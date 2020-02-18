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 Политика Украины, Общество
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 После местных выборов на Донбассе часть нынешних руководителей в ОРДЛО может сохранить свои посты, – Пристайко

После деоккупации Донбасса часть нынешних руководителей в группировках "Л/ДНР" сохранят свои места по результатам местных выборов по украинскому законодательству.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое предположение сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире Свободы слова на ICTV и подчеркнул ответственность местных жителей.

"Люди, которые их выберут, должны знать, что они несут теперь ответственность, что в их районе будет новый голова. Я не удивлюсь, если часть этих людей будет теми же самыми, которые сейчас де-факто управляют, мы это понимаем, мы не наивные, но это путь демократического государства, который мы избрали", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы хотим провести местные выборы в октябре 2020 года, включая ОРДЛО, но только по законам Украины, - Зеленский

При этом Пристайко подчеркнул невозможность ситуации, когда глав органов местного самоуправления на Донбассе будут устанавливать из Киева.

Напомним, Пристайко назвал вариант, при котором Украина может получить контроль над границей с РФ на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3176309
 
 
 Топ комментарии
 
Они что, идиоты? Какие в звизду нах выборы?! *уки. Что за свинью они хотят нам подложить мне страшно даже представить. Там нужна полная зачистка.Всех кто в начальниках, всех кто поддерживал оккупацию, всех продажных преподавателей которые калечили детям психику - всех надо сажать или выгонять в рашку. Всех кто был в боевиках, полное разоружение, всю полицию увольнять обязательно. Там украинцев пытают каждый день.По кусочкам режут в подвалах.А эти ***доры нам какую то херню несут про выборы и совместные патрули.
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Пристайко - государственный изменник и хочет сепарам убийцам отдать ведущие посты оккупированной сейчас части Украины. Где реакция власти? Рады? Силовиков? В стране есть хотя бы какая -то здравая сила? Или у всех мозги высохли? Вы что под гипнозом? Просто ЖАХ.
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Хтось вірить в те що вони там будуть? После местных выборов на Донбассе часть нынешних руководителей в ОРДЛО может сохранить свои посты, – Пристайко - Цензор.НЕТ 2571
У всякому разі, в такому вигляді як планує Україна?
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И не удивительно. Она отражает мнение зеленой гниды, служащей не Украине, а оккупанту.
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Пристайко-- пошел нах !!! Какие віборы упоротый сепар .нужно военное положение и уничтожение кацапского быдла
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Пристайко - государственный изменник и хочет сепарам убийцам отдать ведущие посты оккупированной сейчас части Украины. Где реакция власти? Рады? Силовиков? В стране есть хотя бы какая -то здравая сила? Или у всех мозги высохли? Вы что под гипнозом? Просто ЖАХ.
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Тобі "Порох" з Клімкіним, теж "заважали"... У кацапів є казка, а в ній бажання: "Піди туди, не знаю куди, знайди щось, не знаю що...". Саме такий і в тебе підхід до життя...Ти сама себе, хоч, влаштовуєш?!....
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Напимер, ден чипушилин, пасичник, эдичка басурин и другие
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Пристайка иди нах, мразь! Враг Украины! После местных выборов на Донбассе часть нынешних руководителей в ОРДЛО может сохранить свои посты, – Пристайко - Цензор.НЕТ 8151
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Пристайка - готовься отвечать в военном требунале за измену.
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Эх, гиви с моторылой и захарченко в гробу переворачиваются - не дожили до этих счастливых времен!
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Неужели украинцы и дальше будут молча смотреть на всё это?
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Более того, когда пушилин и пасечник станут народниками в верховной раде там еще гимн луганды будет звучать. правда рингтоном на мобиле бевиков После местных выборов на Донбассе часть нынешних руководителей в ОРДЛО может сохранить свои посты, – Пристайко - Цензор.НЕТ 2140
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Да, похоже, эта "жара"- надолго. Разогрев- неминуем. Меня таки волнует- где миротворцы?! Что с ними? Без них- лапша не наваристая!
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Кретины недоделанные, что вы творите?!!
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Ложат государство под ДЛНР. Передасты.
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Ну мир же."Любойценой".У быдла и малороссов свой мир.Мирок.
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Они что, идиоты? Какие в звизду нах выборы?! *уки. Что за свинью они хотят нам подложить мне страшно даже представить. Там нужна полная зачистка.Всех кто в начальниках, всех кто поддерживал оккупацию, всех продажных преподавателей которые калечили детям психику - всех надо сажать или выгонять в рашку. Всех кто был в боевиках, полное разоружение, всю полицию увольнять обязательно. Там украинцев пытают каждый день.По кусочкам режут в подвалах.А эти ***доры нам какую то херню несут про выборы и совместные патрули.
