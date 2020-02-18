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 Происшествия, За рубежом
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 Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае превысило 1,8 тыс. человек, инфицированы более 72 тыс.

С начала вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV его жертвами в Китае стали 1868 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Кроме того, за последние сутки на территории страны было выявлено 1886 новых подтвержденных случаев инфицирования, большинство из них в провинции Хубэй. Жертвами вируса за 17 февраля стали 98 человек.

При этом за минувшие сутки 1701 человек выздоровел и был выписан из больниц. Всего количество зараженных превысило 72 тыс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинцев, заразившиеся коронавирусом на лайнере Diamond Princess, чувствуют себя хорошо, - Пристайко

Ранее сообщалось, что власти Китая просят выздоровевших сдавать кровь для лечения коронавируса COVID-19, чтобы можно было извлечь плазму для лечения других, находящихся в критическом состоянии.

Источник: https://censor.net.ua/n3176302
 
   
 Топ комментарии
 
Мне фиолетово, что там тебе показалось. Кому-то показалось, что китайцы грохнули 1,7 тыс. челоыек, чтобы пропиарить продажу масок. Дурачков в нашей стране хватает, знаешь ли.
Если ты сам не можешь поискать информацию о принимаемых в Китае мерах - то это только твои проблемы.
Искренне надеюсь, что ты, невіглас, не заразишься этим вирусом и на собственной шкуре не испытаешь карантинные и лечебные мероприятия.
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Безусловно пранк, конечно же.
И в этом пранке участвуют миллионы китайцев - не выходят на улицы и не ездят в аэропорты!
https://www.youtube.com/watch?v=3Sm1QoKqgVQ

https://www.youtube.com/watch?v=QDe5iPnw01k

https://www.youtube.com/watch?v=HedWTbbOIOY

И все, чтобы напугать такого вот сверхзначимого тебя, представляешь?
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Города Китая все так же на карантине. Улицы миллионников пустынны:
https://twitter.com/newkc14/status/1229527930776309760
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18.02.20 Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае превысило 1,8 тыс. человек, инфицированы более 72 тыс

17.02.20 Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае превысило 1,7 тыс. человек, инфицированы - 70,5 тыс., - госкомитет КНР https://censor.net.ua/n3176077
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Ну, власти Китая имели в виду, что благодаря карантинным методам удалось уменьшить количество заражаемых в день. Даже если это и так (что не факт - их уже ловили на монипуляции со статистикой), эпидемия в Китае не идет на спад, а вирус уже вырвался за пределы Китая. Что, весь мир посадим в карантин?
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И шо? Пересичны украинцы вымираты на 740 человек в день, никому дела нет.
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_ Чего он так кривляется? Лицедействует. Успешные инвесторы не тратят время на ролики в ютубе, и не учат себе конкурентов. А "успешные" учат всех желающих буратин как стать миллионером... тем и зарабатывают.
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та конечно фигня, главное Трампа припугнуть и все остановится!
по новостям ********* рассказали, что т.к. Трамп раздавал короны на конкурсе красоты, вот и сделал коронавирус, что бы заразить им китайцев (за дружбу с Расиюшкой наверное Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,8 тис. осіб, інфіковано понад 72 тис. - Цензор.НЕТ 124 ), ну и что бы показать кто здесь босс! Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,8 тис. осіб, інфіковано понад 72 тис. - Цензор.НЕТ 13
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В мире все меньше доверяют статистическим данным из Китая по количеству жертв коронавируса и вообще по общей обстановке в стране в связи с пандемией. Ряд источников сообщают, что под карантином находятся более 70 городов Китая и 760 млн. человек

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/news-nation/america-this-is-why-you-need-to-prepare-right-now-over-coronavirus-quarantine-no-trucking
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Да-да, эпидемия идет на спад.
В Ухане построят еще 10 временных госпиталей, в общей сложности, на 11465 мест.

https://twitter.com/cgtnrussian/status/1229617531796615168
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Те видосики, что вы сбрасывает тут похожи на пранки: типо где мужика палицей бьют, или вытаскивают из квартир и силком тащат куда-то, или подъезды заваривают, ну в самом деле. Китайский хайп и шутки юмора на злобу дня, не более же)
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Мне фиолетово, что там тебе показалось. Кому-то показалось, что китайцы грохнули 1,7 тыс. челоыек, чтобы пропиарить продажу масок. Дурачков в нашей стране хватает, знаешь ли.
Если ты сам не можешь поискать информацию о принимаемых в Китае мерах - то это только твои проблемы.
Искренне надеюсь, что ты, невіглас, не заразишься этим вирусом и на собственной шкуре не испытаешь карантинные и лечебные мероприятия.
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А к чему сразу оскорбления? зебил чтоле или кацап? Просто ресурс с названием "каквказ центр" выглядит довольно неубедительным)
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Не пиши мне больше. Я не общаюсь с глупцами и невежами, у которых даже руки растут не из того места (не способны банально погуглить).
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P.S. И что за ботячье-троллячьи выходки - ресурс типа не такой. Ссылки были на десятки разных ресурсов. Тебя никто ни в чем убеждать не собирается. Или ты на з/п? ... Впрочем, без разницы. С тобой разговора не будет.
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Безусловно пранк, конечно же.
И в этом пранке участвуют миллионы китайцев - не выходят на улицы и не ездят в аэропорты!
https://www.youtube.com/watch?v=3Sm1QoKqgVQ

