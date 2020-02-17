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Все про:Запорожье (1583) криминалитет (507) Анисимов (1)

 Суд избрал меру пресечения криминальному авторитету Анисиму в виде ареста, без права залога

Заводской районный суд Запорожья избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога задержанному криминальному авторитету Евгению Анисимову.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту Укринформа сообщил источник в правоохранительных органах.

"Заводской районный суд принял решение арестовать Анисимова сроком на 60 суток без права внесения залога", - сообщил собеседник.

Судебное заседание началось около 20:30 и продолжалось два часа. Представителям СМИ о времени и месте заседания не сообщили.

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Как ранее сообщалось, человека, который 6 лет находился в международном розыске, задержали 16 февраля в Киеве. Спецоперацию проводили сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции при поддержке корда.

Замглавы МВД Антон Геращенко отметил, что полицейские задержали криминального авторитета, который во времена Януковича терроризировал предпринимателей Запорожья.

Анисимова подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) ч. 2 и 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия) и ч. 1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним: в 2013 году его уже задерживали в Борисполе в аэропорту. Он находился в Лукьяновском следственном изоляторе, но потом суд изменил меру пресечения и Анисимов убежал.

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В воскресенье, 16 февраля в Киеве задержали криминального главаря Евгения Анисимова, подельника Юры Енакиевского. Он был в розыске последние 6 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3176290
 
 
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ждем нового решения апеляционного и выхода под залог ....
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Це той, шо в Білозір ховався на дачі?
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без права внесения залога - брависсимо.. аж не верится... что далее будем посмотреть
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