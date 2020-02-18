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 Политика Украины
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Все про:боевые действия (1017) 72 отдельная механизированная бригада (104) 93 отдельная механизированная бригада (68) наемники РФ (1051) операция Объединенных сил (2087) Золотое (159)

 В ходе боя в районе Золотого 72-я ОМБр вынуждена была покинуть два наблюдательных пункта: подтверждается один погибший, - источники (обновлено)

В результате активизации боевых действий наемниками РФ в районе Золотого под огонь противника попал 2-й батальон 93-й ОМБр. 72-я ОМБр вынуждена была покинуть два наблюдательных пунктов.

Как сообщил Цензор.НЕТ один из воинов 93-й ОМБр "Холодный Яр", под огонь противника попал, в частности, 2-й батальон 93-й бригады, однако потерь именно среди холодноярцев нет.

Также наш собеседник сообщил, что, по информации, которая дошла до него, в ходе продолжающихся сейчас боев 72-я ОМБр вынуждена была покинуть два опорника.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Жительница Попасной Устенко выложила видео утреннего обстрела российской артиллерии. ВИДЕО

Официально эта информация не подтверждается.

Также собеседник Цензор.НЕТ говорит о потерях в 72-й бригаде.

Во 2-м батальоне 93-й ОМБр подтверждают, что "насыпали нормально" и по ним работали, в частности, и орудия 152-го калибра. Сейчас работает наша артиллерия.

Известно также, что противник обстрелял и мирных жителей - однако, по информации Цензор.НЕТ, потерь среди гражданских нет. Кроме этого, есть информация, что 72 ОМБр после атаки на свои позиции перешла в контрнаступление.

В 93 ОМБр потерь нет. В 72-й, по нашей информации, есть погибшие. По предварительным данным была информация о двоих погибших. Позже штабом была подтверждена гибель одного воина. Информация еще уточняется.

По информации Цензор.НЕТ, месяц назад под Золотым воины 72-й бригады продвинулись вперед почти на километр. Сделали новые позиции. Уже тогда враг начал достаточно регулярно наносить удары по нашей армии, которая заняла новые места. Сегодня в 5 утра после артподготовки с этих позиций украинскую армию выбили. Но часть новых позиций продолжает держаться, хотя по ним также ведется огонь из запрещенной крупнокалиберной артиллерии. Воинов украинской армии пытаются выбить и из этих опорных пунктов. Украинская сторона подтянула все резервы и работает в ответ, удерживая линию обороны.

Звуки боя слышны в Лисичанске и Северодонецке. До мирной Попасной с утра долетали снаряды.

Обновление: Позиция, которую пришлось оставить, была полностью разрушена обстрелами. Поэтому военным пришлось отойти. Потерь там не было.

Обновление: Как позже уточнили в 72-й бригаде, отойти пришлось не с позиций, а с наблюдательных пунктов, которые были в отдалении от основных опорников.

Напомним, с 5 часов утра 18 февраля идет интенсивный бой в районе Золотого, Орехово и Новотошковского.

Источник: https://censor.net.ua/n3176325
 
 
 Топ комментарии
 
Царство небесное погибшим бойцам и здоровья раненым...
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Придет время...и зеленое стадо за это ответит.....
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Это победа, зебилы! Завтра с утра чтоб все были подмыты и надушены, вам сивоха будет мастерклас по прошению прощения проводить.
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Агрессия и война, оккупация, аннексия должны иметь адекватный ответ. А то мы в "гибридности" уже по уши.. не меньше чем рферия.
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Если вы не заметили, то РФ не считает что воюет с Украиной, там никто не говорит о гибридной войне. Все санкции введены лишь в ответ на санкции Украины.Для РФ нет никакой гибридности.
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Что там считает пуйло и его ничтожные рабы - таракашки, никого в Украине не волнует. Юридически закрепленные признаки агрессии не мы выдумывали, и кто пуйлу доктор, что действия ********* подпадают под эти признаки? Сегодня агрессоры быкуют на оккупированных территориях (Афганистан, страны Прибалтики), завтра - всасывают, и проваливают, поджав хвосты.
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Конечно не вы придумали. Но есть примеры гражданского конфликта . в котором принимали участие масса стран. Ближайший по времени пример - Сирия, Афганистан. Более далекий гражданская война в Испании в 30-х годах прошлого века. Стороны 2, но поддерживают их много разных стран.И тем не менее конфликт гражданский.
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Когда у тебя в руке появится еще один чемодан без ручки (сперва Крым, а теперь - луГАНДОНИЯ, которую рашисты хотят втюхать нам, предварительно все там разрушив и наводнив своим говном акающим, с руками по локоть в крови) - результат не заставит себя долго ждать.
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Это кто же по нам стреляет, те, с кем мы "ментально сближаемся" и становимся на сивошную "платформу примирения и согласия" с завтрашнего дня?!
И кто, интересно, дал команду военным оставить опорники?
Неужели Порошенко?!
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Обновление: Как позже уточнили в 72-й бригаде, отойти пришлось не с позиций, а с наблюдательных пунктов, которые были в отдалении от основных опорников.
А паникёров,таких как вы отдают под суд во всех армиях.
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Разведение сил " по путински" , нужно только перестать стрелять "по зеленскому" , нужно разговаривать" по сивохе" и мы же братья "по рабиновичу- медведчуку - бойко - левочкину- королевской - мураеву- добкину".
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Єрмак чекаю сепукку від тебе якщо ти маєш честь. Ти ратував за відведення війск в Золотому і гарантував що жертв не буде. Або стріляйся.
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А украинские "Грады" )(уярят по воробьям на Днепропетровщине... https://censor.net.ua/photo_news/3176291/ukrainskie_grady_vypolnili_250kilometrovyyi_marsh_i_boevye_strelby_v_ramkah_ucheniyi_na_dnepropetrovschine
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Разводит оно войска от линии разграничения, клоун тупой, на его совести погибают люди.
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Разведение, говорите?..
Значита так. Даю рецепт 14-15 годов.
Сначала реакторы и тяжелая арта выжигает тылы орков (склады, базовые лагеря, штабы, ППД и т.д.) при этом включается пара ствольных батарей (не аксигома - можно и "Градами") ведет контрбатарейную борьбу.
Потом реакторы уходят на перезарядку (привет ТЗМщикам!!!!) и по разведанным целям повторяют удары.
И наша пехота, покуривая на раслабоне, спокойно возвращает свои позиции, беря в плен (только без пыток там!!! Мы не орки мокшанские!!!) кучу перепуганых орков. Не будут сдаваться - закидывайте их гранатами, не рискуйте своей жизнью, парни!
И все.
Оотдельног, для Зе - именно так они и прекращают стрелять! Никак по другому они не прекращают.
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заткнули язики в дупу...і мовчать У ході бою в районі Золотого 72-га ОМБр змушена була покинути два опорники: бригада зазнала втрат - Цензор.НЕТ 8528
болото зелене...сцикуни...
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Если играть с противником в поддавки, надо помнить, что "выигрывает" тот, кто остается без собственной армии.
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Скоти ЗЕлені і начгенштабу сцкикло та чмошник!
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Зеленский снюхался с кацапами в омане
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Не здивуюсь як що кацапи і привели до влади зеленського у 2019 р
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А не дохрена, 73% в Украине кацапов. Это называется :" Зробимо Iх разом."
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Ну не настолько много.13 миллионов тупого быдла, которое мечтало, что у них закончится эпоха бедности. Эпоха бедности закончилась у ЗЕленой шмаркли, у 95 квартала, у КАЛомойского. А Зебилам бубочка потер по морде ЗЕленой писей. Как вам, ЗЕбилы обосранные, нравится, когда вам по рылу возят ЗЕленым членом? У ході бою в районі Золотого 72-га ОМБр змушена була покинути два опорники: підтверджується один загиблий, - джерела - Цензор.НЕТ 4544 У ході бою в районі Золотого 72-га ОМБр змушена була покинути два опорники: підтверджується один загиблий, - джерела - Цензор.НЕТ 4544 У ході бою в районі Золотого 72-га ОМБр змушена була покинути два опорники: підтверджується один загиблий, - джерела - Цензор.НЕТ 4544
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Дурний порохобот.
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Коломойский Украинец, поболее некоторых,
Я благодарен ему, пусть будет благословен
Род его
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А беня в курсе что он украинец, а то он публично заявляет что жидун.
"Я благодарен ему, пусть будет благословен Род его" - это что жидунская молитва какая-то?
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Ну шо там бригади патрулів сформовані? У ході бою в районі Золотого 72-га ОМБр змушена була покинути два опорники: бригада зазнала втрат - Цензор.НЕТ 3296 Агов, зелень?
