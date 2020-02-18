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 Политика Украины
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 Ключевыми игроками в совместных патрулях на Донбассе будут "полицейские в полном вооружении", - Аваков

Те, кто убивал, стрелял по силам АТО/ООС и другими способами помогал устанавливать на части Донбасса оккупационную власть, не будут допущены к совместному патрулированию ныне неподконтрольной правительству территории во время подготовки к местным выборам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, так вечером на канале ICTV сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он считает, что совершенные такими людьми преступления расследуют по украинским законам в местных органах, подчиненных по вертикали украинскому МВД, и "эти люди уйдут вместе с оккупационными войсками". А ключевыми игроками в патрулях будут "полицейские в полном вооружении", причем среди них должно быть немало уроженцев Донецкой и Луганской областей.

Глава МВД посетовал на то, что участие "представителей ОРДЛО" в патрулях является "тонким полем для спекуляций", но добавил, что все должно быть в соответствии с минскими соглашениями. Там записано, что местные органы оккупационной власти и их военизированные формирования будут распущены, а потому, делает вывод Аваков, их "представители" не смогут принять участие в патрулировании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При создании совместных патрулей Украины, ОБСЕ и ОРДЛО на Донбассе будут учитывать опыт Хорватии, - Пристайко

Кто и как отследит, чтобы боевики из расформированных структур террористических организаций не прошли в новые "органы", неизвестно. Однако глава МВД сказал, что для этого нужно принять "закон о коллаборантах". Как его действие распространить на территорию, где нет украинской власти, Аваков не уточнил.

15 февраля 2020-го президент Зеленский предложил патрулировать ныне подконтрольный российским оккупантам участок границы Украина-РФ совместно с "представителями этих территорий".

Завтра, 19 февраля, власть запускает платформу "примирения и единства" с ОРДЛО.

Осенью 2019-го полиция показала, как проходит патрулирование участка разведения войск в Золотом-4.

Источник: https://censor.net.ua/n3176306
 
   
 Топ комментарии
 
Собакин ТЫ будешь первый с Сивохой и ЗЕ а патруле.
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Аваков иди в отставку Ключовими гравцями у спільних патрулях на Донбасі будуть "поліцейські в повному озброєнні", - Аваков - Цензор.НЕТ 1844 Ты еще с рюкзаками и Княжичами не рассчитался Ключовими гравцями у спільних патрулях на Донбасі будуть "поліцейські в повному озброєнні", - Аваков - Цензор.НЕТ 1844
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а рюкзаки твоего сына в комплект входят. ???
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Когда парочку патрулей сепары расстреляют в спину , прямо на патрулировании , это прекратится . А ещё - надо быть конченным долбо....дятлом , чтобы пойти со своим злейшим . врагом " в разведку" . Хотелось бы посмотреть на идиотов , которые на это согласятся . Ключовими гравцями у спільних патрулях на Донбасі будуть "поліцейські в повному озброєнні", - Аваков - Цензор.НЕТ 1734.
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будут сепаров в нашу форму переодевать - это же элементарно..
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передайте этой амянской шлюхе, что патруль должен возглавлять министир мвд
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Здесь и сейчас на Цензоре-в "Золотом идет интенсивный бой с применением 152 миллиметра". Щас закончат артатаку и сразу в патрули с ВСУ пойдут... Слов нет, остались выражения. За ЭТО голосовали ЗЕБИЛЫ?
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Вы свой народ,действительно,принимаете за дебилов.
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А ТИ СВОГО СИНА, МОРДОВОРОТА І СИВОХУ В ПАТРУЛІ ПОСИЛАЙ!!
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,,Те, кто убивал, стрелял по силам АТО/ООС и другими способами помогал ........,, . А кто будет допущен ? Там , что найдутся какие то другие ,,патрульные ,, ? И где гарантия , что эта ***...ская шобла не ломанется подлохматится в Украину ? На х..я они вообще нужны Украине ? Чтобы после снять санкции с ***** за миротворчество ?
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Млять!
Кто-то пожет пояснить - о патрулировании ЧЕГО идёт речь? Линии соприкосновения? Городских улиц? Границы с Расией?
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Мутят....а значит скрывают....а значит ничего хорошего...держат народ за идиотов...
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Ох и толпаепы....какое нах совместное патрулирование?!!! Эта власть предатели Украины
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сАбаков - ФАС
зеленым ослом народ недоволен.. зреет бунт

прессеретутка мандель не успокоила своей тупой брехней
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У нас война идет

Кроме того, удар был не в стык, а в конктретные позиции.
По потерям - 1 ВОП
2 пока еще под контролем ВСУ.
По живой силе сейчас нельзя сказать точно

Патрули соместные наверно будут в Киеве.
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У Б..... кто-то писал что уже боевые потери 10+
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"Це той "мир", який Путін готовий дати Україні": Порошенко про наступ росіян на ділянці розведення сил
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ну що - "повзуча" почалась....- впринципі і хАвакова вже "нагнули"....
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А бандитов с оккупированых частей кто будет на рфию вывозить?
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"За багато місяців спеціальна група у складі ста слідчих не знайшла проти Поршенко нічого. Жодної корупційної справи. Тому вони відкрили справи про загрозу безпеці України".
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Щас выборы в Раду сделают-кацапов и убийц туда посадят. Потом рфия снова остается-и требует поменять на свой вид Конституцию...И так-до смерти кремлевской хунты.
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Чем больше узнаю всяких зеленских и аваковых, тем больше нравятся немцы и турки!
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Хай цей лягавий з недомєрком зеленим йдуть на ХЄР, в нас вбиті під Золотим, хлопці відступають...((((
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Вы му..аки вместе с ЗЕянелохом. Какое совместное патрулирование. В районе Золотого идет бой уже 8 часов, наши понесли потери и отступили. Это следствие вашей гребаной политики и отношения к армии, суки.
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такими темпами скоро патрулировать киев вместе с орками будете
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