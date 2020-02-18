 Бой в районе Золотого продолжается: наемники РФ предприняли попытку продвижения через линию разграничения, украинские воины понесли потери, - штаб ОС

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. По состоянию на сейчас идет бой. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери. Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, дают адекватный ответ вооруженным формированиям Российской Федерации, оккупантам наносится огневое поражение с целью подавления их вооруженной активности. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе ОС.

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