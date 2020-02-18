EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Крушение самолета МАУ в Иране Коронавирус из Китая Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Обирай свідомо
 Общество
  606  76
Все про:дезинформация (136) закон (2733) протест (4631) цензура (1159) медиа (82)

 19 февраля под Офисом президента состоится акция против принятия законов "О медиа" и "О дезинформации", - Романенко

Эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего Юрий Романенко заявил о том, что 19 февраля под Офисом президента сосотится акция протеста против принятия законов "О медиа" и "О дезинформации".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Романенко отметил: "Сегодня на согласительном совете в ВРУ Александр Ткаченко заявил, что относительно медиа никакого напряжения нет, а о чем говорила Елена Кондратюк, это все напряжение из Кремля. Короче говоря, они будут тупо гнуть свою линию, делая вид, что ни фига не происходит. Они будут рассказывать нам, что это делают для "борьбы с российским агрессором", но при этом ведут переговоры относительно того, как "установить мир с этим самым агрессором, потому что мир дороже всего".

Особенно занятно, что представители "Слуги народа" как в рот воды набрали после оглашения "12 шагов" в Мюнхене. Агов, хлопцы, у вас есть вообще свое мнение, кроме того, что вам спускают сверху с Банковой. Поэтому, вся эта болтовня по поводу того, что с помощью закона " О медиа" они собираются бороться с агрессором лапша. Такая же лапша, как "стратегия Тимофея Милованова", где через страницу умудряются делать ошибки в "расчетах" привлечения "инвестиций".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон о медиа неоднозначный, нужно сделать шаг назад и вынести в зал взвешенную версию, - вице-спикер ВР Кондратюк

Однако, я не о них, а я о нас, дорогие представители медиа-сообщества. Все тысячи блогеров, журналистов, экспертов и и прочих людей, которые если допустят принятие этих двух позорных законов ("О медиа" и "О дезинформации") могут смело считать между собой кто займет место у параши, а кому достанется теплая баланда в виде признанного государством "журналиста- медийного деятеля".

Долгие годы вы, дорогие мои коллеги-медийщики, рассказывали о том, какая особая Украина, какие тут расцвели традиции демократии, которые отличают нас от "дикой варварской России". Но вот пришел момент истины и выбор, как всегда. прост - стать раком или дать бой, дабы доказать, так сказать, приверженность демократическим принципам и всему тому, что вы с молоком матери впитывали на многочисленных грантовых семинарах о том, как важна свобода слова для демократии и "процветания европейского народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет по вопросам свободы слова поддержал законопроект "О медиа"

Понимаю, конечно, что объективно раком стать проще. В голове ползает змеей мысль: "А может меня не коснется", "Да кто я такой, да мы ж ничего такого не пишем", " Да ну, до этого не дойдет, "Я просто пишу в Instagram и вообще политики не касаюсь" и, наконец, национальное финальное - "якось воно буде".

Да, дорогие мои, именно потому будет именно так, как всегда. Сначала наивные мечты, потом вопли отчаяния, потом в жопе дрын, а во лбу пуля ( для самых ретивых), стойло для тех, кто предпочтет не высовываться. Самые везучие свалят в эмиграцию и будут натужно выть "Мы все пр@їбали". Причем независимо от того, истово вы верили в армовир, таланты Владимира Александровича или полководческий гений Смешко. Придется писать мемуары, которые будут интересны паре историков и паре сумасшедших. Можно будет садиться в кружок в Варшаве или Праге и обмениваться этим мемуарами. Но это тем, кто повезет. Конечно же, все надеются, что они будут в их числе.

Если вас прельщают такие перспективы, то сидите дальше. Если же вы относите себя не к роду "твари дрожащей", но "право имею", то welcome в наш клюб.

Также читайте: Планов "закрутить" журналистов у меня нет, но фейки - это совсем другой вопрос, - Зеленский

19 февраля с 10-00 под Офисом президента начнется акция протеста вместе с ФОПами, которых власть своими тупорылыми инициативами достала, как и медийщиков. А учитывая, что многие из нас ФОПы, то это чисто "два в одном". Мы выходим в защиту наших свобод, потому что идет ли речь о медиа, о ФОПах или бизнесе в законе 1210, но везде прослеживается одна и та же херня - свобод нам хотят оставить меньше, денег высосать больше с помощью очередного упыря регулятора и прихлебателей близких к телу. И буду сосать из нас, пока не сдохнем.

