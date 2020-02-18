 Пророссийские предложения Макрона предназначены "для внутреннего употребления", - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
По его словам, пророссийские предложения президента Франции Эмманюэля Макрона предназначены "для внутреннего употребления", чтобы поддержать свой рейтинг в кругу людей, которые экономически заинтересованы в снятии санкций с России.
По мнению главы МИД, задача Украины - постоянно напоминать всем о том, что Россия нарушает международное право, оккупировала Крым и ответственна за войну на Донбассе.
Напомним, ранее глава МИД Польший заявил, что тенденция на сближение с Россией, которую демонстрирует в последнее время Франция, преждевременна и это вызывает беспокойство в Польше.
у-йо-бок, це ваша нескінченна жуйка призначена для вашої недолугої внутрішньої аудиторія, а макрон відверто каже, що оскільки зеленське з усіх сил плазує перед путіним, то нема чого й Франції напружуватись - розходимось, хлопці, - каже макрон.
а ви, падли, давайте, брешіть й далі - ваші виродки вам вірять.
Вот это политическая сила!
не говоря уже об исторической правде времени существования раиськи.
Сколько украинцам необходимо внутрь употребить, чтобы это понять, и что ещё употребить?
Французы, конечно, суки, но это Оланд не продал вертолётоносцы Расии...