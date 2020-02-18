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 Политика Украины
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 Украинские воины потеряли часть позиций вблизи Золотого, - СМИ

Украинские военные потеряли позиции вблизи Золотого на Донбассе.

Об этом сообщает корреспондент ТСН с места событий, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, в результате атаки наемников РФ на взводный опорный пункт в зоне ответственности 72-й бригады, украинские воины покинули этот небольшой участок фронта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бой в районе Золотого продолжается: наемники РФ предприняли попытку продвижения через линию разграничения, украинские воины понесли потери, - штаб ОС

По предварительным данным, несколько украинских воинов получили ранения. Их доставили в больницу в стабильном состоянии. Военные признают, что начало обстрелов по всей линии похоже на 2015 год, когда расстреливают не опорные пункты, а наносят удары по квадратам. Украинские военные дают ответ.

Напомним, с 5 часов утра 18 февраля идет интенсивный бой в районе Золотого, Орехово и Новотошковского.

Источник: https://censor.net.ua/n3176319
 
 
 Топ комментарии
 
Розбудіть хтось головнокомандувача!

У нас зранку 4 загиблих і 5 важкопоранених. Ворог захопив два опорних пункти, які були звільнені за «мирним планом розведення» в районі Золотого.
Снаряди падають на цивільні будинки.
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Зеленский, это твои мырные инициативы, совместные патрули, где-то посередине, и главное перестать стреллять. Со ссыкунами не разговаривают - ссыкунов пиздят.
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Відвів сволота, в чисте поле! Боже бережи хлопців!
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Ну а главЗебил уже проснулся? Заявление какое сделал? Или побежал смотреть в глаза путину? Зебилы, дайте информацию.
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Я собі уявляю, як ця Зелена криса зараз мечеться по офісу і скільки прокльонів воно посилає в адресу українців...
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почитал комменты про зраду и пришёл к выводу что тут минимум взвод из "писак" получиться. А чего вы все за компом , если страну предают ? Идите воюйте или что то мешает ?
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Зеленского в отставку с открытием уголовного дела за измену Украине 😖
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"...украинские воины покинули этот небольшой участок фронта" - Всё вообще отлично, это всего лишь небольшой участок фронта. У нас ещё много небольших участков... И бойцов.
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1)Когда колону гиркина пропускали в Славянск зрады не было?
2)иловайс-дебальцево зрады не было?
3)минские соглашения зрады не было?
порохоскот вы просто животные циничные,светлая память погибшим сегодня и за все годы войны(когда мы шли на переговоры,но верховный главномальдивский предавал армию)
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Дятел! Под Иловайском и Дебальцево мы разводили войска или наступали?
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Это что оправдывает разведка 24на7 докладывала в генштаб про заход россиян в Иловайск,про то что будет котёл?Как говорил муженко "не сците це все херня"
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.
.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , как оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,

