943) правоохранительные органы (979) СБУ (14365) учения (2247) Национальная гвардия (1322) ГСЧС (2489) ВСУ (451)

 На территории Белой Церкви проходят масштабные антитеррористические учения. Граждан просят ходить с документами

С сегодняшнего дня и до 21 февраля на территории города Белая Церковь и в прилегающих районах Киевской области пройдут масштабные учения с участием подразделений Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС, СБУ, Вооруженных Сил Украины и органов государственной власти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Призываем всех жителей Киевщины сохранять спокойствие, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам и возможным ограничениям и обращаем Ваше внимание на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты, учитывая ограничения", - сказано в сообщении.

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Также правоохранители обращаются к гражданам с просьбой соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами. Кроме того, граждан просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Источник: https://censor.net.ua/n3176327
 
 
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А знаєте чому оманський ЗЕбіл це робить, тому що громадяне не хочуть щоб заселили евакуеваних з Китаю в санаторії Козина, Обухівський р-н. Це таке собі попередження щодо спротиву.. Тепер сподіваюсь всі зрозуміли що таке ЗЕвлада?
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Готовятся кацапов пропустить сюда для совместного патрулирования ?
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