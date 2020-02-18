EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Крушение самолета МАУ в Иране Коронавирус из Китая Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Обирай свідомо
 Политика Украины
  3787  51
Материалы по теме:
Все про:история (1676) память (989) разгон (171) расстрел (331) Бутусов Юрий (2022) евромайдан (6831)

 Годовщина Майдана: 18 февраля 2014 года в центре Киева погибли 40 человек

Ровно 6 лет назад, днем 18 февраля 2014 года в Киеве при разгоне демонстрации в Мариинском парке и на улице Институтской погибли 12 граждан - участников демонстрации.

Четверо майдановцев были застрелены - огнестрельные ранения. Еще четверо были забиты насмерть. Одного сбила машина, двое задохнулись в давке, еще один погиб от ножевых ранений при невыясненных обстоятельствах, рассказал на своей странице в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"При этом не погиб ни один сотрудник правоохранительных органов", - отметил журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Виновные обязательно должны получить наказание, - Зеленский о делах Майдана

"И только вечером, когда после дневного разгона власти пошли зачищать Майдан с оружием и началась операция "Бумеранг", в ответ на нападение раздались выстрелы на поражение, и милиция стала нести безвозвратные потери", - добавил он.

"Светлая память погибшим Героям. Революция победила благодаря вашей воле, мужеству и самопожертвованию. Всего 18 февраля 2014-го в центре Киева погибли 40 человек (28 майдановцев, 3 гражданских людей, причастность которых к протестам не подтверждена, 9 правоохранителей). Этот урок мы не имеем права забыть", - резюмировал он.

Далее приводим список погибших 18 февраля 2014 года Героев Небесной Сотни на языке оригинала:

Шаповал Сергій Борисович

Сердюк Ігор Миколайович

Дідич Сергій Васильович

Плеханов Олександр Вікторович

Нечипорук Юрій Вікторович

Наумов Володимир Григорович

Максимов Дмитро Вячеславович

Кульчицький Володимир Станіславович

Корчак Андрій Богданович

Кіщук Володимир Юрійович

Капінос Олександр Анатолійович

Захаров Володимир Костянтинович

Зайко Яків Якович

Дворянець Антоніна Григорівна

Горошишин Максим Максимович

Веремій В'ячеслав Васильович

Васільцов Віталій Валерійович

Брезденюк Валерій Олександрович

Бондарев Сергій Анатолійович

Топій Володимир Петрович

Прохорчук Віктор Олександрович

Прохорський Василь Петрович

Хурція Зураб (Zurab Khurtsia)

Источник: https://censor.net.ua/n3176312
 
 
 Топ комментарии
 
Зеля придет помянуть погибших? Годовщина Майдана: 18 февраля 2014 года в центре Киева погибли 40 человек - Цензор.НЕТ 422
 показать весь комментарий
 
Громадяни!
20 лютого, у річницю вшанування Небісної Сотні, треба вийти не тільки в Києві, треба виходити по усій України!
Треба гуртуватися, бо попереду великі випробування.
Треба показати колаборантам, що ми, патріоти, нікуди не поділися.
І ми готови до боротьби!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тобто 73% українців "тупі і придуркувати"? І хто ж правий?
 показать весь комментарий
 
 
73 від якої кількості? Але це насправді так!! Бо розумна людина не могла голосувати за 0-!!
 показать весь комментарий
 



Volodymyr Viatrovych

@viatrovych


Про більшість.
Більшість не читає книг. Більшість не знає жодної іноземної мови. Більшість не бачила світу не лише поза Україною, а навіть поза своїм телевізором. Більшість не виходила на майдани, не спиняла «рускую вєсну» на Півдні та Сході, не воювала на фронті, не об'єднювалася у волонтерські групи для допомоги воякам.
Більшість мінлива і непостійна в своїх симпатіях. Більшість безлика і безвідповідальна. Більшість привела до влади Леніна, Гітлера, Путіна, Януковича.
Тому я не можу погодитися з тим, що більшість права лише тому, що вона більшість.
 показать весь комментарий
 
 
Эта фраза была сказана во-первых с сарказмом в сторону той власти.
Во-вторых, это было сказано на новогоднем концерте, когда еще не было погибших и все было относительно мирно.
 показать весь комментарий
 
 
Коли вашу дитину, не довежи Боже, віджвиздячать якесь мурло, а за новорічким столом, хтось посміється над цим, то не ********. Це сміялись не над вашою побитою дитиною. Це був сарказм, " в сторону" мурла, яке відзвідячило вашу дитину
 показать весь комментарий
 
 
Все, кто втюхивал лохторату ЭТИХ, предатели Майдана и Украины.


