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 Аваков раскрыл детали эвакуации украинцев из Китая. ВИДЕО + ИНФОГРАФИКА (обновлено)

В четверг, 20 февраля, самолетом планируется эвакуация граждан Украины и, по запросу международных партнеров - иностранцев с Китайской Народной Республики (из города Ухань и провинции Хубэй) в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы Свобода слова на ICTV.

"Мы должны заботиться о наших гражданах. Министерство внутренних дел Украины в пределах компетенции готово обеспечить безопасность во время эвакуации украинцев из КНР и в обсервации. Украина только тогда Украина, только тогда Государство, когда она думает о своих гражданах. Мы не богаты, у нас нет миллиардов, но у нас есть совесть. И если мы думаем о своих гражданах, мы должны их забрать и спасти", - отметил министр внутренних дел.

Аваков рассказал, что планируется эвакуация до 50 украинцев и около 36 иностранцев из стран, обратившихся с запросом помочь эвакуировать их граждан: из Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.

"До полусотни украинцев мы собираемся вернуть домой. Кроме граждан Украины, мы можем спасти и граждан других стран", - сказал министр внутренних дел.

Команда самолета, которым будут эвакуировать граждан из Китая в Украину, будет состоять из 16 человек экипажа: 6 пилотов, 9 бортпроводников, 1 техник, 2 врачей, 1 медсестра. Также в самолете будут находиться полицейский, военнослужащий и сотрудник консульства.

"Все члены экипажа и сопровождающие будут находиться в костюмах биозащиты. Самолет будет разделен на зоны. Пассажиры будут обеспечиваться пищей, средствами личной гигиены и санитарными средствами, в том числе - медицинскими масками, которые будут меняться во время полета", - рассказал министр.

Каждый пассажир, который будет эвакуирован украинским самолетом, до посадки подпишет информированное добровольное согласие на проведение изоляции и наблюдения за состоянием здоровья, диагностику и лечение. В случае отказа - человек эвакуироваться не будет.

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В аэропорту будет проводиться термометрия пассажиров китайской стороной с уведомлением медицинского персонала рейса и повторно - украинскими медиками непосредственно перед посадкой в ​​самолет. При наличии температуры тела пассажира более чем 37,2 или наличии респираторной инфекции - медперсонал будет принимать решение о недопущении пассажира на рейс. Такие лица в сопровождении консула будут сопровождены в местную больницу.

Аваков добавил, что по прибытии в Украину, самолет направится на санитарную стоянку, где все проходят пограничный контроль. Сотрудники пограничной и таможенной службы будут проводить необходимые процедуры в костюмах бактериологической защиты.

Аваков раскрыл детали эвакуации украинцев из Китая 01

После высадки пассажиров будет проводиться дезинфекция места стоянки, трапа, салона, багажного отсека и кабины пилотов. В самолете будет проводиться полная замена фильтров системы кондиционирования.

"Всего подлежат обсервации ориентировочно 109 человек. Пассажиры, прибывшие из КНР и члены экипажа направляются к месту обсервации в автобусах в сопровождении сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Колонну из 4-х автобусов будут сопровождать автомобили патрульной полиции", - сказал министр.

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Кроме того, Арсен Аваков в студии Свободы слова представил двух работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в костюмах бактериологической защиты, которые будут работать с эвакуированными.

"Все наши сотрудники будут обеспечены таким комплектом спецодежды. Он полностью защитит от процедур, которые будут проводиться. Так будут одеты все, начиная от водителя в автобусе и заканчивая медиками и людьми, которые будут обеспечивать жизнедеятельность всего этого объекта", - сказал министр.

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"Удобно, комфортно, но немного жарко. Но когда работаешь, уже не обращаешь на любые условия вокруг, потому концентрируешься на работе с пациентом. Поэтому главное, что эти костюмы соответствуют всем стандартам, которые рекомендуют нам ВОЗ и наше министерство. Они полностью защищают нас от любых биологических поражений. Поэтому за себя и за всех, кто будет работать с нашими пациентами, мы можем быть спокойны", - поделилась своим мнением о костюме бактериологической защиты врач, сотрудница ГСЧС Евгения.

Автобусы, в которых будут транспортироваться пассажиры - также будут подвергаться дезинфекции. В период обсервации - от 14 суток, работники МВД Украины будут осуществлять охрану территории корпусов, где будут находиться эвакуированы граждане под пристальным наблюдением медиков.

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Инографика: сайт МВД

"Помещение с эвакуированными будут усилены - будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. К охране этой территории будет задействовано ежесуточно 47 сотрудников - 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Будут дежурить пешие патрули, автопатрули, будет функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, рядом будет работать круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД", - подчеркнул Аваков.