,.....................??
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Шо,пристайки,ззеленские,там опять разводить собрались и выборы проводить?
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После смены власти всех "слуг" вместе с уклонистом призвать по мобилизации и в штрафбат!
Марусю и Ко в загранотряд!
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Сспокійно! Він "сматрєл в глаза Путіну і відєл там стрлємлєніє к міру"!!!!
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наши уже подтягивают тяжелое вооружение (ну как было обещано в случае обострения) ???
СНБО уже собирается для обсуждения...участков для отведения и разведения ???
преЗЕдент обратился к мировой общественности...ну 12 шагов там...Штансмаейр с формулой
наши там не сильно стреляют...а то х.ло обидится и з.ло больше не увидит его глаз поросячих!!!
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Спасибо клоуну! Ненавижу и тех втч кто его выбрас вы суки!
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Хто небудь нагадуйте ваЗЕліну, що воно лошара кончений
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Ну шо!? Уставшие вы наши от войны 73% лохов...
Нужно просто перестать стрелять?
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Я так понимаю, наши бойцы оставили возведенные на скорую руку позиции после "разведения" в Золотом.
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Очень вероятно...потому что те позиции которые они оставили при разведении...сепарюги заняли уже давно....
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Досиделись.Рашистам поверить,себя не уважать.Ну и что дальше?.Окапываемся по глубже и размахиваем табличкой ,,Минские угоды"?
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Де заходить рузький мир,там життя закінчується,і починаеться пиндец.Зелену шкварлю на передову,з усією ріднею,щоб там показало свою крутість це чмо,яке сцикливе веде боротьбу з нашими ГЕРОЯМИ УКРАІНИ.Фу,падло зрадницьке!
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Наслідки беальтернативного миролюства, версія 2.0.
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.....сколько ЕЩЕ мы будем подставлять пид СМЕРТЬ УКРАИНСКОГО ЗАХЫСТНЫКА ????((((
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А Зе кем считается, маршалом или генералом?
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Де та су..а сивосько-оманська,де реакція на путінососвів!!!!!!!!!!!!!!!!!Це мені нагадує 14 рік коли в іловайсь заходили москалі а у нас парад,і зараз оманський те саме робить що і мальдівський!!!!
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Якщо Бог не дає ради тому, що відбувається, він допускає війну, щоб знищувати... Хотіли воювати, най воюють... тільки з жінкою з двома дітьми воювати то круто... а от з Путіним байки щодо психічних захворювань і крадіжок не проходять... тут потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і судді Овсієнка А., поліцейської маніячки Муравської, мафії Кононенко, що віджимають батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка задля моєї рідної землі і хати!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна. стріляти ту брехливу шизануто-дебілкувату молдаво-українську падлоту за геноцид, репресії і мародерство… цих деградованих тварюк тільки винищувати... тут більше нічим не допоможеш.
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А если бы посадили , и шо ,, кацапы не начали бы стрелять с утра . ?? .
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Доразводился бл.. ,, х.йло зельоное .!! Українські воїни втратили частину позицій поблизу Золотого, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4591 .Сдохни сволочь ..
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Не скули ВСУ перешли в наступление.
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Тай шо с того . ? Я тебя спрашиваю , зяблик ,, РАБОТАЕТ ЭТО ДЕБИЛЬНОЕ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК . ?? Если война один хер продолжается ?? .
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Не спи, наши танки уже почти входят в Донецк. Это была обманка. Украина вперед.
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Где это ты такой травы раздобыл , забористой ? Українські воїни втратили частину позицій поблизу Золотого, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5425 .
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Где перешли, зебилоид?
В твоей дупе?
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Ты дебил? Как где на передке, ты что осел?
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Нет , ты зебилом быть не можешь, туда дебилов не берут.
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Каждому ЗЕбилу срочно пересмотреть фимь Акиро Куросава "7 самураев".

В самом начале фильма крестьянин случайно подслушал, что бандиты собираются через пару месяцев ограбить его село, забрав весь урожай ячменя.
На общем собрании крестьянами было выдвинуто несколько рац. предложений:
- самим повеситься, потому что без ячменя жрать будет нечего, так чем от голода подыхать, лучше уж в петле досрочно
- самим повеситься, пусть властям будет стыдно, а то налоги собирают, а от бандитов не защищают
- договариваться (!) с бандитами, встать на колени (!), авось оставят немного ячменя, хотя риса не оставили, когда рис забрали
- предложение одного крестьянина заточить бамбуковые копья и забрать с собой на тот свет парочку бандитов отвергли с негодованием, никогда так не делали, да и убить мгут, лучше уж самим загнуться от голода, прычнее как-то.

Пора вам, ЗЕбобики, перенимать полезный опыт японских крестьян 16 века.
Сначала попробуйте договориться с "подштанцами", встав на колени.
Если не сработает, вы завсегда сможете повесться, чтобы "бубочке" стало стыдно.

Только вот какой ньюанс, ЗЕбобики, в Японии в 16 веке не было демократии и крестьяне не выбирали "бубочку" президентом...
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Армия львов, возглавляемая бараном
Слабее армии баранов, возглавляемой львом.
Я, конечно, извиняюсь, но шо бывает,
КОГДА ВО ГЛАВЕ АРМИИ СТОИТ ХИТРОЖОПЫЙ ГЕШЕФТМАХЕР???
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если армии состоят из львов и баранов, то это не армии, а стада.
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Шо, за зебильного хозяина обидно, да?
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у меня нет хозяина я не состою в твоих армиях.
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"оставили небольшой участок фронта"... а ниче что по песням зелоха там вообще мир и благоденствие должно быть а не наступление
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******************** ***** членорояльная. щоб ти здох ***** со своим розмежуванням. баньте нахер, не могу читать эти новости
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Зеленський вже в Золотому???? Чи сциться????
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Воно з народження обісцяне,і не просихає,Зелене бидло з кривого рогу.Рогате і тупе!
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"вєлічайший підер современності" асабісто абіцяв, що наші війська повернуться на свої пазиціїї в разі загострення.....
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