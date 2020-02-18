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 Общество, Технологии
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Все про:интернет (1514) Федоров Михаил (43) Минцифры (21) Дія (12)

 На образовательном портале "Дія" ежемесячно будут появляться курсы по цифровой грамотности, - Федоров

Сегодня уже более 30 тыс. человек прошли курсы по цифровой грамотности на портале "Дія".

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Около месяца назад мы запустили проект Дія: цифровое образование. Наша цель - стать лидером в мире по скорости и качеству развития цифровых навыков, цифрового интеллекта у граждан. Сегодня уже 30 000+ прошли обучение на портале. Нас поддерживают 6000 библиотек по всей стране, где можно пройти курсы офлайн. Ежемесячно будут появляться новые", - говорится в сообщении.

Сегодня доступны три образовательных сериала:
1. Базовый по цифровой грамотности. Который научит уверенно пользоваться смартфоном, компьютером и планшетом.
2. Для учителей. Который научит применять онлайн-инструменты, чтобы учебный процесс стал более увлекательным и эффективным.
3. Для родителей: расскажет, как уберечь детей онлайн от вредных материалов, кибербуллинга, суицидальных интернет-сообществ и сексуального насилия.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации запускает курс по изучению цифровой грамотности в формате сериала.

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На образовательном портале Дія ежемесячно будут появляться курсы по цифровой грамотности, - Федоров 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176311
 
 
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Перелік бібліотек на сайті? І як то все побачить бабця, яка не те, шо не знає як у той тирнет зайти, а навіть від самого слова їй стає пагано?
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ТусКавець переіменували в Дія?! А дідам, що робити?Тішитись пенсією, як дурний цьвочком?!
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Ну что, зебобики!
Новое для Вас от Зеленского и Ко: благодаря вам теперь будут облагаться налогом 18% + 1,5% военный сбор все деньги, которые будут приходить на карточку кроме зарплаты и пенсий. Перечислил ребёнку, студенту 100 грн на карту, с него налог сняли 19,5 грн. + не целевое зачисление.
Красота! Теперь заживём!
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Ви себе вивчіть цифрової грамотності. Заради цікавості завантажив програму "Дія", ні прав, ні техпаспорту.
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