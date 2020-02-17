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 Студент Миракян по-белорусски попросил в минском кафе чаю, в Совфеде РФ назвали это национализмом и обвинили во всем Украину

Житель Минска Арамаис Миракян спросил у продавщицы, есть ли у них фруктовый чай, и получил в ответ сначала просьбу говорить по-русски, а потом — угрозу вызвать охрану.

Конфликт в кафе случился почти неделю назад, но угрозы из-за него Арамаис Миракян получает до сих пор, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Вот как Арамаис описал диалог с продавщицей на своей странице в Facebook: "Фирменный магазин "Коммунарки" на Красной. Подхожу, спрашиваю: чай фруктовый есть?

- Говорите по-русски, у нас два государственных языка.

- Я с вами не по-китайски, и не по-чешски, а на одном из государственных языков.

- Я сейчас вызову охрану (!!!)

- Дайте книгу жалоб и позовите администрацию".

Студент Миракян по-белорусски попросил в минском кафе чаю, в Совфеде РФ назвали это национализмом и обвинили во всем Украину 01

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История быстро разлетелась по Фейсбуку, и Арамаис стал получать сотни комментариев, как со словами поддержки, так и с угрозами. Еще больше их стало, когда о скандале написали российские СМИ.

Член Совета Федерации РФ Игорь Морозов узрел в просьбе Миракяна белорусский национализм.

"Национализм можно сравнить с джинном, выпущенным из бутылки. Он поднимает голову в Беларуси из-за влияния Украины. Появление негативных процессов в отношении русского языка, пусть даже на бытовом уровне, это новое явление, мимо которого руководство Белоруссии не должно проходить. Его надо жестко контролировать властям, в том числе и на законодательном уровне", — заявил Морозов.

Арамаис Миракян говорит, что ощущает себя в этой ситуации так, будто попал в страну абсурда.

"Типа, "нифига себе за хлебушком сходил". Я ожидал чего угодно. Когда я размещал этот пост, то понимал, что будет резонанс. Но если бы мне кто-то сказал, что на это отреагирует верхняя палата российского парламента? Я не знаю, что бы ответил такому человеку", — рассказал он журналистам.

"Я бы не сказал, что меня это пугает. Удивляет, скорее. Им что, нет там чем заняться, в той России? У них идет конституционная реформа, а они обеспокоены тем, кто там в Беларуси чай себе заказывает", — добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: "Drang nach Osten! Всех напалмом спалить! Чтобы ни Киева не было, ни Львова! Быстро по-русски научитесь говорить!", - Жириновский. ВИДЕО

Недавно молодой человек опять посетил кафе, со скандала в котором все началось. Теперь его обслужили белорусском языке, пусть и не образцовом.

"Возможно, я стал причиной какого-то флешмоба, когда туда ходят именно чтобы проверить их реакцию на белорусский язык. Они вынуждены учиться. То есть, это было не зря, так я уже "белорусизировал" один торговый пункт "Коммунарки"", — рассказал Арамаис.

Флешмоб в поддержку Арамаиса продолжается и в Фейсбуке. Его участники вовсю упражняются в остроумии, отстаивая право на гарбату, а не чай.

Студент Миракян по-белорусски попросил в минском кафе чаю, в Совфеде РФ назвали это национализмом и обвинили во всем Украину 02Студент Миракян по-белорусски попросил в минском кафе чаю, в Совфеде РФ назвали это национализмом и обвинили во всем Украину 03Студент Миракян по-белорусски попросил в минском кафе чаю, в Совфеде РФ назвали это национализмом и обвинили во всем Украину 04Студент Миракян по-белорусски попросил в минском кафе чаю, в Совфеде РФ назвали это национализмом и обвинили во всем Украину 05
Студент Миракян по-белорусски попросил в минском кафе чаю, в Совфеде РФ назвали это национализмом и обвинили во всем Украину 06