Потому берите кофей, хорошее настроение, одевайтесь потеплее и подтягивайтесь к 10-30 под Офис президента ( пока массы разогреются, нужно время). Лишнее полчаса в тепле уберегут вас от простатитов и циститов.

Наши требования от медийного блока просты:
1. Оба закона по медиа в топку. Без вариантов. Это говно даже нет смысла обсуждать.
2. Запустить при президенте рабочую группу, которая займется урегулированием отношений медиа с властью.

Только состоящую не их холуев, как Порошенко со своим же комсомолом общался, а реальную с которой можно будет обсуждать правила сосуществования.
Что касается ФОПОв, то я их требования поддерживаю априори.

Прочитав, распространяй, убеждай, не очкуй".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о дезинформации в нынешнем виде должен быть отложен, - представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дезир

Источник: https://censor.net.ua/n3176295
 
   
 Топ комментарии
 
_О-оо! Когда жареная птица начала подкрадываться непосредственно к пятой точке Романенко с намерением больно клюнуть, он вдруг кардинально пересмотрел свои взгляды на потерпевшего. Иди ты! А как пел...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Уставшім от вайни" - від чотири рази уклоніста - сюрпрайз.
Тепер ті, хто ухиляються від призову не зможуть взяти кредит чи оформити розстрочку, їм буде відмовлено у виїзді за межі України чи реєстрації транспортного засобу. 19 февраля под Офисом президента состоится акция против принятия законов "О медиа" и "О дезинформации", - Романенко - Цензор.НЕТ 3024 19 февраля под Офисом президента состоится акция против принятия законов "О медиа" и "О дезинформации", - Романенко - Цензор.НЕТ 3241
Щодо тих, хто отримав повістку але не з"явився у військкомат - будуть направлені матеріали до Нацполіції.
 показать весь комментарий
 
 
Брехуна оманського теж не випустять за межі України? Фуух, нарешті.
 показать весь комментарий
 
 
Там еще мелкими буквами дописано, что справка от врача повышается на 100 баксов... 19 февраля под Офисом президента состоится акция против принятия законов "О медиа" и "О дезинформации", - Романенко - Цензор.НЕТ 8912
 показать весь комментарий
 
Схема со «свинарчуками» оказалась выдумкой. Министр обороны признал - коррупции не обнаружено.
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк признал, что аудит в Минобороны не нашел коррупции в закупках по делу Гладковского.
То есть - в тех же закупках российских комплектующих для украинской техники.
Об этом он сам публично заявил в интервью Сергею Иванову.

Комментируя информацию, журналист, историк Дмитрий Вовнянко в своем блоге отметил, все это значит, что отец и сын Гладковские не имели с тех сделок абсолютно никакой прибыли. Логично, что возникнет вопрос: «А, как же завышенные цены?». Ответ на этот вопрос уже давно звучал, вот только его никто не хотел слушать. Такую же схему крутили во время Второй мировой войны британцы, покупая немецкие комплектующие через Швецию. Посредники за риск хотят деньги. На оффшорные счета. В противном случае - комплектующих не будет, а Украина не выполнит международные контракты. Что интересно, задержали Гладковского-старшего по совершенно другому делу - и уже сняли браслет.

https://replyua. net/news/195324-shema-so-svinarchukami-okazalas-vydumkoy-zagorodnyuk-priznal-korrupcii-posle-audita-ne-obnaruzheno.html
 показать весь комментарий
 
 
А зебіли радіють тому, що тепер їм можна красти?
 показать весь комментарий
 
 
А чего не радоваться, раз порохоботы от тюрьмы откупились, значит и они откупятся!
 показать весь комментарий
 
