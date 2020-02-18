 На образовательном портале "Дія" ежемесячно будут появляться курсы по цифровой грамотности, - Федоров

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Около месяца назад мы запустили проект Дія: цифровое образование. Наша цель - стать лидером в мире по скорости и качеству развития цифровых навыков, цифрового интеллекта у граждан. Сегодня уже 30 000+ прошли обучение на портале. Нас поддерживают 6000 библиотек по всей стране, где можно пройти курсы офлайн. Ежемесячно будут появляться новые", - говорится в сообщении.

Сегодня доступны три образовательных сериала:

1. Базовый по цифровой грамотности. Который научит уверенно пользоваться смартфоном, компьютером и планшетом.

2. Для учителей. Который научит применять онлайн-инструменты, чтобы учебный процесс стал более увлекательным и эффективным.

3. Для родителей: расскажет, как уберечь детей онлайн от вредных материалов, кибербуллинга, суицидальных интернет-сообществ и сексуального насилия.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации запускает курс по изучению цифровой грамотности в формате сериала.

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