 Сегодня пройдет заседание СНБО при участии руководства Генштаба ВСУ, МВД и СБУ, - ОП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Во вторник, 18 февраля, в 12:00 по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины начнется брифинг с участием секретаря СНБО, руководства Генерального штаба ВСУ, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в районе Золотого с раннего утра идет ожесточенный бой. Наемники РФ применяют запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение.

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