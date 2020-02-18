EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Крушение самолета МАУ в Иране Коронавирус из Китая Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Обирай свідомо
 Здоровье
  533  17
Материалы по теме:
Все про:корабль (1338) лечение (673) Пристайко (395) COVID-19 (46)

 Двое украинцев, заразившиеся коронавирусом на лайнере Diamond Princess, чувствуют себя хорошо, - Пристайко

Одного из двух граждан Украины, заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, скоро выпишут.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова" на украинском телеканале ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Последний раз консулы наши связывались с врачами 13-го числа. По их информации, один гражданин чувствует себя нормально, второго, скорее всего, выпишут вообще завтра", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 не так смертоносен, как другие коронавирусы, - ВОЗ

По его словам, двое украинцев, которые являются членами экипажа корабля, на данный момент проходят лечение в военном госпитале.

Напомним, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Йокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.

Общее число заболевших на круизном лайнере составляет 454 человека.

Канада, Южная Корея, Гонконг, Италия и Австралия приступают к эвакуации своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на Diamond Princess.

Также читайте: Эвакуация граждан с лайнера Diamond Princess пока не планируется, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3176294
 
 
 Топ комментарии
 
"Последний раз консулы наши связывались с врачами 13-го числа" - Вопросов больше не имею.
 показать весь комментарий
 
Заголовок у новости - БОМБА !!! ( Заболевшие коронавирусом на лайнере украинцы чувствуют себя хорошо!!! .. и можно даже было добавить - пьют самогон, играют на баяне и поют народные песни) Двое украинцев, заразившиеся коронавирусом на лайнере Diamond Princess, чувствуют себя хорошо, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6111
 показать весь комментарий
 
Зато сколько не заразившихся чувствуют себя плохо - и не сосчитать...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зато сколько не заразившихся чувствуют себя плохо - и не сосчитать...
 показать весь комментарий
 
 
Как в старом циничном анекдоте. :
-- Пациент перед смертью потел?
-- Да.
-- Это хорошо!
 показать весь комментарий
 
 
Вот увидите, приедут в Украину и заразятся повторно. Все условия для этого Скелецкая обеспечит.
 показать весь комментарий
 
А учитывая, что у нас до сих пор совсем нет тест-систем и инкубационный период 30-42 дня -- это вероятно на 90%. Как и то, что вирус уже здесь.
 показать весь комментарий
 
 
Заголовок у новости - БОМБА !!! ( Заболевшие коронавирусом на лайнере украинцы чувствуют себя хорошо!!! .. и можно даже было добавить - пьют самогон, играют на баяне и поют народные песни)
 показать весь комментарий
 
 
"Двое украинцев, заразившиеся коронавирусом на лайнере Diamond Princess, чувствуют себя хорошо, - Пристайко" - для украинцев коронавирус, это ерунда. Украинцев отравой кормят чтобы скорее вымерли, а им всё равно, живут. - Производители пищевой промышленности производят не более 5% продукции, которая соответствует государственным стандартам качества (ГСТУ).
 показать весь комментарий
 
 
А якщо будуть заражені 73 відсотки, то вони теж будуть мати нормальне самопочуття?
 показать весь комментарий
 
 
Можливо , якщо спрацює принцип "клин-клином". Але мені здається , що вони вже ніколи не вилікуються ...
 показать весь комментарий
 
 
- Больной перед смертью потел?
- Потел
- Это хорошо
 показать весь комментарий
 
 
Меня таки заинтересовал день прошедший. Две заявы от Гербария, явно оптимистичные, вот эта новость- так просто "Уря-а-а-а!". Двое, из двух- в порядке. Совпадений более двух- это уже не совпадения, как известно. Подождать ещё? Можно и подождать. Но, сне показалось, что Кому-То вся эта возня- надоела. И Этот Кто-То- сказал: фатит!
 показать весь комментарий
 
"Последний раз консулы наши связывались с врачами 13-го числа" - Вопросов больше не имею.
 показать весь комментарий
 
 
пристайка сьезди к ним проведай людей чайку попейте, так лучше для страни будеть.

А там гляди может министра нормального назначат а не урода которий с бандитами патрулировать собрался
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗдоровье
 
 
 
 
 
 вверх