 В ходе боя в районе Золотого 72-я ОМБр вынуждена была покинуть два наблюдательных пункта: подтверждается один погибший, - источники (обновлено)

Как сообщил Цензор.НЕТ один из воинов 93-й ОМБр "Холодный Яр", под огонь противника попал, в частности, 2-й батальон 93-й бригады, однако потерь именно среди холодноярцев нет.
Также наш собеседник сообщил, что, по информации, которая дошла до него, в ходе продолжающихся сейчас боев 72-я ОМБр вынуждена была покинуть два опорника.
Официально эта информация не подтверждается.
Также собеседник Цензор.НЕТ говорит о потерях в 72-й бригаде.
Во 2-м батальоне 93-й ОМБр подтверждают, что "насыпали нормально" и по ним работали, в частности, и орудия 152-го калибра. Сейчас работает наша артиллерия.
Известно также, что противник обстрелял и мирных жителей - однако, по информации Цензор.НЕТ, потерь среди гражданских нет. Кроме этого, есть информация, что 72 ОМБр после атаки на свои позиции перешла в контрнаступление.
В 93 ОМБр потерь нет. В 72-й, по нашей информации, есть погибшие. По предварительным данным была информация о двоих погибших. Позже штабом была подтверждена гибель одного воина. Информация еще уточняется.
По информации Цензор.НЕТ, месяц назад под Золотым воины 72-й бригады продвинулись вперед почти на километр. Сделали новые позиции. Уже тогда враг начал достаточно регулярно наносить удары по нашей армии, которая заняла новые места. Сегодня в 5 утра после артподготовки с этих позиций украинскую армию выбили. Но часть новых позиций продолжает держаться, хотя по ним также ведется огонь из запрещенной крупнокалиберной артиллерии. Воинов украинской армии пытаются выбить и из этих опорных пунктов. Украинская сторона подтянула все резервы и работает в ответ, удерживая линию обороны.
Звуки боя слышны в Лисичанске и Северодонецке. До мирной Попасной с утра долетали снаряды.
Обновление: Позиция, которую пришлось оставить, была полностью разрушена обстрелами. Поэтому военным пришлось отойти. Потерь там не было.
Обновление: Как позже уточнили в 72-й бригаде, отойти пришлось не с позиций, а с наблюдательных пунктов, которые были в отдалении от основных опорников.
Напомним, с 5 часов утра 18 февраля идет интенсивный бой в районе Золотого, Орехово и Новотошковского.
И кто, интересно, дал команду военным оставить опорники?
Неужели Порошенко?!
А паникёров,таких как вы отдают под суд во всех армиях.
Значита так. Даю рецепт 14-15 годов.
Сначала реакторы и тяжелая арта выжигает тылы орков (склады, базовые лагеря, штабы, ППД и т.д.) при этом включается пара ствольных батарей (не аксигома - можно и "Градами") ведет контрбатарейную борьбу.
Потом реакторы уходят на перезарядку (привет ТЗМщикам!!!!) и по разведанным целям повторяют удары.
И наша пехота, покуривая на раслабоне, спокойно возвращает свои позиции, беря в плен (только без пыток там!!! Мы не орки мокшанские!!!) кучу перепуганых орков. Не будут сдаваться - закидывайте их гранатами, не рискуйте своей жизнью, парни!
И все.
Оотдельног, для Зе - именно так они и прекращают стрелять! Никак по другому они не прекращают.
болото зелене...сцикуни...
Я благодарен ему, пусть будет благословен
Род его
"Я благодарен ему, пусть будет благословен Род его" - это что жидунская молитва какая-то?
Там спецназ рф работает Зе предупреждали минимум за месяц до этого но оно ноль реакции ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Немного побухало - они уже сдрыснули !
Только не нужно в меня сейчас цыкать и пальцем тыкать... Сейчас там пионерский лагерь по-сравнению с 14м- началом 15го.
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Хватит истерить.Если это не места разведения,то о чём думали командиры в штабе.Продвинувшись вперёд надо было понимать,что незамеченным этот факт не останется.
укркалбасу бесплатную им везите,
пригатовьте укрпенсии-зарплаты 45 000 новоприехавшим через 6 прапускных пукнтов имени жебривскаго-мальдивскаго
дебилы бл
ахахаха
никаких реальных патерь нет от патери ентих пукнтов.
или только с автаматов укр палили по пушкам расеским?
хомчак сказал, что покинули пункты потому, что надо было туды стрелять укр пушкам.
а наперед нельзя было стрелять по данецким пукнтам?
только когда данецкие заняли укр пукнты??
дебилы бл
Зелебобики значит смотрите - если завтра кацапская армия с сепарами прорвет линии обороны и подойдёт к вашим спокойным и мирным городам, которые дали за зебила капитулянта по 80-90%, а потом превратит их в руины, всегда помните, что вы, жертвы современной информационной войны - сделали это вместе.