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Зелёные! ПНХ! Во главе с Вовой, МИД Пристайко, МВД Аваковым, ермаками и арахамиями. ПНХ!
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дебил, пля! такие выборы можно только через ПЯТЬ лет проводить, пока у сепарни рашистская хрень не выветрится про распятых мальчиков
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Лет через сорок. И хватит уже талдычить про какие-то мифичные выборы, носитесь с ними как сказочный персонаж с ..........
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У мене враденнятаке, що або Пристайко живе не в Україні, або я живу не в Україні. Або він живе у якійсь паралельні реальності, де війна закінчилася і всі готують я до виборів. Товариство, я справді загубився у просторі і часі і заплутався у війні, чи то При тайко з Зєлєнскім - інопланетяни?
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Напрямок у нас не на Московію, а на Захід. Тому треба до кола грантів застосувати французький підхід зразка 1944 року, згідно нормандських домовленостей.
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якщо таке трапиться, то ви, зеленомразі, позбавитеся своїх посад.
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Какое предложение от этого Дауна, прав был Бесмертный что это ещё цветочки, а ягодки будут позже. В чем вина Порошенко, так в том что не уничтожил эту шваль на корню когда был президентом и не отправил этого ****** на фронт в 14-15 году. А теперь они уничтожают Украину. Своими дебильными предложениями. Суки давали приказы в издевательствах над пленными, уничтожали символы государственной власти в Украине, способстволи уничтожению промышленности Донбасса, пропагандой засрали мозги молодёжи Лугандонии а оно ***** Пристайко предлагает им ещё и посты в Украине.
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каламбурчик родился: да не посты им а писты... Після місцевих виборів на Донбасі частина нинішніх керівників в ОРДЛО може зберегти свої пости, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4563
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Бог пробачить!
А наше завдання якможна скоріше доправити ворогів на зустріч до нього.
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не знаю почему но для меня Сивоха самый мерзкий тип в этом и так гнилом ЗЕленом болоте Після місцевих виборів на Донбасі частина нинішніх керівників в ОРДЛО може зберегти свої пости, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9429
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Что, вдовы и сироты должны просить извинения за то, что они в таком статусе оказались?
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Пристрайко, там в Золотом бой с утра, с применением всех видов вооружения, роди что нибудь по этому поводу, хватит пургу нести...
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Конечно, и не только некоторые посты, а скажем ВСЕ, которые захотят - после 6 лет оккупации, непрекращающейся пропаганды ненависти к Украине и т.д.
Это нужно быть какими полудурками, что бы планировать какие то выборы сейчас! После местных выборов на Донбассе часть нынешних руководителей в ОРДЛО может сохранить свои посты, – Пристайко - Цензор.НЕТ 6687
Ну может быть и не полудурками, а просто, откровенными предателями!
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надо не забыть внести поправки в законы Украины про то, что у них и де-факто и де-юре при этом могут быть рос паспорта..., можно это распространить и на всю территорию Украины и тогда да, зачем нам война, мы уже сдались...
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каких выборов??? где они этих дебилов понабирали???
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если этот поц понимает что в результате " выборов" ни какого выбора не будет так пускай и называет вещи своими именами . не выборы а амнистия . легализация и признание предателей После местных выборов на Донбассе часть нынешних руководителей в ОРДЛО может сохранить свои посты, – Пристайко - Цензор.НЕТ 4933
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Зелені малороські клоуни ведуть Україну до розпаду і громадянської війни !
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Стесняюсь спросить, а памятник "моторолле" в Киеве когда команда осла оманского поставит?
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Внимание затравка - Порошенко, Порошенко, Порошенко, Порошенко, Порошенко. Алё зебилы, где вы, почему не поясняете действия ваших избранников?
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Сказав товаришеві, вчора, що "В Україні сьогодні публічно заявить, що ти голосував за Зеленського - все одно, що назвать себе ідіотом...". У відповідь почув: "Дивлячись, де сказать...Подекуди можуть і "послать", а то і в морду дать...".
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ЗЕсукі ви вже починаєте получати контроль від "наших людей"
Бойовики напали на ЗСУ біля Золотого: Уже понад три години точиться запеклий бій, - Бутусов
Сьогодні о 5:00 російські війська атакували українські опорні пункти біля Золотого, досі триває безперервний важкий бій

Головна
18 лютого 2020 08:13
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Зеленые сдали Украину....

