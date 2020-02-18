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 Политика Украины
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Все про:безопасность (708) конференция (243) Донбасс (20688) Пристайко (395) Мюнхен (139)

 План по безопасности в Украине, предложенный в Мюнхене, известный как "12 шагов" не учитывает международное право, - Пристайко

Опубликованный перед началом Мюнхенской конференции по безопасности документ "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" не учитывает международное право, которое требует от РФ уйти с территории Украины и вернуть окупированный Крым.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова" на украинском телеканале ICTV..

"Благодаря усилиям, в частности Украины, было снято (план по безопасности в Украине из 12 шагов - ИФ), потом оно вернулось в немецкую версию и т.д., именно для того, чтобы максимальное количество людей ознакомить с этим "интеллектуальным продуктом". Мы действительно считаем, что этот "продукт" не учитывает много чего того, что есть на месте. Он не учитывает то развитие, которое возможно, как видит себе Украина. Точно не учитывает международное право, которое требует от России просто оставить украинскую территорию, отдать Крым и т.д", - сказал он.

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Кроме того, Пристайко прокомментировал последний пункт документа, говорящий о том, что Украина должна начать поиск своей собственной идентичности.

"Спасибо большое. Мы, уверен, разберемся, надо нам или не надо это делать", - отметил министр.

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Как сообщалось, группа европейских, российских и украинских экспертов разработала предложения по разрешению украино-российского конфликта - "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе". Документ был подготовлен с участием организатора Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, экспертами Европейской Сети Лидерства, Российским Советом по международной политике и Инициативе по ядерной угрозе, опубликован на сайте конференции.

Группа американских дипломатов и экспертов раскритиковали эти предложения отметив, что некоторые из них резонируют с идеями, выдвигаемыми российской стороной. В МИД Украины заявили, что тезисы, содержащиеся в документе, не соответствуют официальной позиции Украины. Позже текст доклада был удален с сайта Мюнхенской конференции, однако со временем появился вновь.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176300
 
 
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кто этот чувак ?

шо он решает ?

отстирывает обосранные штаны ЗЕ ?
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Краще нехай Пристайко розповість чому стало можливим пропонувати Україні такий мюнхенський план.
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Секрет полишенеля. Шлепнули пасквиль в мацкве и развели фрица, предложив пару акций сев.проток 2 План по безопасности в Украине, предложенный в Мюнхене, известный как "12 шагов" не учитывает международное право, - Пристайко - Цензор.НЕТ 367
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А им плевать, они тоже "устали" от украинского конфликта.
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Так не надо было исходно лезть во все это, изображая великих миротворцев
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и ваще, путаются всякие под ногами, мешают твоему ***** миром управлять
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Интересно, если Сивоху высунуть на палке из окопа в районе ДАП - как быстро с ним помирятся российские снайперы?
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Я хз, але фіксувати його на цьому дрині треба шляхом встромляння дрина у дупу.
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ГЛАВА МЮНХЕНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В.ИШИНГЕР ПОПАЛ В ЧИСТИЛИЩЕ МИРОТВОРЦА Господин Ишингер должен быть счастлив от оказанной ему чести. Он должен понимать, что мы не против него. Мы его друзья. Он просто должен верить нам.
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Алгоритм не міняється: - коли при владі проукраїнський президент вся 5 колона і колаборанти кричать про те, що треба скасувати чи обмежити посаду президента; - як тільки до влади приходить кремлівська маріонетка перше що робиться - збільшується повноваження президента.
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хтось би розповів пухнастим білочкам зі Служки Народця, що після зміни ідеології правляча партія в Європі оголошує про саморозпуск фракції у парламенті і йде на позачергові вибори...Це обман виборця - зміна ідеології через 9 місяців після виборів...
Не чули, ні?
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Россия планирует использовать международную площадку ООН для продвижения путинских нарративов, поскольку на протяжении шести лет никакого прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины не наблюдается. Более того, Кремль неоднократно демонстрировал нежелание в установлении мира на Донбассе. Но России не привыкать перекручивать факты - это хорошо видно на фоне невиданной активизации Кремля накануне 75-летия окончания Второй мировой войны.
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