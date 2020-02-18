 В ходе боя в районе Золотого 72-я ОМБр вынуждена была покинуть два наблюдательных пункта: подтверждается один погибший, - источники (обновлено)

Как сообщил Цензор.НЕТ один из воинов 93-й ОМБр "Холодный Яр", под огонь противника попал, в частности, 2-й батальон 93-й бригады, однако потерь именно среди холодноярцев нет.

Также наш собеседник сообщил, что, по информации, которая дошла до него, в ходе продолжающихся сейчас боев 72-я ОМБр вынуждена была покинуть два опорника.

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Официально эта информация не подтверждается.

Также собеседник Цензор.НЕТ говорит о потерях в 72-й бригаде.

Во 2-м батальоне 93-й ОМБр подтверждают, что "насыпали нормально" и по ним работали, в частности, и орудия 152-го калибра. Сейчас работает наша артиллерия.

Известно также, что противник обстрелял и мирных жителей - однако, по информации Цензор.НЕТ, потерь среди гражданских нет. Кроме этого, есть информация, что 72 ОМБр после атаки на свои позиции перешла в контрнаступление.

В 93 ОМБр потерь нет. В 72-й, по нашей информации, есть погибшие. По предварительным данным была информация о двоих погибших. Позже штабом была подтверждена гибель одного воина. Информация еще уточняется.

По информации Цензор.НЕТ, месяц назад под Золотым воины 72-й бригады продвинулись вперед почти на километр. Сделали новые позиции. Уже тогда враг начал достаточно регулярно наносить удары по нашей армии, которая заняла новые места. Сегодня в 5 утра после артподготовки с этих позиций украинскую армию выбили. Но часть новых позиций продолжает держаться, хотя по ним также ведется огонь из запрещенной крупнокалиберной артиллерии. Воинов украинской армии пытаются выбить и из этих опорных пунктов. Украинская сторона подтянула все резервы и работает в ответ, удерживая линию обороны.

Звуки боя слышны в Лисичанске и Северодонецке. До мирной Попасной с утра долетали снаряды.

Обновление: Позиция, которую пришлось оставить, была полностью разрушена обстрелами. Поэтому военным пришлось отойти. Потерь там не было.

Обновление: Как позже уточнили в 72-й бригаде, отойти пришлось не с позиций, а с наблюдательных пунктов, которые были в отдалении от основных опорников.

Напомним, с 5 часов утра 18 февраля идет интенсивный бой в районе Золотого, Орехово и Новотошковского.