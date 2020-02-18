 После местных выборов на Донбассе часть нынешних руководителей в ОРДЛО может сохранить свои посты, – Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ, такое предположение сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире Свободы слова на ICTV и подчеркнул ответственность местных жителей.
"Люди, которые их выберут, должны знать, что они несут теперь ответственность, что в их районе будет новый голова. Я не удивлюсь, если часть этих людей будет теми же самыми, которые сейчас де-факто управляют, мы это понимаем, мы не наивные, но это путь демократического государства, который мы избрали", – сказал он.
При этом Пристайко подчеркнул невозможность ситуации, когда глав органов местного самоуправления на Донбассе будут устанавливать из Киева.
Напомним, Пристайко назвал вариант, при котором Украина может получить контроль над границей с РФ на Донбассе.
У всякому разі, в такому вигляді як планує Україна?
А наше завдання якможна скоріше доправити ворогів на зустріч до нього.
Это нужно быть какими полудурками, что бы планировать какие то выборы сейчас!
Ну может быть и не полудурками, а просто, откровенными предателями!
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18 лютого 2020 08:13
Зебилы вы это сделали, проголосовав за парашенских клоунов!
1. Тезиси про мародера і баригу, а також свинарчуків, завдяки яким Порох пролетів на виборах, були створені штучно бугусами, шаріями і Г+Гками.
2.Поїздка Пороха на Мальдіви була законною і за власний кошт і зафіксована в декларації.
3.Панамська пісня, яку перевірив Портнов, закінчилась посилкою останнього в пішу прогулянку з позовом про наклеп.
4.Вальцман - прізвище, єдине на планеті Земля і Гугл зв"язує його з Поршенко, який тайкий же єврей, як Зеленський араб.
Що там далі? Алкоголізм діабетика? Торгівля на крові (див п.1)? Котли, моряки, військовий стан? Де позови до суду по цим пунктам?
Ну, а если действующая власть этого не сделает, тогда уже вопрос к ней относительно пособничества оккупантам...
Вони продажні торгаші!
ну как так можно????
тормоза голове у вас есть?
ПС: картина маслом - донецкая вата идёт голосовать на избирательные участки, над которыми развеваются украинские флаги....
Вы в своём уме?