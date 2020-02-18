 В ходе боя в районе Золотого 72-я ОМБр вынуждена была покинуть два опорника: бригада понесла потери (обновлено)

Как сообщил Цензор.НЕТ один из воинов 93-й ОМБр "Холодный Яр", под огонь противника попал, в частности, 2-й батальон 93-й бригады, однако потерь именно среди холодноярцев нет.
Также наш собеседник сообщил, что, по информации, которая дошла до него, в ходе продолжающихся сейчас боев 72-я ОМБр вынуждена была покинуть два опорника.
Официально эта информация не подтверждается.
Также собеседник Цензор.НЕТ говорит о потерях в 72-й бригаде.
Во 2-м батальоне 93-й ОМБр подтверждают, что "насыпали нормально" и по ним работали, в частности, и орудия 152-го калибра. Сейчас работает наша артиллерия.
По информации Цензор.НЕТ, месяц назад под Золотым воины 72-й бригады продвинулись вперед почти на километр. Сделали новые позиции. Уже тогда враг начал достаточно регулярно наносить удары по нашей армии, которая заняла новые места. Сегодня в 5 утра после артподготовки с этих позиций украинскую армию выбили. Но часть новых позиций продолжает держаться, хотя по ним также ведется огонь из запрещенной крупнокалиберной артиллерии. Воинов украинской армии пытаются выбить и из этих опорных пунктов. Украинская сторона подтянула все резервы и работает в ответ, удерживая линию обороны.
Звуки боя слышны в Лисичанске и Северодонецке. До мирной Попасной с утра долетали снаряды.
Напомним, с 5 часов утра 18 февраля идет интенсивный бой в районе Золотого, Орехово и Новотошковского.
- сегодня утром забыл посмотреть ПУКину в глаза..
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Ті ні ти лошара!
Зеленский ломал через колено для отвода ВСУ и Добробатов в этом районе. Теперь именно тут наступление РФ. Возмущение людей логично, и прогнозировано. И я думаю, что это было спланировано врагом включая реакцию людей и будущие последствия.
і 73%ві зебіли, також вибачайтесь, а надалі - думайте, коли вам радять люди з університетськими освітами та життєвим досвідом, а не приколюйтесь.. дебіли-експериментатори хйлові
Чтобы обосновать "прекратить кровавую бойню любой ценой" - нужна эта самая "кровавая бойня", продемонстрировать ее, и потом "прекратить" ценой капитуляции.
Поэтому это обострение в первую очередь выгодно Зеленскому, думаю пукин таким образом помогает Зе вернуть к жизни тезисы "астанавить кгававую бойню любой ценой".
Или дальше на эту мышиную возьню смотреть? Чи моя хата с краю - я нічого не знаю? Сколько можно этот цырк терпеть?
22 мин. ·
Наразі бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний закінчився.
Підрозділи Об'єднаних сил надали адекватну вогневу відповідь противнику та утримали повний контроль над ситуацією.
Серед українських захисників, нажаль, один загиблий, четверо отримали легкі поранення, їм надається медична допомога. У ворога один загиблий, п'ять - важко поранених. Противник запросив режим тиші. Позиції українських захисників не втрачені.
У готовності до застосування перебувають підрозділи резерву зі складу Об'єднаних сил. Ситуація повністю контрольована.
Продовжуємо боронити Україну від агресора.
Смотри как зашевелились черви на своих диванах
И кто, интересно, дал команду военным оставить опорники?
Неужели Порошенко?!