 Коридор безопасности под контролем ОБСЕ - один из возможных способов обеспечить контроль Украиной границы с РФ на Донбассе, - Пристайко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова" на украинском телеканале ICTV..
"С украинской стороны украинскую границу должны контролировать украинские пограничники. Это принципиальная позиция, которую мы должны достичь. Это идеальный вариант, над которым работает и правительство, и президент, и все остальные. Каким образом мы придем к этому - этот неидеальный путь к этому идеальному варианту - возможен тот, что, например, был предложен в первом "Минске" еще в 2014 году, когда было записано о том, что вдоль украинско-российской официальной границы создается коридор безопасности под контролем ОБСЕ. К пребольшому сожалению, большинство забыли о том, что такое достигнуто было соглашение, и в этом контексте не продвигается развитие наших переговоров", - сказал он.
Он отметил, что сейчас обсуждается вопрос, "насколько жизненной конструкцией" является создание на территории всей неподконтрольной зоны "совместных патрулей", состоящих с национальной полиции Украины, представителей ОБСЕ и с местных громад.
шо он решает ?
отстирывает обосранные штаны ЗЕ ?
. І це побачили всі нажаль в Мюнхені.
А місцеві громади з аусвайсами казляндії.
Чому? Тому що Україна вже була дружньою з Росією, і ми чудово знаємо, що у парі з Росією можна бути хіба її колонією. Самостійна й багата держава не зросте.
Справа не в тому, що українці обрали клоуна. Справа в тому, що українцям не дають обирати. Безперечно, народ винен (неможливо зрозуміти пенсіонерів, які 50 років наступають на граблі), тому що як ви бачите, що вам не дають, то ви маєте повстати й дати по шарабану тому, хто не дає. Особливо чудно, як вам ставлять абсолютного дурка, щоб він вас повів до світлого майбутнього. Та дурко - це ж просто дурко. Яке майбутнє вас може чекати з дурком окрім як дурного?