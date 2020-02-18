 Аваков раскрыл детали эвакуации украинцев из Китая. ВИДЕО + ИНФОГРАФИКА (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы Свобода слова на ICTV.
"Мы должны заботиться о наших гражданах. Министерство внутренних дел Украины в пределах компетенции готово обеспечить безопасность во время эвакуации украинцев из КНР и в обсервации. Украина только тогда Украина, только тогда Государство, когда она думает о своих гражданах. Мы не богаты, у нас нет миллиардов, но у нас есть совесть. И если мы думаем о своих гражданах, мы должны их забрать и спасти", - отметил министр внутренних дел.
Аваков рассказал, что планируется эвакуация до 50 украинцев и около 36 иностранцев из стран, обратившихся с запросом помочь эвакуировать их граждан: из Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.
"До полусотни украинцев мы собираемся вернуть домой. Кроме граждан Украины, мы можем спасти и граждан других стран", - сказал министр внутренних дел.
Команда самолета, которым будут эвакуировать граждан из Китая в Украину, будет состоять из 16 человек экипажа: 6 пилотов, 9 бортпроводников, 1 техник, 2 врачей, 1 медсестра. Также в самолете будут находиться полицейский, военнослужащий и сотрудник консульства.
"Все члены экипажа и сопровождающие будут находиться в костюмах биозащиты. Самолет будет разделен на зоны. Пассажиры будут обеспечиваться пищей, средствами личной гигиены и санитарными средствами, в том числе - медицинскими масками, которые будут меняться во время полета", - рассказал министр.
Каждый пассажир, который будет эвакуирован украинским самолетом, до посадки подпишет информированное добровольное согласие на проведение изоляции и наблюдения за состоянием здоровья, диагностику и лечение. В случае отказа - человек эвакуироваться не будет.
В аэропорту будет проводиться термометрия пассажиров китайской стороной с уведомлением медицинского персонала рейса и повторно - украинскими медиками непосредственно перед посадкой в самолет. При наличии температуры тела пассажира более чем 37,2 или наличии респираторной инфекции - медперсонал будет принимать решение о недопущении пассажира на рейс. Такие лица в сопровождении консула будут сопровождены в местную больницу.
Аваков добавил, что по прибытии в Украину, самолет направится на санитарную стоянку, где все проходят пограничный контроль. Сотрудники пограничной и таможенной службы будут проводить необходимые процедуры в костюмах бактериологической защиты.
После высадки пассажиров будет проводиться дезинфекция места стоянки, трапа, салона, багажного отсека и кабины пилотов. В самолете будет проводиться полная замена фильтров системы кондиционирования.
"Всего подлежат обсервации ориентировочно 109 человек. Пассажиры, прибывшие из КНР и члены экипажа направляются к месту обсервации в автобусах в сопровождении сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Колонну из 4-х автобусов будут сопровождать автомобили патрульной полиции", - сказал министр.
Кроме того, Арсен Аваков в студии Свободы слова представил двух работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в костюмах бактериологической защиты, которые будут работать с эвакуированными.
"Все наши сотрудники будут обеспечены таким комплектом спецодежды. Он полностью защитит от процедур, которые будут проводиться. Так будут одеты все, начиная от водителя в автобусе и заканчивая медиками и людьми, которые будут обеспечивать жизнедеятельность всего этого объекта", - сказал министр.
"Удобно, комфортно, но немного жарко. Но когда работаешь, уже не обращаешь на любые условия вокруг, потому концентрируешься на работе с пациентом. Поэтому главное, что эти костюмы соответствуют всем стандартам, которые рекомендуют нам ВОЗ и наше министерство. Они полностью защищают нас от любых биологических поражений. Поэтому за себя и за всех, кто будет работать с нашими пациентами, мы можем быть спокойны", - поделилась своим мнением о костюме бактериологической защиты врач, сотрудница ГСЧС Евгения.
Автобусы, в которых будут транспортироваться пассажиры - также будут подвергаться дезинфекции. В период обсервации - от 14 суток, работники МВД Украины будут осуществлять охрану территории корпусов, где будут находиться эвакуированы граждане под пристальным наблюдением медиков.
"Помещение с эвакуированными будут усилены - будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. К охране этой территории будет задействовано ежесуточно 47 сотрудников - 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Будут дежурить пешие патрули, автопатрули, будет функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, рядом будет работать круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД", - подчеркнул Аваков.
https://www.youtube.com/watch?v=maKcvOrBz6Q
Насчет бросать...
1. В подводной лодке, в случае пожара в отсеке, отсек закрывается снаружи. И его никогда не откроют, потому как нельзя жертвовать жизнью всех, ради нескольких. Поэтому у тех, кто в отсеке есть только два варианта - потушить пожар самим или сгореть.
2. При катастрофе корабля люди пытаются забраться в спасательные лодки. Если лодка переполнена, тебя не возьмут - из-за одного перевернется вся лодка и полсотни людей окажутся в воде и опасности.
Скажите это дуро-юристке Скалецкой и пусть она прочитает раздельчик в юриспруденции о праве на убийство! А то я сомневаюсь, что в наших юрХаках даже Римское право читают...
В Китае государство, понимая опасность ситуации, этим правом и воспользовалось. А нам Бог послал смертельное испытание в виде "слуг дьявола для народа"!
2."Автобусы направятся к месту пребывания на карантине в сопровождении Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС. Там их расселят в корпус или корпуса со всем необходимым для комфортной жизни" - Вентиляция в бусах замкнутая или гуляй вирус? Кто водители бусов? Их также в карантин! И переводчика! Как долго придётся ехать? За время движения никто не должен покидать салон, никаких открытых окон, люков, сквозняков.
3.Насколько надёжно и какими мерами организована изоляция карантинной зоны?!
Насчет бросать...
1. В подводной лодке, в случае пожара в отсеке, отсек закрывается снаружи. И его никогда не откроют, потому как нельзя жертвовать жизнью всех, ради нескольких. Поэтому у тех, кто в отсеке есть только два варианта - потушить пожар самим или сгореть.
2. При катастрофе корабля люди пытаются забраться в спасательные лодки. Если лодка переполнена, тебя не возьмут - из-за одного перевернется вся лодка и полсотни людей окажутся в воде и опасности.
Скажите это дуро-юристке Скалецкой и пусть она прочитает раздельчик в юриспруденции о праве на убийство! А то я сомневаюсь, что в наших юрХаках даже Римское право читают...
В Китае государство, понимая опасность ситуации, этим правом и воспользовалось. А нам Бог послал смертельное испытание в виде "слуг дьявола для народа"!
Хотя скорее всего, в случае эпидемии из Украины никто не выедет, потому как никто не примет! Даже их. Они просто по своей тупости об этом еще не догадываются!
Никто не хочет подвергать своих граждан опасности, а тут появились укролохи!