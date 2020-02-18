EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Крушение самолета МАУ в Иране Коронавирус из Китая Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Обирай свідомо
 Политика Украины
  1832  17
Все про:Россия (74969) Франция (2186) Пристайко (402) Макрон (380)

 Пророссийские предложения Макрона предназначены "для внутреннего употребления", - Пристайко

Несмотря на призывы Макрона перезагрузить отношения с Россией и начать постепенное снятие санкций, официальная позиции Франции не меняется.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По его словам, пророссийские предложения президента Франции Эмманюэля Макрона предназначены "для внутреннего употребления", чтобы поддержать свой рейтинг в кругу людей, которые экономически заинтересованы в снятии санкций с России.

По мнению главы МИД, задача Украины - постоянно напоминать всем о том, что Россия нарушает международное право, оккупировала Крым и ответственна за войну на Донбассе.

Напомним, ранее глава МИД Польший заявил, что тенденция на сближение с Россией, которую демонстрирует в последнее время Франция, преждевременна и это вызывает беспокойство в Польше.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша и Франция возьмутся за разработку европейского танка, - Дуда

Источник: https://censor.net.ua/n3176316
 
 
 Топ комментарии
 
пророссийские предложения президента Франции Эмманюэля Макрона предназначены "для внутреннего употребления" Источник: https://censor.net.ua/n3176316
у-йо-бок, це ваша нескінченна жуйка призначена для вашої недолугої внутрішньої аудиторія, а макрон відверто каже, що оскільки зеленське з усіх сил плазує перед путіним, то нема чого й Франції напружуватись - розходимось, хлопці, - каже макрон.
а ви, падли, давайте, брешіть й далі - ваші виродки вам вірять.
 показать весь комментарий
 
Как разобраться, что стоит за словами политика? Если политик говорит высокопарно, значит, он хочет вас обмануть. Если политик говорит заигрывающе, значит, он хочет вас обмануть. Если политик говорит безапелляционно, значит, он хочет вас обмануть. Если политик говорит с надрывом, значит, он хочет вас обмануть. И вообще, если политик что-то говорит, он хочет вас обмануть.
 показать весь комментарий
 
Раньше заступался за Макрона, когда его пидоРасцы называли геронтофилом, теперь я их полностью в этом поддерживаю!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да ты заткнёшься, ***** кремлёвская?! Пророссийские предложения Макрона предназначены "для внутреннего употребления", - Пристайко - Цензор.НЕТ 3498
 показать весь комментарий
 
 
пророссийские предложения президента Франции Эмманюэля Макрона предназначены "для внутреннего употребления" Источник: https://censor.net.ua/n3176316
у-йо-бок, це ваша нескінченна жуйка призначена для вашої недолугої внутрішньої аудиторія, а макрон відверто каже, що оскільки зеленське з усіх сил плазує перед путіним, то нема чого й Франції напружуватись - розходимось, хлопці, - каже макрон.
а ви, падли, давайте, брешіть й далі - ваші виродки вам вірять.
 показать весь комментарий
 
 
Раньше заступался за Макрона, когда его ********* называли геронтофилом, теперь я их полностью в этом поддерживаю!
 показать весь комментарий
 
 
Дристайко, там вон Козак в районе Золотого в отличии от Суркова мира хочет. Не хочешь проккоментировать шмаркля тупая?
 показать весь комментарий
 
 
Союз дебила, педофила и геронтофила
Вот это политическая сила! Пророссийские предложения Макрона предназначены "для внутреннего употребления", - Пристайко - Цензор.НЕТ 3084
 показать весь комментарий
 
 
Как разобраться, что стоит за словами политика? Если политик говорит высокопарно, значит, он хочет вас обмануть. Если политик говорит заигрывающе, значит, он хочет вас обмануть. Если политик говорит безапелляционно, значит, он хочет вас обмануть. Если политик говорит с надрывом, значит, он хочет вас обмануть. И вообще, если политик что-то говорит, он хочет вас обмануть.
 показать весь комментарий
 
 
В той час, коли росія та її сепари вбивають українців Макрон пропонує знімати санкції з агресора. Так ми порівняємо Макрона з Анрі Філіппом Петеном.
 показать весь комментарий
 
 
хазария уже сто лет правит раиськой.китай безраздельно властвует в сибири.немцы?у немцев еще все впереди Проросійські пропозиції Макрона призначені "для внутрішнього вживання", - Пристайко - Цензор.НЕТ 5942.ибо за что брешься-на то и напорешься.
не говоря уже об исторической правде времени существования раиськи.

Проросійські пропозиції Макрона призначені "для внутрішнього вживання", - Пристайко - Цензор.НЕТ 7561
 показать весь комментарий
 
 
Ясно, Макрон настраивает свой электорат против "официальной позиции Франции"... Проросійські пропозиції Макрона призначені "для внутрішнього вживання", - Пристайко - Цензор.НЕТ 2769
Сколько украинцам необходимо внутрь употребить, чтобы это понять, и что ещё употребить?
 показать весь комментарий
 
 
Такое "внутреннее употребление" вполне может быть. Вопрос в том, соответствует это реальности?
Французы, конечно, суки, но это Оланд не продал вертолётоносцы Расии...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх