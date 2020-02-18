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 Политика Украины
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Все про:граница (3297) Донбасс (20688) Пристайко (395)

 Коридор безопасности под контролем ОБСЕ - один из возможных способов обеспечить контроль Украиной границы с РФ на Донбассе, - Пристайко

Одним из возможных вариантов обеспечить контроль границы с РФ на Донбассе украинскими пограничниками является создание коридора безопасности под контролем ОБСЕ.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова" на украинском телеканале ICTV..

"С украинской стороны украинскую границу должны контролировать украинские пограничники. Это принципиальная позиция, которую мы должны достичь. Это идеальный вариант, над которым работает и правительство, и президент, и все остальные. Каким образом мы придем к этому - этот неидеальный путь к этому идеальному варианту - возможен тот, что, например, был предложен в первом "Минске" еще в 2014 году, когда было записано о том, что вдоль украинско-российской официальной границы создается коридор безопасности под контролем ОБСЕ. К пребольшому сожалению, большинство забыли о том, что такое достигнуто было соглашение, и в этом контексте не продвигается развитие наших переговоров", - сказал он.

Он отметил, что сейчас обсуждается вопрос, "насколько жизненной конструкцией" является создание на территории всей неподконтрольной зоны "совместных патрулей", состоящих с национальной полиции Украины, представителей ОБСЕ и с местных громад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Идея о совместных с ОРДЛО патрулях уже провалилась в 2014-м, по той же причине провалится и сейчас, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/n3176296
 
 
 Топ комментарии
 
кто этот чувак ?

шо он решает ?

отстирывает обосранные штаны ЗЕ ?
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Про який калідор воно меле? А по Лугандону так і буде сепарня їздити на танках?
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Понятно. Теперь, как мне кажется, пришла пора вспомнить о миротворцах, к примеру. Так, Пристайко? Ну, давай, вспоминай. А я делаю окончательный вывод: вот эта ООС- это таки на десятки лет. А прошло- только шесть...
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кто этот чувак ?

шо он решает ?

отстирывает обосранные штаны ЗЕ ?
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Здурів чувак. Які коридори безпеки. ? Або ЗСУ стальною мітлою вимітають нечисть за мокшанський кордон, або на теперішніх позиціях встановлюємо мінні поля 5-7 км завглибшки.
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От виродки , викручуються як вуж під вилами . Тільки для того щоб дупоголові зєбіли почали вважати що кордон під контролем України та провести вибори . Ніяких виборів , карантин на 5 років .
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Понятно. Теперь, как мне кажется, пришла пора вспомнить о миротворцах, к примеру. Так, Пристайко? Ну, давай, вспоминай. А я делаю окончательный вывод: вот эта ООС- это таки на десятки лет. А прошло- только шесть...
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Про який калідор воно меле? А по Лугандону так і буде сепарня їздити на танках?
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Так и будет. У меня, лично- никаких сомнений. А коридор... то он так... Просто ляпнул, дабы как-то обнулить свой же бред о совместном патрулировании. И- фсё.
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не то бред не его то бред от Зелёной сопли Коридор безопасности под контролем ОБСЕ - один из возможных способов обеспечить контроль Украиной границы с РФ на Донбассе, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1917 в Мюнхене сказанный Коридор безопасности под контролем ОБСЕ - один из возможных способов обеспечить контроль Украиной границы с РФ на Донбассе, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1917 Рекация на него ух зебилы в захвате они с братишке опять как раньше в рашке гастерить будут теперь Коридор безопасности под контролем ОБСЕ - один из возможных способов обеспечить контроль Украиной границы с РФ на Донбассе, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1917
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Команда УЗеленського в Мюнхені від організаторів в ультимативній формі вимагала шоб Порошенко не був присутній під час виступу ПреЗЕдента. Вперше таке сталося за всю історію конференції! Всі дипломати міжнародні в шоці! Коридор безопасности под контролем ОБСЕ - один из возможных способов обеспечить контроль Украиной границы с РФ на Донбассе, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2618А знаєте чому ПреЗЕдент не хотів щоб Порох був присутній на його виступі? Сцикло зелене розуміє, що він проти Пороха ніхто і звати його ніяк, це як ЗЕмоська і Слон на міжнародній арені. Який же ЖАЛЮГІДНИЙ у нас ПреЗЕдент зараз
. І це побачили всі нажаль в Мюнхені. Коридор безопасности под контролем ОБСЕ - один из возможных способов обеспечить контроль Украиной границы с РФ на Донбассе, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2618
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про зеленый. "зеленый коридор"... "зеленый кацапский коридор"
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"состоящих с национальной полиции Украины, представителей ОБСЕ и с местных громад."

А місцеві громади з аусвайсами казляндії.
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Зеркаль ушла, а это мудло осталось работать на врагов Украины.
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ВЫ МОЖЕТЕ СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ ЧТО БЫ УКРАИНСКИЕ ПАРТИИ АГИТИРОВАЛИ В ОРДЛО? ВОТ И Я НЕ МОГУ! ТАК О КАКИХ ВЫБОРАХ ПО УКРАИНСКИМ ЗАКОНАМ ДА И ВООБЩЕ ПО СТАНДАРТАМ ОБСЕ МОЖЕТ ИДТИ РАЗГОВОР? ПРОШЛО 2 МЕСЯЦА С МОМЕНТА КОГДА ЗЕЛЯ ЗАГЛЯНУЛ В ГЛАЗА ***** И УВИДЕЛ МИР. НО НА ФРОНТЕ КАК СТРЕЛЯЛИ ТАК И СТРЕЛЯЮТ!
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" ..состоящих с национальной полиции Украины, представителей ОБСЕ и с местных громад."....Безусловно граница должна охраняться людьми с оружием и правом его применять.Вопрос "на засыпку"-кого Пристайко и украинское руководство страной видит теми "местными громадами" с правом ношения и применения оружия7..местных боевиков.которых вырядят "местной милицией" или вообще представителями военных организаций этих ква-республик?..Это вопрос принципиальный и требующий гласности!
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А никакого вопроса нет. Его- не существует. Тут фотка удачная, кстати. Чувак, просто ляпнул что-то поверх очков. Произошло лёгкое сотрясение воздуха. СМИ- растиражировали, мы с вами- обсудили. На этом- фсё! Никаких дел- не будет.
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тут деталь одна есть интересная-прежний ТОЖЕ ПОДПИСАННЫЙ сторонами и НЕОТМЕНЁННЫЙ вариант-использование ОБСЕ в полной мере,то есть,не только созерцать от 8-00 до 17-00 и фиксировать,что увидели (а часто-густо они видят выборочно,о чём не раз были скандалы даже в рамках главного офиса ОБСЕ в Европе),а прямая круглосуточная функция контроля И ПРЕСЕЧЕНИЯ.А то как-то путинские вышкварки заострили вопрос о выборах на оккупированной территории и статусе...а вот этот вариант,ПОДПИСАННЫЙ МОСКВОЙ как-то умалчивают..а он может поменять весь расклад и порядок выполнения ВДРУГ ВОПЛОТИВШЕГОСЯ В РЕАЛИ при новой власти "формулы Штайнмайера",которая до новой власти не ьыла ни формулой,ни,тем более.дорожной картой.а просто ьодной из высказанных когда-то идей.
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Коридор безопасности под контролем ОБСЕ для обеспечения безопасности на границе с РФ был предложен в первом Минске 2014 году не кем иным как Президентом Порошенко. Погуглите и найдете ссылочки документов за 2014 со словами Порошенко.
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А нафига Украине,контроль над границей без роспуска ОРДЛО?Щоб Пуйловские конвои не впускать?Так они найдут як поставлять БК всё равно.Но зато,будет выполнен типа пункт о передаче границы Украине.А там дальше москали скажут,що с границей,мол решили,теперь давайте выборы...А нафига Украине,такие выборы,опять же без роспуска ОРДЛО? Коридор безопасности под контролем ОБСЕ - один из возможных способов обеспечить контроль Украиной границы с РФ на Донбассе, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9191
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якщо він обмовиться, ачи скаже щось не те - то завтра скажуть, що то не думка слуг, і він помилився. Усі ті плани хаотичні, бо вони їх вигадують на ходу, у пошуках так би мовити мирного завершення військових дій. Навіть якщо уся ця процедура завершеться "успішно" - не треба надіятись, що Москва піде з Донбасу. 100% вона залишить там важелі управління, які поширяться й на зараз український Донбас. Практично, досягнеться згода на присутність російського впливу в Україні. Не кажучи вже про Крим. Не кажучи вже про те, що підприємства Донбасу виявляться під російською протекцією, а ринок землі дозволить скупляти українські землі Росії. Це все далекі плани, які нічим хорошим Україні не світять.
Чому? Тому що Україна вже була дружньою з Росією, і ми чудово знаємо, що у парі з Росією можна бути хіба її колонією. Самостійна й багата держава не зросте.
Справа не в тому, що українці обрали клоуна. Справа в тому, що українцям не дають обирати. Безперечно, народ винен (неможливо зрозуміти пенсіонерів, які 50 років наступають на граблі), тому що як ви бачите, що вам не дають, то ви маєте повстати й дати по шарабану тому, хто не дає. Особливо чудно, як вам ставлять абсолютного дурка, щоб він вас повів до світлого майбутнього. Та дурко - це ж просто дурко. Яке майбутнє вас може чекати з дурком окрім як дурного?
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