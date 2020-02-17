 Студент Миракян по-белорусски попросил в минском кафе чаю, в Совфеде РФ назвали это национализмом и обвинили во всем Украину

Конфликт в кафе случился почти неделю назад, но угрозы из-за него Арамаис Миракян получает до сих пор, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Вот как Арамаис описал диалог с продавщицей на своей странице в Facebook: "Фирменный магазин "Коммунарки" на Красной. Подхожу, спрашиваю: чай фруктовый есть?

- Говорите по-русски, у нас два государственных языка.

- Я с вами не по-китайски, и не по-чешски, а на одном из государственных языков.

- Я сейчас вызову охрану (!!!)

- Дайте книгу жалоб и позовите администрацию".

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История быстро разлетелась по Фейсбуку, и Арамаис стал получать сотни комментариев, как со словами поддержки, так и с угрозами. Еще больше их стало, когда о скандале написали российские СМИ.

Член Совета Федерации РФ Игорь Морозов узрел в просьбе Миракяна белорусский национализм.

"Национализм можно сравнить с джинном, выпущенным из бутылки. Он поднимает голову в Беларуси из-за влияния Украины. Появление негативных процессов в отношении русского языка, пусть даже на бытовом уровне, это новое явление, мимо которого руководство Белоруссии не должно проходить. Его надо жестко контролировать властям, в том числе и на законодательном уровне", — заявил Морозов.

Арамаис Миракян говорит, что ощущает себя в этой ситуации так, будто попал в страну абсурда.

"Типа, "нифига себе за хлебушком сходил". Я ожидал чего угодно. Когда я размещал этот пост, то понимал, что будет резонанс. Но если бы мне кто-то сказал, что на это отреагирует верхняя палата российского парламента? Я не знаю, что бы ответил такому человеку", — рассказал он журналистам.

"Я бы не сказал, что меня это пугает. Удивляет, скорее. Им что, нет там чем заняться, в той России? У них идет конституционная реформа, а они обеспокоены тем, кто там в Беларуси чай себе заказывает", — добавил он.

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Недавно молодой человек опять посетил кафе, со скандала в котором все началось. Теперь его обслужили белорусском языке, пусть и не образцовом.

"Возможно, я стал причиной какого-то флешмоба, когда туда ходят именно чтобы проверить их реакцию на белорусский язык. Они вынуждены учиться. То есть, это было не зря, так я уже "белорусизировал" один торговый пункт "Коммунарки"", — рассказал Арамаис.

Флешмоб в поддержку Арамаиса продолжается и в Фейсбуке. Его участники вовсю упражняются в остроумии, отстаивая право на гарбату, а не чай.



