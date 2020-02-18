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 Политика Украины
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 Команда экспертов МВФ посетит Киев, - постпред Люнгман

Международный валютный фонд, глава которого Кристалина Георгиева 15 февраля в Мюнхене обсудила с президентом Владимиром Зеленским подготовку новой программы сотрудничества, направил в Киев группу экспертов.

"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности", – сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

17 февраля этого года завершилось действие предыдущей программы сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by. Она была утверждена 18 декабря 2018 года в объеме - SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд, однако Украина смогла получить по ней лишь первый транш SDR1 млрд (около $1,4 млрд). Президент, правительство и Нацбанк Украины в начале декабря 2019 года договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд. Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176321
 
 
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Недавно был озвучен слух, что МВФ не так уж и настаивало на продаже земли.
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Некоторые люди стучатся в стену головой, некоторые мародеров называют экспертами.
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Кроме того, болгарские пользователи сети «разоблачают» Кристалину Гергиеву и сообщают её реальное болгарское имя, данное ей при рождении:
«Кристалина - это не её реальное имя. Её зовут Сталинка!»
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Дух Сталина через столетия продолжает глобалист-каннибализм.
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