Так радій, але гроші закінчуються. Тому платити прийдеться усім і тобі в тому числі. Заберуть з тебе більше, ніж твоя зевлада вкраде. Ось така майні малята, любі хлопчики-зебілята.
 показать весь комментарий
 
 
Не баись, Петро всю жизнь клянчил в МВФ и получал кредиты, и эти тоже там уже сидят...
 показать весь комментарий
 
Петру давали гроші, а цих вже посилають ...
 показать весь комментарий
 
 
Они не посылают, они просто хотят обменять на землю!
 показать весь комментарий
 
 
Хочуть, але після продажу не буде України. Така ціна за вибір 73 відсотків.
 показать весь комментарий
 
Якщо навколо твоєї землі все куплять, то ти теж продаси свою землю. Тому краще зрозумій, що ти скоро станеш без своєї держави.
 показать весь комментарий
 
_О-оо! Когда жареная птица начала подкрадываться непосредственно к пятой точке Романенко с намерением больно клюнуть, он вдруг кардинально пересмотрел свои взгляды на потерпевшего. Иди ты! А как пел...
 показать весь комментарий
 
 
я вообще удивляюсь его мучениям.

он же хотел, чтобы лишь бы не Порошенко.

Сейчас не Порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так - за шо боролся.. ну и дальше по тексту.
При Петре можно было открыть хавало и лить помои на человека, который изо всех сил "тянул" Украину, издеваться над ним в комфортной обстановке и за это никому ничего не было
Ну что тут скажешь - что имеем не храним...
 показать весь комментарий
 
 
У вас забагато помилок у словах "изнасиловавшие козу"

19 февраля под Офисом президента состоится акция против принятия законов "О медиа" и "О дезинформации", - Романенко - Цензор.НЕТ 371
 показать весь комментарий
 
 
..а что он он там про комсомольцев Порошка вякал..о ком он?...и кто этот Раманенко, что за борцун неизвестный, откуда? 19 февраля под Офисом президента состоится акция против принятия законов "О медиа" и "О дезинформации", - Романенко - Цензор.НЕТ 9896
 показать весь комментарий
 
 
Ю́рій Ві́кторович Романе́нко (*1 серпня 1944) - радянський космонавт, двічі Герой Радянського Союзу (1978, 1980), 85-й космонавт світу, льотчик-космонавт СРСР (№ 42), полковник, командир космічних кораблів «Союз-26», «Союз-27», «Союз-38», «Союз ТМ-2», «Союз ТМ-3», орбітальних станцій «Салют-6» і «Мир». Здійснив три космічні польоти загальною тривалістю 430 діб 18 годин 21 хвилина 31 секунда
 показать весь комментарий
 
 
То вас раніше могли чути, а тепер зевладі на своїх зевиборців плювати. Нема і не буде вам свободи слова.
 показать весь комментарий
 
 
цей дегенерат перед 2 туром не вилазив з ютюба, пищав як баба, що на кінець не буде бариги, прийдуть новиє ліца... сходив би на цю акцію, тільки щоб харкнути йому в їпло...
 показать весь комментарий
 
 
_Нет! Сейчас всем силам против зеленского и его банды нужно действовать сообща, собравшись в кулак прихлопнуть врага Украины.
 показать весь комментарий
 
 
не думаєш, що з новим богоізбраним головою ОП вони почнуть діяти хитріше, "очолювати протест" наприклад? вбий мене, не вірю в щирість мудака романенка
 показать весь комментарий
 
 
_Не знаю. Скорей Романенко чутка осознал к чему всё идёт... А что узурпатор постарается возглавить и заблудить сопротивление в трёх соснах своими подкидными дураками, то скорей за всё да. Вообще любые действия будут предпринимать, лишь бы всех к ногтю. И шпион за каждым в смартфоне под названием лихоДія для этого отличный инструмент. Опыт кетайского электронного концлагеря перенимают, суки.
 показать весь комментарий
 
 
а раньше почему всеми силами против банды Зеленского не надо было действовать сообща ?
 показать весь комментарий
 
 
так пусть это падло вернётся в прошлое и отмотает свой язык против Пороха
 показать весь комментарий
 
 
тому що твоя політична партія приречена з такими поглядами як у тебе.
 показать весь комментарий
 
моєї партії поки немає) не хожу на вибори з 2004
 показать весь комментарий
 
значит твой гоос на последних выборах автоматичести распределился 73% за Зеленского
 показать весь комментарий
 
 
я проти клоуна і подібних уродів відпрацював і відпрацьовую іншими методами, повір)
 показать весь комментарий
 
 
Про вибори правильно, а ображати не треба.
 показать весь комментарий
 
ці суки за півроку зробили мене з мільйонера банкротом.

