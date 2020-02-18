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Все про:Киев (18583) Метрополитен (663) ремонт (958)

 На станции метро "Майдан Незалежности" начали ремонт эскалаторов. Работы продлятся до февраля 2021 года, - КГГА

С 18 февраля начались работы по ремонту эскалаторов (все 4 очереди) на станции "Майдан Незалежности", который продлится до февраля 2021 года. В КП "Киевский метрополитен" предупредили, что в часы пик возможны задержки и скопление людей из-за нагрузки на остальные эскалаторы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В столичном метрополитене просят прощения за неудобства и уверяют, что сделают все возможное для ускорения работ.

Напомним, что на станции "Золотые ворота" продолжается капитальный ремонт эскалаторов. Поэтому утром в рабочие дни с 8:10 до 9:20 станцию ​​"Золотые ворота" закрывают на вход, а два рабочих эскалаторы наклона поднимают пассажиров на выход. В остальное время станция работает в обычном режиме. Пересадочный узел "Золотые ворота" - "Театральная" работает в обычном режиме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение о возможном переименовании станции метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр" будет приниматься по итогам голосования горожан, - КГГА

Всего в киевском метрополитене работает 122 эскалатора. Плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирается, перебирается, проводится замена изношенных запчастей и т.д.) проводятся ориентировочно раз в 6-10 лет после пробега в 150 тыс. км.

Источник: https://censor.net.ua/n3176313
 
 
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Китай за 3 недели 2 больницы построил, а эти за год эскалатор чинить будут, вот же писец....
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Тобто рік?
Видно нормальну суму списати потрібно...
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На Арсенальной экскаваторы ремонтируют уже три года
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А нельзя было числа с 24-го, после годовщины окончания Майдана?
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