Источник: https://censor.net.ua/n3176303
 
 
 Топ комментарии
 
в какой аэропорт, и где находится база - тайна покрытая мраком.
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Аваков, а кто будет спасать материковых украинцев, вымирающих по 740 человек в день?
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Зорян и Шкиряк. это уже было.
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Добро пожаловать, в Украину, коронавирус.
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Не прогшло и три года как эвакуировали украинцев из Китая.
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А, так правильно, давайте по одному их вывозить, каждый месяц.
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А бросать их это правильно? Они же здоровы. И смертность всего 2%. Не такой уж и страшный этот грипп. При соблюдении всех предосторожностей - это безопасно.
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Грип не страшен - страшна система МОЗ Украины!
Насчет бросать...
1. В подводной лодке, в случае пожара в отсеке, отсек закрывается снаружи. И его никогда не откроют, потому как нельзя жертвовать жизнью всех, ради нескольких. Поэтому у тех, кто в отсеке есть только два варианта - потушить пожар самим или сгореть.
2. При катастрофе корабля люди пытаются забраться в спасательные лодки. Если лодка переполнена, тебя не возьмут - из-за одного перевернется вся лодка и полсотни людей окажутся в воде и опасности.
Скажите это дуро-юристке Скалецкой и пусть она прочитает раздельчик в юриспруденции о праве на убийство! А то я сомневаюсь, что в наших юрХаках даже Римское право читают...
В Китае государство, понимая опасность ситуации, этим правом и воспользовалось. А нам Бог послал смертельное испытание в виде "слуг дьявола для народа"!
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Самолёт после сжечь и корпуса где жили тожеАваков раскрыл детали эвакуации украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 998
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Аваков, а кто будет спасать материковых украинцев, вымирающих по 740 человек в день?
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спасение вымирающих, дело самих вымирающих Аваков розкрив деталі евакуації українців з Китаю - Цензор.НЕТ 9524
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Не только. Спасать украинцев от смертельной хунты намерен Путин.
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в какой аэропорт, и где находится база - тайна покрытая мраком.
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95-й квартал продолжается. терь в нашей стране из всего делают шоу
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"до України звернулися багато держав із проханням про допомогу."- напевно авакян і тут вирішив "бізнес" започаткувати?
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Какая компания согласится отдать свой самолет для рассады вируса. Без шуток, его потом придется сжечь.
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В РФ прислали военный самолет для своих. Они эвакуировали. А как у нас - посмотрим.
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Кстати насчет военных самолетов. Эвакуация американских граждан из Пуэрто-Рико.

Аваков розкрив деталі евакуації українців з Китаю - Цензор.НЕТ 4251
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лучше твою ольгинскую ботоферму сжечь
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1."По его словам, люди с температурой выше 37,2° не попадут на самолет, а будут проходить процедуры в местной больнице" - Жаропонижающее.
2."Автобусы направятся к месту пребывания на карантине в сопровождении Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС. Там их расселят в корпус или корпуса со всем необходимым для комфортной жизни" - Вентиляция в бусах замкнутая или гуляй вирус? Кто водители бусов? Их также в карантин! И переводчика! Как долго придётся ехать? За время движения никто не должен покидать салон, никаких открытых окон, люков, сквозняков.
3.Насколько надёжно и какими мерами организована изоляция карантинной зоны?!
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Да, и колонна из эропорта в карантинную зону должна двигаться в ночное время, разумеется.
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Сам самолёт и весь транспорт, который их перевозил, надо будет минимум месяц держать на карантине
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Грип не страшен - страшна система МОЗ Украины!
Насчет бросать...
1. В подводной лодке, в случае пожара в отсеке, отсек закрывается снаружи. И его никогда не откроют, потому как нельзя жертвовать жизнью всех, ради нескольких. Поэтому у тех, кто в отсеке есть только два варианта - потушить пожар самим или сгореть.
2. При катастрофе корабля люди пытаются забраться в спасательные лодки. Если лодка переполнена, тебя не возьмут - из-за одного перевернется вся лодка и полсотни людей окажутся в воде и опасности.
Скажите это дуро-юристке Скалецкой и пусть она прочитает раздельчик в юриспруденции о праве на убийство! А то я сомневаюсь, что в наших юрХаках даже Римское право читают...
В Китае государство, понимая опасность ситуации, этим правом и воспользовалось. А нам Бог послал смертельное испытание в виде "слуг дьявола для народа"!
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*****, я бы хотел, чтобы наши чиновники, когда будут драпать на свои запасные комфртные родины, проходили особую процедуру в аэропорту - принудительно и горячо целовали умирающих от инфекционной пневмонии старичков на прощание!
Хотя скорее всего, в случае эпидемии из Украины никто не выедет, потому как никто не примет! Даже их. Они просто по своей тупости об этом еще не догадываются!
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" к Украине обратились многие государства с просьбой о помощи" -
Никто не хочет подвергать своих граждан опасности, а тут появились укролохи!
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А иностранных граждан нужно дальше развезти по их странам!
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Почему у тех кто в скафандре волосы не закрыты?
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арсенчик открой пожалуйста детали по делу рюкзаков...
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По неперевіреним даним, всіх підозрюваних у хворобі, яких привезуть із Китаю, будуть розміщувати у місті Кривому Розі. Можливо у Харкові.
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пока соберетесь и карантин пройдет. Прибывших развернут и еще раз поддадут.
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Сабаков, ты уже и МЧС на себя перетянул? Когда тебя уже судить будут, фальсификатор и коррупционер?!
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