 После местных выборов на Донбассе часть нынешних руководителей в ОРДЛО может сохранить свои посты, – Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ, такое предположение сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире Свободы слова на ICTV и подчеркнул ответственность местных жителей.

"Люди, которые их выберут, должны знать, что они несут теперь ответственность, что в их районе будет новый голова. Я не удивлюсь, если часть этих людей будет теми же самыми, которые сейчас де-факто управляют, мы это понимаем, мы не наивные, но это путь демократического государства, который мы избрали", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы хотим провести местные выборы в октябре 2020 года, включая ОРДЛО, но только по законам Украины, - Зеленский

При этом Пристайко подчеркнул невозможность ситуации, когда глав органов местного самоуправления на Донбассе будут устанавливать из Киева.

Напомним, Пристайко назвал вариант, при котором Украина может получить контроль над границей с РФ на Донбассе.