ти радиш мені їх не ображати ?

та я їх в прямому сенсі вирізати всіх готовий
 показать весь комментарий
 
 
Розумію, але злість у цьому випадку контрпродуктивна. Краще мати союзника, ніж ворога.
 показать весь комментарий
 
краще не мати союзника, який може тобі в спину встромити ніж
 показать весь комментарий
 
Іноді так буває, що друзі зраджують швидше, ніж ситуативні союзники. Просто завжди треба контролювати ситуацію, але без союзників неможливо жити.
 показать весь комментарий
 
вони від Зеленського відрізняються тільки методами здачі України Кремлю.
 показать весь комментарий
 
я, як нромадянин України, був рішучим на виборах, на відміну від всякого падла, яке не голосувало, а зараз розказує про те, як треба
 показать весь комментарий
 
ти свій голос на 73 % віддало Зеленському, а убоге чомусь я ?
 показать весь комментарий
 
я за свої вчинки готовий відповідати, ти за свої слова ні, впевнений
 показать весь комментарий
 
і чим ти відповіси за те, шо 73 відсотка твого голосу пішло за Зеленського ?
 показать весь комментарий
 
 
якшо зможете винайти спосіб повернути країну "ДО ЗЕ", то я приєднаюсь
 показать весь комментарий
 
 
думаю, що буде грати роль "лідера конструктивної опозиції"... не вірю, що воно здатне на щирий протест...
 показать весь комментарий
 
 
Ринок землі, закони про обмеження доступу до інформації - це все ворожі Україні закони. То треба виходити проти всіх цих законів.
 показать весь комментарий
 
 
Це нічого не дасть до зміни всієї зевлади.
 показать весь комментарий
 
Уся ця "влада" виїхала на засланому ішаку. З ішака потрібно й починати.
 показать весь комментарий
 
 
От коли у 73 відсотків з'явиться розуміння цього факту, то тоді треба виходити. А поки усі малороси повинні наїстися лайном досхочу.
 показать весь комментарий
 
 
Піздно всрався. Тепер їж те і не скиглі те.
 показать весь комментарий
 
 
Мне вот интересно, как вообще ЛДНР смотрит на возвращение в Украину на условиях рынка скупки земли олигархами.
 показать весь комментарий
 
Ну так пусть голосовашие назло и по приколу выходят, отрабатывают что натворили.
А то как напаскудить, так льохко, а чуть что - где патриоты, националисты, почему не выходят бороться с поганой владой? Пусть опять идут националисты, мерзнут, получают по ребрам и по головам и защитят нас, чистоплюев. А мы их потом опять предадим, проголосуем за очередных зюзей или мудачуков, лишь бы не националисты.
Теперь сами, сами, пора и вам поднапрячься или заткнуться и покорно мычать в стойле
 показать весь комментарий
 
 
Нечего просить помощи у тех, кого предали.
Или, по крайней мере, надо сначала извиниться и покаяться
 показать весь комментарий
 
 
І компенсувати все Звіробій, звинувачуваним у справі Шеремета та іншим.
 показать весь комментарий
 
 
А она, как псих Бирюков, уже извинилась?
 показать весь комментарий
 
Усім, кого ви судите з порушенням правосуддя.
 показать весь комментарий
 
За то, что ответила Зюзе за хамское поведение с атошниками?
 показать весь комментарий
 
 
А Бирюков напомнил, некоторым за кого они голосовали, чтоб теперь не жаловались.
 показать весь комментарий
 
 
Предавая, помни: наступит время, когда за тебя никто не заступится.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх