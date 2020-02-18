 Как работает агрессивная военная пропаганда: росСМИ распространили фейк, что в районе крушения MH17 не было ни одного "Бука"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Василий Максимов.

По его словам, есть такая бывшая "журналистка" канала RT Яна Ерлашова, которая ушла с RT, чтобы заняться "независимой журналистикой". Она с неким голландцем зарегистрировала "какую-то хрень под названием "Bonanza media": "Яна давно и серьезно озабочена тем, чтобы доказать непричастность РФ к гибели рейса MH-17 на Донбассе вечером 17 февраля 2020 года. Яна выкладывает на собственный ресурс (с почтой на Яндексе) некие сканы документов: https://mailchi.mp/69054d39ee63/bonanzamedia-newsletter-2… ".

Максимов отметил, что после публикации данных "материалов", российские СМИ начали публиковать "следующий бред": " "СМИ со ссылкой на разведку: в районе крушения MH17 не было ни одного "Бука". Ботофермы уже вовсю тиражируют дезинформациию".

"Документы примерно ни о чем, но речь не об этом, речь о российских "сми". Скрины представлены в подборке, а утром вы все это увидите и услышите. Очень стыдно за когда-то приличные издания. Мне (тупому нажимателю на кнопку фотокамеры) хватило примерно 10 минут, чтобы раскопать, что за источник, и откуда уши растут. Новостникам не хватило, видимо. Но агрессивная военная пропаганда работает именно так.

Итог будет следующим: уже через пару часов (а сейчас 4:22 по Москве) утренняя ведущая хорошо поставленным голосом расскажет ярославскому рабочему с завода по изготовлению валенок, что злые Нидерланды таки признали правоту России-матушки. И вот допьет он свой растворимый кофий, и пойдет на работу с осознанием, что фошыстов победили, и пиндосов победим. и никто нам не указ. Признали - значит уважают. И забудет на время о кредитах, коммуналке и о том, как прожить на 15 тыщ. Только, увы для пропаганды, таких жертв зомбоящика все меньше", - добавил Максимов.

Отметим, что новости с заголовком примерно такого содержания "В районе крушения MH17 не было ни одного "Бука"" уже опубликовал ряд известных российских СМИ такаих как ТАСС, Газета.ру, "Известия", "Коммерсант", "Вести", "Говорит Москва", НТВ, REN.TV и др.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

8 ноября 2019 года Международный суд ООН объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.