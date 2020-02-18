 Ключевыми игроками в совместных патрулях на Донбассе будут "полицейские в полном вооружении", - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, так вечером на канале ICTV сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он считает, что совершенные такими людьми преступления расследуют по украинским законам в местных органах, подчиненных по вертикали украинскому МВД, и "эти люди уйдут вместе с оккупационными войсками". А ключевыми игроками в патрулях будут "полицейские в полном вооружении", причем среди них должно быть немало уроженцев Донецкой и Луганской областей.

Глава МВД посетовал на то, что участие "представителей ОРДЛО" в патрулях является "тонким полем для спекуляций", но добавил, что все должно быть в соответствии с минскими соглашениями. Там записано, что местные органы оккупационной власти и их военизированные формирования будут распущены, а потому, делает вывод Аваков, их "представители" не смогут принять участие в патрулировании.

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Кто и как отследит, чтобы боевики из расформированных структур террористических организаций не прошли в новые "органы", неизвестно. Однако глава МВД сказал, что для этого нужно принять "закон о коллаборантах". Как его действие распространить на территорию, где нет украинской власти, Аваков не уточнил.

15 февраля 2020-го президент Зеленский предложил патрулировать ныне подконтрольный российским оккупантам участок границы Украина-РФ совместно с "представителями этих территорий".

Завтра, 19 февраля, власть запускает платформу "примирения и единства" с ОРДЛО.

Осенью 2019-го полиция показала, как проходит патрулирование участка разведения войск в Золотом-4.