Зебилы вы это сделали, проголосовав за парашенских клоунов!
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Народ Украины пришедший к власти в Украине,даже стесняется (боится при родне) управлять государством Украина и всё управления связывает с Московией ,поворачивая туда свою головку, да кто с таким государством захочет иметь дело,,многие рассматривают государство Украина как отколовшийся и не определившийся дрейфующий осколок от бывшего совка,который Кремль сачком ловит как бабочку
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Ты наверное представитель подсадного народа Украины?,заметь ,что я за Украинский народ ,который сейчас на фронте защищает нашу Родину,ничего не сказал
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Це воно про того "голову кабміну дири" з російським паспортом з Іркутська? Ну-ну! Канава, де вас прикопають все глибше...
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Как здорово-он говорит об этом,как об уже свершившимся факте.
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Эта риторика была с самого начала, то есть- ещё из Мюнхена не разлетелись. Я, даже поверил, в первые пару часов.
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А чё они,все как один,боятся произносить слово капитуляция?Все сегодняшние действия влады-это выполнение требований козломордого 2014-го года.
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Какие нах выборы😡? После того как наши танки будут в Донецке, Луганске и на российско-украинской границе,военная администрация на 5 лет и никаких выборов!
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Видиш, все по моему плану! Я с 14 года об этом мечтал! Наши люди на все 100% эти "слуги"!
Після місцевих виборів на Донбасі частина нинішніх керівників в ОРДЛО може зберегти свої пости, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8826
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Х..й тебе пристайка! Они наших людей убивали. Прощения им нет
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Зає...сь! Після таких заяв кацапи ще більше наставлять своїх крємлядей на керуючі пости. гіві, моторола і курощуп десь на концерті кобзона засумували...
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Що будемо робити? Міністр оборони заявив, що аудит Оборонпрому мародерства не виявив. Тобто:
1. Тезиси про мародера і баригу, а також свинарчуків, завдяки яким Порох пролетів на виборах, були створені штучно бугусами, шаріями і Г+Гками.
2.Поїздка Пороха на Мальдіви була законною і за власний кошт і зафіксована в декларації.
3.Панамська пісня, яку перевірив Портнов, закінчилась посилкою останнього в пішу прогулянку з позовом про наклеп.
4.Вальцман - прізвище, єдине на планеті Земля і Гугл зв"язує його з Поршенко, який тайкий же єврей, як Зеленський араб.
Що там далі? Алкоголізм діабетика? Торгівля на крові (див п.1)? Котли, моряки, військовий стан? Де позови до суду по цим пунктам?
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Це вже не актуально. Зараз йде зрада в повний ріст. І це вже не прикол.
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Гребаний пристайко, те. е та інших зелених виродків треба підвісити на стовпах, гніда прокацапська!!!!
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Ну, этому легко помешать - против всех лугандонских "керманычей" открываются уголовные дела, и в выборах как кандидаты они уже участвовать не смогут...
Ну, а если действующая власть этого не сделает, тогда уже вопрос к ней относительно пособничества оккупантам...
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Я уверен, что все руководители ЛДНР останутся на своих постах. Это очевидно. Так же очевидно, что состав Рады увеличится, в него добавятся голодающие шахтеры.
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"После местных выборов на Донбассе часть нынешних руководителей в ОРДЛО может сохранить свои посты" - если вы сами говнюки сохранитесь к тому времени.
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И шо, и Безлера? И Ходаковского? Вот так просто оказывается. Жаль Моторолла с Захарченко не дотянули до Зе,были бы генералами... А вообще -это называется мерзостью,глубину которой не может осознать 73 процента денератов-проголосовавших за Зеленского.
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Бариги не патріоти, і патріотами бути не можуть за своєю природою!
Вони продажні торгаші!
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Сподіваюсь, що такий п_дор як цей ЗЕминістр -не збереже своєї посади, стерво!
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зебелизация головного мозга....
ну как так можно????
тормоза голове у вас есть?
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Це не Пристайко "изменник", це не президент "изменник", це ви 73% изменники, це ви привели їх до влади. Вони не ховали свої погляди, вони відкрито говорили, що будуть робити і вам це подобалось. Їжте тваринки, тільки не подавіться. Беріть за свій стіл хавати цю непотріб і "патрійотів", особливо "нацсук", які фізично творили безлад, "швабодовців", бо їм проукраїнський президент був "барига" і "мародер". Хавайте і мовчіть. Нам немає чого втрачати. Я давно зрозумів, що тут з істотами з двома дирками (в одну впихати ліверку, а з другоє викидати) нічого не буде, тому зібрав грошенят і буду купувати собі квартиру у Чехіїї. Ця країна мені більше підходить, там мешкають слов*яни. А ви зробили майбутнє своїм дітям і внукам, будете "защитать родину" в Сірії, може Китаї, можливо в Лівані, Венесуелі, Кубі.... Мало де захоче параша мати "сестру".
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Задовбав вже своєю муйньою - краще і безпечніше для українців, щоб він просто мукав!
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Вот за это нужно сразу расстреливать...
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моторылы рулят.. ура... моника пАбеда )))
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Почему часть?
ПС: картина маслом - донецкая вата идёт голосовать на избирательные участки, над которыми развеваются украинские флаги....
Вы в своём уме?
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Пристайко упорно лезет в тюрьму. Любое следующее правительство арестует нынешнее за измену.
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Везде предательство, нужно начинать действовать, потом будет поздно.
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