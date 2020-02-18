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 Политика Украины
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Все про:боевые действия (1017) 72 отдельная механизированная бригада (104) 93 отдельная механизированная бригада (67) наемники РФ (1051) операция Объединенных сил (2087) Золотое (159)

 В ходе боя в районе Золотого 72-я ОМБр вынуждена была покинуть два опорника: бригада понесла потери (обновлено)

В результате активизации боевых действий наемниками РФ в районе Золотого под огонь противника попал 2-й батальон 93-й ОМБр. 72-я ОМБр вынуждена была покинуть два опорника.

Как сообщил Цензор.НЕТ один из воинов 93-й ОМБр "Холодный Яр", под огонь противника попал, в частности, 2-й батальон 93-й бригады, однако потерь именно среди холодноярцев нет.

Также наш собеседник сообщил, что, по информации, которая дошла до него, в ходе продолжающихся сейчас боев 72-я ОМБр вынуждена была покинуть два опорника.

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Официально эта информация не подтверждается.

Также собеседник Цензор.НЕТ говорит о потерях в 72-й бригаде.

Во 2-м батальоне 93-й ОМБр подтверждают, что "насыпали нормально" и по ним работали, в частности, и орудия 152-го калибра. Сейчас работает наша артиллерия.

По информации Цензор.НЕТ, месяц назад под Золотым воины 72-й бригады продвинулись вперед почти на километр. Сделали новые позиции. Уже тогда враг начал достаточно регулярно наносить удары по нашей армии, которая заняла новые места. Сегодня в 5 утра после артподготовки с этих позиций украинскую армию выбили. Но часть новых позиций продолжает держаться, хотя по ним также ведется огонь из запрещенной крупнокалиберной артиллерии. Воинов украинской армии пытаются выбить и из этих опорных пунктов. Украинская сторона подтянула все резервы и работает в ответ, удерживая линию обороны.

Звуки боя слышны в Лисичанске и Северодонецке. До мирной Попасной с утра долетали снаряды.

Напомним, с 5 часов утра 18 февраля идет интенсивный бой в районе Золотого, Орехово и Новотошковского.

Источник: https://censor.net.ua/n3176325
 
 
 Топ комментарии
 
Царство небесное погибшим бойцам и здоровья раненым...
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Придет время...и зеленое стадо за это ответит.....
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Это победа, зебилы! Завтра с утра чтоб все были подмыты и надушены, вам сивоха будет мастерклас по прошению прощения проводить.
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Мирослав Гай1 ч. · Я додзвонився до підрозділів. У нас втрати. Бій триває. Штурмують наші опорники. Моліться за хлопців. Наші намагаються повернути відведену арту.
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Позавчора до Алчевську зайшло багато «ихтамнетов». На всьому, шо можливо. Вчора в пабліках русні писали, що з 17.02 відміна режиму тиші. Сьогодні жесть на лінії. Мабуть співпало.
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Судя по всему , 3енелейсский-- мировой лидер современности;-
- сегодня утром забыл посмотреть ПУКину в глаза..
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какое нафиг разведение, если сепары даже не отводят войска а наступают! вы зеленые вообще ум потеряли
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Щоб його втратити, то треба спочатку мати.
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Це через те, що Пристайко назвав Козака прихильником миру. Запам'ятайте, Сурков хитрий, обтічний, а Козак солдафон, що пре напряму...
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Це той "мир", який побачили, коли зазирнули в очі путіну. Сьогодні, о 5 ранку, в районі Новотошківського, розпочався наступ російських військ, з використанням крупнокаліберної артилерії, 120-мм мінометів. Є перші жертви - Петро Порошенко
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«Я ж не лох якийсь»: Зеленський приїхав у Золоте поговорити з добровольцями, які проти розведення військ.
Ті ні ти лошара!
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ЗЕЛЕНСКИЙ ЗДОХНИ ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СВОЕЙ СВОРОЙ!
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Раз наши партнеры положили на нас куй....то нам нужно отвечать взаимностью и начинать задумываться о возврате ядерного чемоданчика.
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задумываться можешь, мечтать никто не запрещает.
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Очередная "волшебная таблетка" - "простой нарид" не меняется.
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Порохоботы чтото оперативненько так активизировались. Не иначе как порох в сговоре с пу, раз нагнетают панику внутри страны и разделяют на правых и неправых.
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о секта Зе з'явилась. Порохо з ****** тобі ще в штани теж насрали?
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Причем тут порохоботы???
Зеленский ломал через колено для отвода ВСУ и Добробатов в этом районе. Теперь именно тут наступление РФ. Возмущение людей логично, и прогнозировано. И я думаю, что это было спланировано врагом включая реакцию людей и будущие последствия.
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тому, кто диоген. вонючка кацап У ході бою в районі Золотого 72-га ОМБр змушена була покинути два опорники: бригада зазнала втрат - Цензор.НЕТ 3333 ская.....
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Есть такая хорошая штука артиллерия называется,жахнуть по оставленным позициям,так чтобы мыши под землёй в том месте здохли,мышей конечно жалко невинные существа,но войны без потерь не бывает к сожалению!
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вот сейчас брать и выносить зебильную нечисть!
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Ну шо підорня зеленська? Хай нащі війскові відходять до Києва, а вас паскуд, з зеленським, сівохою, слугами нароту - на передову?
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Ну що зелені підари ,радійте ви це зробили разом....
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Кто неЛох? Не верю скзал бы Немирович? Все сделано для подрыва обороноспособности и подавления мотивации и идеологии сопротивления слугами Народа Обетованного!
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Сподіваюсь генерал Хомчак Іловайський, який здав плацдарм під Золотоим, з якого ведеться наступ росіян, вже застрелився?
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Зеля, клоун, ставай на коліна перед Порохом, кайся, і нехай він керує.. і наразі не має значення, як це буде оформлено, нехай Порох завершує свою роботу, досить успішну, особливо у порівнянні з квартальними чмошниками-сватами..
і 73%ві зебіли, також вибачайтесь, а надалі - думайте, коли вам радять люди з університетськими освітами та життєвим досвідом, а не приколюйтесь.. дебіли-експериментатори хйлові
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агрессивное меньшинство мешает, как сказал кто то с команды зе-пидоров...

У ході бою в районі Золотого 72-га ОМБр змушена була покинути два опорники: бригада зазнала втрат - Цензор.НЕТ 9388
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Ну тут же головне пуйла не забути привітати 23 лютого.. Правда, зеля??
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Порохоботи разом ватою верещать та радіють загостриню на фронті. Їм головне інфоповод, а те що там гинуть Українці їм чхати
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чхати твому зеле та тобi,зебiл - ти це чмо до влади привiв, так що ти з ним разом в крови
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а гетьман мальдівський, що зробив крім обкрадання армії та втрати купи територій за свою каденцію?
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Порохоботы это те же кремлеботы уже проверено
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Не может быть, у нас самая сильная армия в Европе...
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Вот о чем думается. Последние пару лет когда на фронте не было активных действий, наши потери были в несколько раз меньше чем например смертность в ДТП. В связи с этим, мантры зеленых про "прекратить кровавую бойню", выглядели, мягко говоря, неуместными. Соответственно, народ начал сомневаться зачем нам нужно "остановить войну любой ценой", или зачем нужна капитуляция если и без капитуляции ничего не происходит, жизнь идет своим чередом.
Чтобы обосновать "прекратить кровавую бойню любой ценой" - нужна эта самая "кровавая бойня", продемонстрировать ее, и потом "прекратить" ценой капитуляции.
Поэтому это обострение в первую очередь выгодно Зеленскому, думаю пукин таким образом помогает Зе вернуть к жизни тезисы "астанавить кгававую бойню любой ценой".
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А не взять ли за яйца (если они у него есть) Монику и вышвырнуть его к Януковичу, вместо того, что бы заниматься херьней никому не нужной?
Или дальше на эту мышиную возьню смотреть? Чи моя хата с краю - я нічого не знаю? Сколько можно этот цырк терпеть?
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Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
22 мин. ·

Наразі бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний закінчився.
Підрозділи Об'єднаних сил надали адекватну вогневу відповідь противнику та утримали повний контроль над ситуацією.
Серед українських захисників, нажаль, один загиблий, четверо отримали легкі поранення, їм надається медична допомога. У ворога один загиблий, п'ять - важко поранених. Противник запросив режим тиші. Позиції українських захисників не втрачені.
У готовності до застосування перебувають підрозділи резерву зі складу Об'єднаних сил. Ситуація повністю контрольована.
Продовжуємо боронити Україну від агресора.
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і де заява найвеличнішого сцикла(бо людина, яка має охорони більше ніж овоч, і яка усцикається перед двома жінками), того самого що побачив в очах путіна бажання закінчити війну, напівшостого преза україни, лідера зубажілих та усталих ат вайни???
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Выдать порохоботам по маузеру и на передовую
Смотри как зашевелились черви на своих диванах
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Гандон знеленый, вот это ТВОЕ "дебальцево" и ТВОЙ "иловайск".
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Разрыв дип отношений, полное прекращение подачи воды и электроэнергии в ОРДЛО, прекращение выплат пенсий лицам проживающим ( по факту) в ОРДЛО, перекрытие прохода и проезда линии соприкосновения с ОРДЛО и Крымом на три месяца при условии полного прекращения огня на всех участках, адекватная ответка на обстрел в пятикратном размере. Возвращение ВСУ на позиции которые были оставлены в результате " развода сил" Требование в ПАСЕ об исключении РФ, обращение в ООН. Отмена встречи в "нормандском формате" на апрель 2020. Запрет посещать ОРДЛО, Крым и РФ депутатам всех уровней и госслужащим на 2020 год ( в том числе и в мае..), вплоть до уголовной ответственности.
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Это кто же по нам стреляет, те, с кем мы "ментально сближаемся" и становимся на сивошную "платформу примирения и согласия" с завтрашнего дня?!
И кто, интересно, дал команду военным оставить опорники?
Неужели Порошенко?!
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