Источник: https://censor.net.ua/n3176292
 
   
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С обязательным облизыванием икон всем колхозом. ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!!!
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Все годы правления В.В.Путина многочисленные исследователи его политического творчества неизменно мучились и страдали, тщетно пытаясь найти ключ к пониманию этой непостижимой личности и выработать хоть какую-никакую, пусть самую завалящую модель его поведения, позволяющую прогнозировать действия Нацлидера хотя бы в ближайшем будущем. Но дудки! Личность В.В.Путина постоянно меняла очертания, то утончаясь до полной прозрачности, то наливаясь плотным свинцом. Выстроенные модели поведения ломались чаще, чем Лада-Калина, вследствие чего подвергались постоянному ремонту и модификации, чтобы тут же сломаться вновь.
Чем чаще садились в лужу теоретики, тем загадочней выглядел ВВП, вследствие чего большая часть его паствы прониклась идеей Божественности его Разума, а меньшая стала кивать на банальную шизофрению.
И лишь крохотная горстка отчаянных безумцев-конспирологов надрывно кричала на своих неухоженных веб-страничках: «Путин - шпион Госдепа, и это всё объясняет!». Естественно, их истерическим интонациям никто не верил, да они и сами не слишком хотели, чтобы их слова приняли всерьёз.
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Оце дожились білоруси. Нацисти, фашисти і далі за списком.
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А каким местом этот кацапский "сенатор" к Беларуси?
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Не в чае дело. Был бы не чай, остальное было бы то же самое.
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Дык они бы и поляков туда пиписали, у ни чай тоже гербата звется) Страна дегенератов)
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Тітка скабєєву передивилась. Та постійно комусь з наших кричить: гаварите па-рузки.
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>Говорите по-русски, у нас два государственных языка
вот что бывает когда пускаешь русвинью под стол. хоть скока языков государственных, а гаварите паруцьки...
Источник: https://censor.net.ua/n3176292
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..кацапи быкуют уже ничем и не прикрываясь,что у нас что и у сябров уже Студент Миракян по-белорусски попросил в минском кафе чаю, в Совфеде РФ назвали это национализмом и обвинили во всем Украину - Цензор.НЕТ 9861....закон о языке трогать никак нельзя, пусть хоть вырвет последние волосюшки на черепушке и жопе, фюрер бесноватый.. Студент Миракян по-белорусски попросил в минском кафе чаю, в Совфеде РФ назвали это национализмом и обвинили во всем Украину - Цензор.НЕТ 9861
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Забавно, но козлосранцы у себя в простиконституции собрались зафиксировать норму о защите своего козлосраного блеяния.
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"- Нас волнует, кто будет управлять Россией. Равно как и Россию волнует, что будет дальше с Белоруссией, особенно после Лукашенко. Я Путину сказал, грубо сказал: «Я вас понимаю, потерять Беларусь - это хуже, чем потерять где-то кусок России». Грубо сказал, только чтобы показать значимость.
- А что такое потерять Беларусь?
- Ну вот представьте, что Беларусь будет как Украина. Только без всякой войны, захватов территории. Это нереально и невозможно, даже не стройте таких планов. Не пишите об этом и в виртуальном мире не рассуждайте. Никогда." ............наивно
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На самом деле, "закончить вайну" хочет не зеленый бовдур. И даже не его лохторат, который все эти годы войны просидел в мирных кафешках, жарил шашлыки на первоемая, и поздравлял друг друга с 23 февраля. Закончить войну хочет его хозяин из кремля. Ресурсы не резиновые. Расходы огромные. Но остановиться нельзя, потому что остановка сейчас для них будет означать полный проигрыш. Потому что цели не достигнуты. Два куска ордло, Крым как камень в горле. Все это жрет бабла больше, чем может. Да еще и воды не хватает.

Цель: всунуть ордло в тело Украины и наблюдать, как этот вирус рускага мира приводит к гангрене и заражению крови. По пути решив проблему воды в Крыму. Вот это и есть для них победа. И именно этого требуют у деревянного буратинки. У которого, кстати, в ментальности и мировосприятии война закончилась уже. Для него ее просто не существует.
Так что, чем дольше мы мешаем ему тянуться к ширинке ***********, тем дольше кремль будет в позиции проигравшего тратить ресурсы и истощаться. Это война на выносливость, которую нам легче выдержать, чем агрессору. И, судя по тому, как зеленая саранча спешит выслужиться, ресурсная база ватного пердостана тает как роса на солнце. А тут еще вирус в Китае. И нефть на минимумах.
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На своїй Богом даній землі послуговуватися рідною мовою не можна, бо це фашизм ! Лише мовою окупанта!
Леся Українка: «Нація повинна боронити мову більше, ніж свою територію. Втратити рідну мову і перейняти чужу - це найгірший знак підданства» Москалощелепові, чули ?
06.11.19 "Печерні русофоби" та агресивні націоналісти оголосили війну російській мові, - Путін. ВIДЕО https://censor.net.ua/ua/video_news/3158047/******************************************************************************************
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русским усе завидывають. нашему багатству и дастатку в кажной хате. Вот какойсь Роби Вильямс дажеть песню про зависть к русским прастым людям написал. Типа и он хочет шоб ему тоже балерины жратву подавали, шмурдяк наливали и на пальцах перед ним танцивали.
Робби поет о русских. В клипе Party Like A Russian, название которого переводится - "Веселись, как русский", Робби высмеивает поведение, привычки и стиль в одежде русских богачей.

. https://youtu.be/MdYGQ7B0Vew .
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ПРЕКРАСНЫЙ ЭКСПОНАТ, ЧТОБ ЗАЯВИТЬ НА ВЕСЬ МИР ПРО КРЕМЛЕВСКИЙ ФАШИЗМ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ В БОРЬБЕ С ИМПЕРСКИМИ ПОСЯГАТЕЛЬСТВАМИ МАЦКВЫ. С АССИМИЛЯЦИЕЙ И УНИЧТОЖЕНИЕМ НАРОДОВ... ПОТОМ КРЕМЛЕВСКИЕ ГНИДЫ БУДУТ ОПРЕДЕЛЯТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ НАРОДА... - СМОТРИ п 12 МЮНХЕНСКОГО ШАБАША.
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Кацапы такие странные,скоро китайцы их прибьют своим языком,а вокруг кремлёвской стены построят китайскую стену Студент Миракян по-белорусски попросил в минском кафе чаю, в Совфеде РФ назвали это национализмом и обвинили во всем Украину - Цензор.НЕТ 2082, а с Кремля только будет кричать по русски двуглавый бройллер
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Каждый российский Член может сходить в Палату и там выс...казаться.
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