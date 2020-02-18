 Годовщина Майдана: 18 февраля 2014 года в центре Киева погибли 40 человек

Четверо майдановцев были застрелены - огнестрельные ранения. Еще четверо были забиты насмерть. Одного сбила машина, двое задохнулись в давке, еще один погиб от ножевых ранений при невыясненных обстоятельствах, рассказал на своей странице в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"При этом не погиб ни один сотрудник правоохранительных органов", - отметил журналист.
"И только вечером, когда после дневного разгона власти пошли зачищать Майдан с оружием и началась операция "Бумеранг", в ответ на нападение раздались выстрелы на поражение, и милиция стала нести безвозвратные потери", - добавил он.
"Светлая память погибшим Героям. Революция победила благодаря вашей воле, мужеству и самопожертвованию. Всего 18 февраля 2014-го в центре Киева погибли 40 человек (28 майдановцев, 3 гражданских людей, причастность которых к протестам не подтверждена, 9 правоохранителей). Этот урок мы не имеем права забыть", - резюмировал он.
Далее приводим список погибших 18 февраля 2014 года Героев Небесной Сотни на языке оригинала:
Шаповал Сергій Борисович
Сердюк Ігор Миколайович
Дідич Сергій Васильович
Плеханов Олександр Вікторович
Нечипорук Юрій Вікторович
Наумов Володимир Григорович
Максимов Дмитро Вячеславович
Кульчицький Володимир Станіславович
Корчак Андрій Богданович
Кіщук Володимир Юрійович
Капінос Олександр Анатолійович
Захаров Володимир Костянтинович
Зайко Яків Якович
Дворянець Антоніна Григорівна
Горошишин Максим Максимович
Веремій В'ячеслав Васильович
Васільцов Віталій Валерійович
Брезденюк Валерій Олександрович
Бондарев Сергій Анатолійович
Топій Володимир Петрович
Прохорчук Віктор Олександрович
Прохорський Василь Петрович
Хурція Зураб (Zurab Khurtsia)
Volodymyr Viatrovych
@viatrovych
Про більшість.
Більшість не читає книг. Більшість не знає жодної іноземної мови. Більшість не бачила світу не лише поза Україною, а навіть поза своїм телевізором. Більшість не виходила на майдани, не спиняла «рускую вєсну» на Півдні та Сході, не воювала на фронті, не об'єднювалася у волонтерські групи для допомоги воякам.
Більшість мінлива і непостійна в своїх симпатіях. Більшість безлика і безвідповідальна. Більшість привела до влади Леніна, Гітлера, Путіна, Януковича.
Тому я не можу погодитися з тим, що більшість права лише тому, що вона більшість.
Во-вторых, это было сказано на новогоднем концерте, когда еще не было погибших и все было относительно мирно.
Всі 100% зелені рябошапки, баканови майже рік не можуть знайти її доказів.
Це знання "всім" вклали в голови повії Бєні та пуйла.
А виявляється, цього не було.
Міністр оборони Андрій Загороднюк 13 лютого публічно, в ефірі в Сергія Іванова визнав, що закупівлі Міністерства оборони (т.зв. «справа Гладковського»)
не були корупційними.
Від якої саме ланки правоохоронної системи? Поліції імені Авакова?
За що саме опинились в тюрмі?
«Виктор Фёдорович, у меня вопрос по физике. Вот если беркутовцам выдать эбонитовые палочки, а митингующих одеть в шерстяную одежду, так мы сможем добывать электричество?»
Эпоха достоинства закончилась, началась эпоха зебильной мрази.....
20 лютого, у річницю вшанування Небісної Сотні, треба вийти не тільки в Києві, треба виходити по усій України!
Треба гуртуватися, бо попереду великі випробування.
Треба показати колаборантам, що ми, патріоти, нікуди не поділися.
І ми готови до боротьби!
нагаласувалися, зе#іли?
Если зло не покарать, оно не то что не исчезнет, оно будет расти.