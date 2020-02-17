 Студент Миракян по-белорусски попросил в минском кафе чаю, в Совфеде РФ назвали это национализмом и обвинили во всем Украину

Конфликт в кафе случился почти неделю назад, но угрозы из-за него Арамаис Миракян получает до сих пор, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Вот как Арамаис описал диалог с продавщицей на своей странице в Facebook: "Фирменный магазин "Коммунарки" на Красной. Подхожу, спрашиваю: чай фруктовый есть?
- Говорите по-русски, у нас два государственных языка.
- Я с вами не по-китайски, и не по-чешски, а на одном из государственных языков.
- Я сейчас вызову охрану (!!!)
- Дайте книгу жалоб и позовите администрацию".
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История быстро разлетелась по Фейсбуку, и Арамаис стал получать сотни комментариев, как со словами поддержки, так и с угрозами. Еще больше их стало, когда о скандале написали российские СМИ.
Член Совета Федерации РФ Игорь Морозов узрел в просьбе Миракяна белорусский национализм.
"Национализм можно сравнить с джинном, выпущенным из бутылки. Он поднимает голову в Беларуси из-за влияния Украины. Появление негативных процессов в отношении русского языка, пусть даже на бытовом уровне, это новое явление, мимо которого руководство Белоруссии не должно проходить. Его надо жестко контролировать властям, в том числе и на законодательном уровне", — заявил Морозов.
Арамаис Миракян говорит, что ощущает себя в этой ситуации так, будто попал в страну абсурда.
"Типа, "нифига себе за хлебушком сходил". Я ожидал чего угодно. Когда я размещал этот пост, то понимал, что будет резонанс. Но если бы мне кто-то сказал, что на это отреагирует верхняя палата российского парламента? Я не знаю, что бы ответил такому человеку", — рассказал он журналистам.
"Я бы не сказал, что меня это пугает. Удивляет, скорее. Им что, нет там чем заняться, в той России? У них идет конституционная реформа, а они обеспокоены тем, кто там в Беларуси чай себе заказывает", — добавил он.
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Недавно молодой человек опять посетил кафе, со скандала в котором все началось. Теперь его обслужили белорусском языке, пусть и не образцовом.
"Возможно, я стал причиной какого-то флешмоба, когда туда ходят именно чтобы проверить их реакцию на белорусский язык. Они вынуждены учиться. То есть, это было не зря, так я уже "белорусизировал" один торговый пункт "Коммунарки"", — рассказал Арамаис.
Флешмоб в поддержку Арамаиса продолжается и в Фейсбуке. Его участники вовсю упражняются в остроумии, отстаивая право на гарбату, а не чай.
Все годы правления В.В.Путина многочисленные исследователи его политического творчества неизменно мучились и страдали, тщетно пытаясь найти ключ к пониманию этой непостижимой личности и выработать хоть какую-никакую, пусть самую завалящую модель его поведения, позволяющую прогнозировать действия Нацлидера хотя бы в ближайшем будущем. Но дудки! Личность В.В.Путина постоянно меняла очертания, то утончаясь до полной прозрачности, то наливаясь плотным свинцом. Выстроенные модели поведения ломались чаще, чем Лада-Калина, вследствие чего подвергались постоянному ремонту и модификации, чтобы тут же сломаться вновь.
Чем чаще садились в лужу теоретики, тем загадочней выглядел ВВП, вследствие чего большая часть его паствы прониклась идеей Божественности его Разума, а меньшая стала кивать на банальную шизофрению.
И лишь крохотная горстка отчаянных безумцев-конспирологов надрывно кричала на своих неухоженных веб-страничках: «Путин - шпион Госдепа, и это всё объясняет!». Естественно, их истерическим интонациям никто не верил, да они и сами не слишком хотели, чтобы их слова приняли всерьёз.
вот что бывает когда пускаешь русвинью под стол. хоть скока языков государственных, а гаварите паруцьки...
Источник: https://censor.net.ua/n3176292
простиконституции собрались зафиксировать норму о защите своего козлосраного блеяния.
- А что такое потерять Беларусь?
- Ну вот представьте, что Беларусь будет как Украина. Только без всякой войны, захватов территории. Это нереально и невозможно, даже не стройте таких планов. Не пишите об этом и в виртуальном мире не рассуждайте. Никогда." ............наивно
Цель: всунуть ордло в тело Украины и наблюдать, как этот вирус рускага мира приводит к гангрене и заражению крови. По пути решив проблему воды в Крыму. Вот это и есть для них победа. И именно этого требуют у деревянного буратинки. У которого, кстати, в ментальности и мировосприятии война закончилась уже. Для него ее просто не существует.
Так что, чем дольше мы мешаем ему тянуться к ширинке ***********, тем дольше кремль будет в позиции проигравшего тратить ресурсы и истощаться. Это война на выносливость, которую нам легче выдержать, чем агрессору. И, судя по тому, как зеленая саранча спешит выслужиться, ресурсная база ватного пердостана тает как роса на солнце. А тут еще вирус в Китае. И нефть на минимумах.
Леся Українка: «Нація повинна боронити мову більше, ніж свою територію. Втратити рідну мову і перейняти чужу - це найгірший знак підданства» Москалощелепові, чули ?
06.11.19 "Печерні русофоби" та агресивні націоналісти оголосили війну російській мові, - Путін. ВIДЕО https://censor.net.ua/ua/video_news/3158047/******************************************************************************************
Робби поет о русских. В клипе Party Like A Russian, название которого переводится - "Веселись, как русский", Робби высмеивает поведение, привычки и стиль в одежде русских богачей.
. https://youtu.be/MdYGQ7B0Vew .
В Киеве задержали сепаров с лугандона, неплохо.
https://twitter.com/i/status/1229466575817846786