 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
предатели Майдана и Украины это те кто упорно агитировали и голосовали за Порошка несмотря на его враждебность к гражданскому обществу, равнодушие к проблемам людей и корупцию
 показать весь комментарий
 
Яку ко-ко-ко-корупцію?
Всі 100% зелені рябошапки, баканови майже рік не можуть знайти її доказів.
 показать весь комментарий
 
 
ну значить погано шукають. а ви думаєте, що ви одна в цій країні живете? так от вся інша крім вас країна знає що схеми Януковича зберегли і осідлали наступники попередників. а ви з рябошапками не знаєте.
 показать весь комментарий
 
"Всі" знали, що Гладковські "наживались" на війні.

Це знання "всім" вклали в голови повії Бєні та пуйла.
А виявляється, цього не було.

Міністр оборони Андрій Загороднюк 13 лютого публічно, в ефірі в Сергія Іванова визнав, що закупівлі Міністерства оборони (т.зв. «справа Гладковського»)
не були корупційними.
 показать весь комментарий
 
 
я спираюсь на розповіді моїх родичів і друзів. звичайних людей. середніх підприємців. які як "носили" данину так і продовжували носити. тільки персони помінялись. і вони перші мені почали розкривати очі. коли я ще була в ейфорії від освіченого і досвідченого глави держави. а також почали розкривати очі знайомі які попали в біду від наїзду правоохоронної системи. невинні як завжди сідають в тюрми, а коли їх випускають після півроку знущань, вони отримують інсульти. в 25 років. дитина, яка за цю владу готова була на фронт втікати в 20 років.
 показать весь комментарий
 
"які попали в біду від наїзду правоохоронної системи. невинні як завжди сідають в тюрми, а коли їх випускають після півроку знущань, вони отримують інсульти"

Від якої саме ланки правоохоронної системи? Поліції імені Авакова?
За що саме опинились в тюрмі?
 показать весь комментарий
 
Мадам, чи підтвердіть свої слова фактами, чи йдіть нахрін, зі своїми лозунгами. "Піклування" пліснявих, це платіжка, на 100 грн більша, ніж в минулому місяці?
 показать весь комментарий
 
 
а я не про "піклування пліснявих". я про гірку правду. П. сравжній "кузнец" нашого щастя. і мене бісить коли його подають як "батька нації". чи не пішли б ви панове.
 показать весь комментарий
 
А мене бісить брехня, яку 5 років розповсюджували і розпосюджують пропагандони. І яка привела до влади колоборантів- маніпуляторів, капітулянтів, торгашів. Ворогів України
 показать весь комментарий
 
Так. Вже зрозуміли. Та запізно. Українці вже не хазяї в своїй хаті
 показать весь комментарий
 
Специально пересмотрел 95 Квартал, фраза немного изменена:
«Виктор Фёдорович, у меня вопрос по физике. Вот если беркутовцам выдать эбонитовые палочки, а митингующих одеть в шерстяную одежду, так мы сможем добывать электричество?»
 показать весь комментарий
 
Ще "краще". "... так мы сможем добывать электричество". Янелох ототожнював себе з януковичем і беркутнею. Вони- свої. Майданівці - чужі. Охренітельно
 показать весь комментарий
 
Цитата есть цитата - там был вопрос, задавал его Лысый актёру, который пародирует Януковича. Хотя это было до убийств на Майдане, но уже после избиений. Поэтому эта «шутка юмора», минимум, кощунственная. И вообще, как по мне, весь юмор 95 Квартала низкопробный, я его никогда не смотрел. А ржущая в зале публика, во-первых, ржёт благодаря эффекту толпы, во-вторых, ржёт с себя, поскольку заплативший за подобный юмор должен чувствовать себя дурнем.
 показать весь комментарий
 
А теперь в центре Киева, мусора ставят украинцев на колени, перед шайкой коллаборантов, за вопрос "Чей Крым".....
Эпоха достоинства закончилась, началась эпоха зебильной мрази.....
 показать весь комментарий
 
 
поменялась политика и направление страны после выборов.
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня, 18 февраля, российские наемники перешли в наступление на Луганском направлении.-газета " Годовщина Майдана: 18 февраля 2014 года в центре Киева погибли 40 человек - Цензор.НЕТ 2181 Совковый Квартал"
 показать весь комментарий
 
Громадяни!
20 лютого, у річницю вшанування Небісної Сотні, треба вийти не тільки в Києві, треба виходити по усій України!
Треба гуртуватися, бо попереду великі випробування.
Треба показати колаборантам, що ми, патріоти, нікуди не поділися.
І ми готови до боротьби!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Уже не "сотня"?
 показать весь комментарий
 
Как жаль, что не добили и не перевешали всю ту петушиную беркутню до последней твари... Это была фатальная ошибка.
 показать весь комментарий
 
 
И так от революции до революции,а членин в 1917 году со своим еврейским комитетом народных комиссаров взял опыт с французской революцией и с помощью создавшего ЧК уничтожил всех ,кто мешал идеям революции, жаль что наши украинские евреи не переняли опыт у большевиков и "помогли" государству Украина не состояться очередной раз Річниця Майдану: 18 лютого 2014 року в центрі Києва загинуло 40 людей - Цензор.НЕТ 4440
 показать весь комментарий
 
мы отвлеклись и пошли на войну.а так бы да,перебили их всех.
 показать весь комментарий
 
 
А чому тільки під табличкою "За жизнь", а що їх мало у "Слуг"? Ви подивіться, що вони роблять. Одні неприкрито, а інші із-за своєї тупості. Але роблять одну справу - знищують Україну.
 показать весь комментарий
 
 
То не раскрытые агенты ФСБ,может они на разработке?
 показать весь комментарий
 
Царства Небесного! Не за те вони гинули, щоб рабіновичі з медведчуками та портновими танцювали з бубнами на їх кістках!
 показать весь комментарий
 
 
Необхідно прийняти закон про колаборантів, - Аваков ... Нужно украинцев мобилизовать, для защиты государства Украины, создавать типа "ЧК".чтобы уничтожать наёмников ЛДНР, а не создавать под них законы,если не справляетесь ,то валите в отставку
 показать весь комментарий
 
Я одного не пойму,почему Главнокомандующий Зеленский, не в военной форме ходит,ведь ,Украина уже шестой год воюет с оккупантом Россией? или ему не удобно в военной форме встречаться в Омане с представителями Генерального штаба российского командования?
 показать весь комментарий
 
 
оно уже 6 раз отдохнуло за 6 месяцев! ему некогда...
 показать весь комментарий
 
18 лютого 2014, була така сама погода, як сьогодні!!! Йшла мирна акція в основному пенсіонери і студенти! Зверху на автобусах, ближче до ВР стояла беркурня з "нездоровим" поглядом, кажу, як спеціаліст! На кришах розміщались снайпери, спочатку вони стріляли травматичними кулями. Одну з них я відчула на собі, дякуючи Богу, зачепила тільки рукав. А потім почався наступ ...все було в диму!! Щоб ті хто це робив і хто давав команду, якщо жили, то у "вічному смороді диму" і страху за своє життя! І не тільки вони, а їх сім"ї, бо вони не мали право народжувати собі подібних! Є БУМЕРАНГ!! ВОНИ БУДУТЬ ВІДПОВІДАТИ КОЖЕН!
 показать весь комментарий
 
 
І в цей день мокшанські виродки знову почали наступ на наші позиції...
 показать весь комментарий
 
шас портнянки-лукашні пропихнуть свій законопроект і всі загиблі стануть злочинцями...
нагаласувалися, зе#іли?
 показать весь комментарий
 
Никто до сих пор не понес наказания за убийства протестующих на Майдане. Петя, если забыли, убегал с годовщин, а потом и вовсе на них не являлся. С зе, чувствую будет точно так же. Тут в комментах спорят кто лучше петя или вова... да они одинаковы в своей сути. И первому и второму поперек карманов равенство всех перед законом. Им не нужна независимая судовая система. А ее ничем не заменить.
Если зло не покарать, оно не то что не исчезнет, оно будет расти.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх