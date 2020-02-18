 План по безопасности в Украине, предложенный в Мюнхене, известный как "12 шагов" не учитывает международное право, - Пристайко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова" на украинском телеканале ICTV..

"Благодаря усилиям, в частности Украины, было снято (план по безопасности в Украине из 12 шагов - ИФ), потом оно вернулось в немецкую версию и т.д., именно для того, чтобы максимальное количество людей ознакомить с этим "интеллектуальным продуктом". Мы действительно считаем, что этот "продукт" не учитывает много чего того, что есть на месте. Он не учитывает то развитие, которое возможно, как видит себе Украина. Точно не учитывает международное право, которое требует от России просто оставить украинскую территорию, отдать Крым и т.д", - сказал он.

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Кроме того, Пристайко прокомментировал последний пункт документа, говорящий о том, что Украина должна начать поиск своей собственной идентичности.

"Спасибо большое. Мы, уверен, разберемся, надо нам или не надо это делать", - отметил министр.

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Как сообщалось, группа европейских, российских и украинских экспертов разработала предложения по разрешению украино-российского конфликта - "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе". Документ был подготовлен с участием организатора Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, экспертами Европейской Сети Лидерства, Российским Советом по международной политике и Инициативе по ядерной угрозе, опубликован на сайте конференции.

Группа американских дипломатов и экспертов раскритиковали эти предложения отметив, что некоторые из них резонируют с идеями, выдвигаемыми российской стороной. В МИД Украины заявили, что тезисы, содержащиеся в документе, не соответствуют официальной позиции Украины. Позже текст доклада был удален с сайта Мюнхенской конференции, однако со временем появился вновь.

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