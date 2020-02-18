 Таможенникам к концу года могут вдвое поднять зарплату, - Нефьодов

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы ожидаем в этом году процесс, который я неформально называю переаттестацией. После этого профессиональным и добропорядочным сотрудникам я хочу существенно поднять зарплату. А с остальными - постепенно прощаться", - отметил Нефьодов.

Однако, по его словам, таможня - все же не тот орган, который можно заполнить студентами с хорошими намерениями, это - сложная работа.

"Я хотел бы, чтобы средняя зарплата рядового инспектора составляла к концу года где-то около 15-18 тыс. грн "на руки". Сейчас - около 8 тыс. грн", - добавил Нефьодов.

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