 Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстрелял позиции ОС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил шесть обстрелов по позициям ВСУ, а именно:
- рядом с населенным пунктом Гнутово - из станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета;
- два раза неподалеку от Павлополя - из миномета калибра 82 мм - 7 мин, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Песков - из автоматических станковых гранатометов;
- в районе Водяного - из станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов и крупнокалиберного пулемета;
- рядом с Березовым - из станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов.
Кроме этого, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял защитников Орехово, выпустив по позициям ВСУ 3 мины из 120-мм миномета, 4 мины из миномета калибра 82 мм, а также вел огонь из автоматического станкового гранатомета.
"Вчера, 17 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", - сазано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
За текущие сутки потерь нет.
Президент України Володимир Зеленський під час 4-го Українського ланчу під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що у його ментальності та у його мозку війна на вже Донбасі закінчилася, а Крим "був українським".
У моєму мозку я вже закінчив війну, - Зеленський
"...ОБ'ЄДНАННЯ вільної України з ОРДЛО..." А.Ілларіонов👇
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«…23 жовтня Володимир Зеленський дав інтерв'ю газеті "Сьогодні", в якому не залишив жодних сумнівів у незмінності своєї позиції. У його інтерв'ю НЕ пролунало жодного формулювання, жодної вимоги з "депеші Оліфер" від 15 жовтня, тобто:
👉ні розпуску квазіугруповань "ЛНР" і "ДНР";
👉ні забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;
👉ні виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки;
👉ні розведення сил і засобів уздовж усієї лінії зіткнення;
👉ні забезпечення роботи Центральної виборчої комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;
👉ні встановлення контролю над не підконтрольною Україні ділянкою російсько-українського кордону;
👉ні виконання інших пунктів, передбачених українським та міжнародним законодавством і Мінськими угодами.
Зате в ньому вкотре було відтворено добре відомі пункти впроваджуваної ним і в цілому українською владою фактичної стратегії, спрямованої на ОБ'ЄДНАННЯ вільної України з ОРДЛО:
👉не розпуск "ЛДНР", а затвердження "формули Штайнмаєра";
👉не виведення іноземних формувань, а розведення військ (насправді - відведення ЗСУ);
👉не відновлення українського правового режиму на Донбасі, а ухвалення закону про особливий статус ОРДЛО;
👉не встановлення контролю над кордоном, а переговори в нормандському форматі;
👉не свобода дій на Донбасі українських політичних партій, ЗМІ, ЦВК, а зустрічі і переговори з Путіним….»
Лугандонізація України почалася - Ілларіонов - Украинские новости
Уявіть собі: Лавров міг спокійно зайти на виступ Зеленського в Мюнхені, а Порошенко - ні! Будь-який офіційний представник країни, яка воює з Україною, міг бути, а п'ятий президент України - ні! "
Тяжёлым уярят, аж земля дрожит. не понятно, это "примерение Сивохо" или принуждение к миру для Зе?
залпы с района Первомайска
Сивоха с миром там не идет
Шо, вислюк гавнокомом - Зеленский
, відходимо далі?