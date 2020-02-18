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Все про:зарплата (2022) Нефьодов (172) Государственная таможенная служба (13)

 Таможенникам к концу года могут вдвое поднять зарплату, - Нефьодов

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что после переаттестации украинские таможенные инспекторы смогут получить зарплату вдвое выше.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы ожидаем в этом году процесс, который я неформально называю переаттестацией. После этого профессиональным и добропорядочным сотрудникам я хочу существенно поднять зарплату. А с остальными - постепенно прощаться", - отметил Нефьодов.

Однако, по его словам, таможня - все же не тот орган, который можно заполнить студентами с хорошими намерениями, это - сложная работа.

"Я хотел бы, чтобы средняя зарплата рядового инспектора составляла к концу года где-то около 15-18 тыс. грн "на руки". Сейчас - около 8 тыс. грн", - добавил Нефьодов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176324
 
 
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Ничего не мешает это сделать немедленно.
Упростить правила, унифицировать пошлины и разогнать половину бездельников
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Министрам ,замминистров,депутатам,Найемам,Лещенкам,главе Укрпочты......Таможенникам.
А вам,одичалая отара 73 %,ваш Вошьдь "Ничего не должен!"
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Хорошо было бы, если бы параллельно с повышением зарплаты пропорционально повышались поступления в бюджет от таможни....
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Уже бы не заморачивались копеечными надбавками и обеспечили каждому инспектору дополнительное дежурство в неделю... Хотя нет, полдежурства, целое зажирно будет...)
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