https://www.youtube.com/watch?v=QDe5iPnw01k

https://www.youtube.com/watch?v=HedWTbbOIOY

И все, чтобы напугать такого вот сверхзначимого тебя, представляешь?
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Где тогда расстрельные бригады санитаров, что эти блогеры спокойно гуляют по пустующему городу?
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Число даказанных инфицирований коронавирусом вне материкового Китая превысило тысячу человек

https://www.rosbalt.ru/world/2020/02/18/1828489.html
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Артдуєль до сих пор идет..в Лисичанске и Северодонецке слышно!! Тяжолое.Товотошковка Орехово Золотое Долетают 122 почти до Попасной Наши подтягивают резервы..замес конкретный...а от тварь патрулировать с ними собирается
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Значит нада сравнять к херам с землей недавно построенный мост в сатанице луганскай!!! Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,8 тис. осіб, інфіковано понад 72 тис. - Цензор.НЕТ 4184
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Конечно молчат, и терпят, главзебил же запретил стрелять в ответ!!!
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Коефициент смертности от 10 до 20% не больше....Для САРС было 10%, а ближневосточная атипичная пневмония -30%.
Однако проблема не в прямой смертности, а в том что 50-70% людей с КОВИД не являются самостоятельными во время болезни.Люди приобретают СПОН и пневмонию,
за ними нужен уход.... Но если вся семья больна, а так оно и бывает ....? кому ухаживать ....?
Есть видео со смартфонов и они крайне неутешительны, видео с Китая люди грузят не на видеохостинги, которые блокирует "Золотой Щит",
а прямо в азиатские соцсети или файлообменники. Часть видео тут https://twitter.com/livecrisisnews

Кратко ситуация такая - условно -зараженных свозят в "военно-полевые госпитали" где нет лекарств ( по сути концентрационный лагерь)
и оставляют под присмотром мед. персонала - выживешь, значит выживешь.... Дальше цитата отсюда
https://thebigtheone.com/коронавирус-covid-19-обновления-на-17-е-феврал/

" Одной из самых важных новостей по 2019-nCoV на утро 17 февраля стало сообщение из Японии, где заболели доктор и медсестра, занимавшиеся пациентами с вирусом из Уханя. Важность новости состоит в том, что штамм 2019-nCoV определенно опаснее, чем пишут официалы. Поскольку речь идет о непростой и непонятной инфекции, то доктор и медсестра вряд ли заходили в палаты к больным без защитной одежды, однако, как видим, это не помогло. При этом с момента сообщения о первом случае 2019-nCoV в Японии прошло совсем мало времени - и уже такие последствия.

Теперь там скорее всего заболеет вся клиника, начиная от персонала и заканчивая пациентами. Японские инженеры-строители - умные и толковые ребята и наверняка предусмотрели устойчивость здания клиники к сильным землетрясениям. Однако, вероятность того, что в больничку поместят пациентов, попавших под удар биологического оружия архитекторы здания предвидели вряд ли, так что 2019-nCoV поселился там в кондиционерах, в лифтовых шахтах и в вентилляции.
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Основных проблем этого вируса 2, и это не высока смертность:
- чрезвычайно высокая заражаемость (например, MERS передавался только от животных человеку);
- долгий инкубационный период, во время которого невыявленный зараженный способен инфицировать сотни людей.
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Самый разумный комментарий. Я бы еще добавила отсутствие стойкого иммунитета у переболевших и полное отсутствие специфических для этого вируса лекарств.
Меня очень пугает, что на лайнере "Даймонд Принцесс" за три недели от ОДНОГО заболевшего заразились уже 454 человека. Это какие-то запредельные цифры, похожие на средневековую эпидемию чумы.
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Тела умерших от коронавируса в пластиковых мешках на улицах Китая.
Крематории слишком переполнены.

https://twitter.com/livecrisisnews/status/1229577760735141889
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Подозреваемые на заражение коронавирусом перевозят в г. Омаха, штат Нью-Йорк

https://twitter.com/livecrisisnews/status/1229522227839852548
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Дилетант Дилетантов, придумай, как отправить тебе электронную почту, чтобы мимо цензорских ушей.
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Напишу , как только будет свободное время.
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