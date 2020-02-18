 Украинские воины потеряли часть позиций вблизи Золотого, - СМИ

Об этом сообщает корреспондент ТСН с места событий, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, в результате атаки наемников РФ на взводный опорный пункт в зоне ответственности 72-й бригады, украинские воины покинули этот небольшой участок фронта.

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По предварительным данным, несколько украинских воинов получили ранения. Их доставили в больницу в стабильном состоянии. Военные признают, что начало обстрелов по всей линии похоже на 2015 год, когда расстреливают не опорные пункты, а наносят удары по квадратам. Украинские военные дают ответ.

Напомним, с 5 часов утра 18 февраля идет интенсивный бой в районе Золотого, Орехово и Новотошковского.