 Перед началом деоккупации Донбасса необходимо принять закон о коллаборантах, - Аваков

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Перед тем, как состоятся выборы, перед тем как мы возьмем контроль над территорией мы должны решить несколько принципиальнейших вопросов, в том числе, уверен, что необходимо принять закон о коллаборантах. (…) Кто-то называет его законом об амнистии, я же называю его законом о коллаборантах", - подчеркнул Аваков.

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По словам министра, к ответственности не могут быть привлечены врачи, учителя и низшие чины органов власти.

"Если ты сельский доктор и работаешь в вертикали "министерства здравоохранения ДНР", которое мы не признаем, то ты не подвергаешься репрессиям, потому что ты выполняешь социально важную функцию и у тебя нет альтернативы. Тоже самое для учителей или мелких клерков. А если ты выполняешь репрессивную функцию, если ты организовываешь отряды, которые стреляют в нашу сторону, осуществляешь или осуществлял свержение власти насильственным путем, если ты в Славянске убивал протестантских священников, то не попадаешь под прощение, а попадаешь под уголовное преследование", -добавил глава МВД.

Он отметил важность информирования населения на оккупированных территориях о том, что гражданам не грозит преследование в случае, если они не посягали на суверенитет и территориальную целостность Украины, не принимали участие в свержении конституционного строя или репрессивных мерах самопровозглашенных "Л/ДНР".

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