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Да шо ж ты поделаешь! Опять "агрессивное меньшинство" не дает Бубочке закончить войну.
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Русня накидала порохоботам для набрасывания. Вот и лают на Зеленского **********.
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Дрыщ обосранный, ты не мой бауэру сральник и не вытирай ему жопу своим языком, а ехай на передок и докажи что ты не ЗЕленое говно.
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Зебабуїн закрий свій вонючий зелений писок і здрисни мовчки нх...й! У всьмоу винні тільки ви пдрсизелені!
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Сімдесят три" швиденько взяли "собакомєшки" і на передову підтвердити правильну вибрану політику свого командира. Не забудьте взяти своїх дітей і дружин. Там же свої і там не стріляють. То "патрія війни" заробляла на "крові", а ці нє! Бігом туда. Заберіть ще "нацсук" і хай йдуть у своїх одностроях - бувших "беркутовців".
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На совместное патрулирование всей семьей.
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У Зе владі мабуть так і уявляють розведення У ході бою в районі Золотого 72-га ОМБр змушена була покинути два опорники: бригада зазнала втрат - Цензор.НЕТ 847
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ЗЕЛЕНОМУ ОСМАНСКОМУ ОСЛУ ВСЕ МИР СНИТСЯ,****, КАЦАПСКИЕ СУКИ ТОЛЬКО СИЛУ И ПОНИМАЮТ-----ПОКА ХАРЯ В ХОЛОДЕЦ НЕ ПРЕВРАТИТСЯ--БУДУТ ЛЕЗТЬ И ЛЕЗТЬ !!!!!!!
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Ключова фраза у статті: "Офіційно ця інформація не підтверджується."
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Цунзор все врет, у нас разведение /отведение/ войск и полная тишь да благодать. Это падло Порошенко подговорил боевиков чтобы стреляли. Он же на этом зарабатывает, а Вовочка войну уже давно закончил. Он же за мир во всем мире. Главное не отвечать, а то как то неудобно будет перед Меркель и Макроном.
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Научитесь читать,разведение и продвижение,это две большие разницы,хотя для вас .... .
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В ВСУ , что ни у кого нет яиц У ході бою в районі Золотого 72-га ОМБр змушена була покинути два опорники: бригада зазнала втрат, - джерела - Цензор.НЕТ 6076 Арестуйте Зеленского, пока дело до большей беды не дошло , зелень всю отсранить от власти , сделайте им провокацию У ході бою в районі Золотого 72-га ОМБр змушена була покинути два опорники: бригада зазнала втрат, - джерела - Цензор.НЕТ 1811 А словей то каких набрался гандон , это наверно в Трусковце , провокация
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https://mobile.twitter.com/tzeinform?lang=uk
Там спецназ рф работает Зе предупреждали минимум за месяц до этого но оно ноль реакции ПРЕДАТЕЛЬСТВО
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Всю зелену мерзлоту в окопи і нехай там відпрацьовують свою провину перед Україною.
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Ох уж и вояки..."вынуждена была покинуть два опорника" - вот ,что значит заробитчане в армии...
Немного побухало - они уже сдрыснули !
Только не нужно в меня сейчас цыкать и пальцем тыкать... Сейчас там пионерский лагерь по-сравнению с 14м- началом 15го.
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А як ти там протримаєшься без глибоких бліндажей і сховищ в одниї окопах і воронках від вибухів? Це все одне що в голому полі ховатись пехоті від арти. Всі позиції пристріляні, кацапи били влучно бо знали куди.
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По информации Цензор.НЕТ, месяц назад под Золотым воины 72-й бригады продвинулись вперед почти на километр. Сделали новые позиции. Уже тогда враг начал достаточно регулярно наносить удары по нашей армии, которая заняла новые места. Сегодня в 5 утра после артподготовки с этих позиций украинскую армию выбили.
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Хватит истерить.Если это не места разведения,то о чём думали командиры в штабе.Продвинувшись вперёд надо было понимать,что незамеченным этот факт не останется.
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Может предателя Зеленского пора арестовать и судить за измену?
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А какой смысл армии держать позици если эта паскуда лично приезжала выгонять армию из окопов, говоря что вы портите мир.
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Іранці влупили ракетами-навіть пасажирський літак збили-Америка сказала -провокація і навіть демократи відібрали у Трампа право нанести удар.А ви петрилі пітораси-дупотати ВР,з яких жодний(!!!!!!!!!)не загинув на фронті за 5-ть років війни навіжено визжите мов пороссенки різані-"Хочемо української крові тисячами,як при чортові петрові!"Вам за це треба ратиці живцем здирати,рила кільцювати каленим залізом та тримати в темних клітках до здиху.Ипануті рохлі, вилупки сікача мафіозного,дяка МПешного на службі ***** гебнявого.У нас би за один ваш "Пупін введи!"-14-ть років строгача присудили нелюдям.Це пісец-які ж ті укри до звірини терпеливі. https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/
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Зебобики только и знают, что повторять - это провокация и причем тут зеленский.
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Первый серьёзный бой наших ВСУ при золотом, при новом командующем Зеленском и первое полное порожение !! Поздравляю пан президент!! Вы добились своего!! Армия больше боится вас и ваших бездарных пророссийских псов -генералов, чем врага, в лице россии!! Нашим солдатам легче драпануть с рубежей и выполнить дурной приказ ЗЕЛЕНСКОГО "не стрелять" чем яро защищать занятые рубужи и попасть из-за этого тюрьму.
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Там немає глибоких бліндажей і сховищ, окопи і легкі бліндажи які руйнуються при перших влучаннях кацап. артой. Захищати воронки від вибухів це якось безглуздо.
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В ходе боя в районе Золотого 72-я ОМБр вынуждена была покинуть два наблюдательных пункта:

укркалбасу бесплатную им везите,

пригатовьте укрпенсии-зарплаты 45 000 новоприехавшим через 6 прапускных пукнтов имени жебривскаго-мальдивскаго

дебилы бл

ахахаха
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выступал по тв хомчак и сказал, что там вааабще никаго не было на тех пукнтах, только телекамеры.

никаких реальных патерь нет от патери ентих пукнтов.
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Зеленского-фашиста, *********** миру расстрелять прилюдно на стадионе. Чучело оно убогое.
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ну и кто наконец напишет, через сколько часов начали давать ответку с укрпушек?

или только с автаматов укр палили по пушкам расеским?

хомчак сказал, что покинули пункты потому, что надо было туды стрелять укр пушкам.

а наперед нельзя было стрелять по данецким пукнтам?
только когда данецкие заняли укр пукнты??

дебилы бл
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Зеленский, вон из Украины со своими клоунами!
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Коло Стіни Плачу Порошенко недаром молився:"Дай мені Боже,щоб майбутньому Президентові не лишилося нічого,що ще можна в Україні вкрасти!"
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Выходит мы впервые с 2015-го отступили
Зелебобики значит смотрите - если завтра кацапская армия с сепарами прорвет линии обороны и подойдёт к вашим спокойным и мирным городам, которые дали за зебила капитулянта по 80-90%, а потом превратит их в руины, всегда помните, что вы, жертвы современной информационной войны - сделали это вместе.
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