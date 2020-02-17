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 Во Всемирной организации здравоохранения предостерегают от чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом

Коронавирус COVID-19 за пределами КНР затронул лишь незначительную долю населения, поэтому тотальные меры безопасности были бы излишними.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  заявил в понедельник исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Это очень серьезная вспышка, и у нее есть потенциал роста, но мы должны сбалансировать (ответные меры), учитывая число зараженных лиц. За пределами провинции Хубэй эпидемия затронула лишь очень, очень крошечную, крошечную пропорцию населения", - приводят его слова западные СМИ.

Он также выступил против полного прекращения движения круизных лайнеров в связи с коронавирусом.

"Если мы собираемся остановить каждый круизный лайнер в мире из-за малой вероятности потенциального контакта с потенциальным патогеном, то где мы остановимся?" - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай изымет и уничтожит банкноты в районах с большим количеством заболевших коронавирусом

Против чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом выступил и гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Меры следует предпринимать пропорционально ситуации. Всеобъемлющие меры могут и не помочь", - сказал он журналистам в Женеве.

По его словам, рост числа зараженных демонстрирует снижение за последние дни. Однако, предупредил Гебрейесус, эту тенденцию следует интерпретировать с осторожностью.

Он привел данные, согласно которым у 80% зараженных наблюдается легкое течение болезни, и пациенты выздоравливают, у 14% инфицированных проявляются серьезные симптомы, и лишь у 5% пациентов состояние становится критическим, что может привести к смерти.

Гебрейесус также упомянул "сравнительно небольшое число" зараженных среди детей и добавил, что это явление еще необходимо изучить.

По информации ВОЗ, смертность от COVID-19 - примерно 2%, и это ниже, чем в случае атипичной пневмонии (SARS), бушевавшей в 2002 - 2003 годах, или у ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

В Китае зарегистрировано уже 70,6 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса, распространившемся в декабре из города Ухань. Скончались 1772 человека

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус, от которого умерли больше тысячи человек, получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019. Первая вакцина против китайского коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.

Также читайте: Выходить из дома только в крайнем случае, не пользоваться личным транспортом, - Китай ужесточил ограничения для жителей Хубэй

Источник: https://censor.net.ua/n3176286
 
   
 Топ комментарии
 
Они правы. Угробят вирус карантинами, ВОЗ опять на сухарях голодать будет.
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В Китаї все починалось з поодиноких випадків . Потім рахунок пішов на десятки , сотні, тисячі, десятки тисяч захворілих. Відповідно зростала кількість померлих. Спалах зростає в геометричній прогресії і до його вершини ще далеко . Натомість вже фіксуються перші випадки в інших країнах з високим рівнем медицини. Що робиться в країнах третього світу ніхто не знає. Навіть ВОЗ.
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Нда , прочел еще раз статью... прямо про превышение необходимой обороны. Ты отбивайся, как хочешь, но вирус убивать нельзя. Это превышение.
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Какая-то извращенная логика. Если за пределами Хубэй зараженных мало то пускай все бегают разносят вирус дальше?
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Лучшие воздержаться от посылок из Китая, трсцяйогоматери
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посилками не передається.Перевірив на собі. Во Всемирной организации здравоохранения предостерегают от чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 4376 Правда з часу їх отримання ще 2 тижні не пройшло так що я вільно кашляю в маршрутках і збиваю температуру протигрипозними засобами. Во Всемирной организации здравоохранения предостерегают от чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7800
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писали что инкубационный период до 1 месяца...
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Они правы. Угробят вирус карантинами, ВОЗ опять на сухарях голодать будет.
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Кстати, ВОЗ могла бы заняться культивированием вируса. Финансовые риски были бы меньше.
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Хе-хе-хе К попу не ходи: Гербарий своего транша таки добился! Поздравы, Гербарий! Во Всемирной организации здравоохранения предостерегают от чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 6060
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В Китаї все починалось з поодиноких випадків . Потім рахунок пішов на десятки , сотні, тисячі, десятки тисяч захворілих. Відповідно зростала кількість померлих. Спалах зростає в геометричній прогресії і до його вершини ще далеко . Натомість вже фіксуються перші випадки в інших країнах з високим рівнем медицини. Що робиться в країнах третього світу ніхто не знає. Навіть ВОЗ.
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І який там знаменник прогрессії, ви не порахували?)))
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Этот ВОЗ - туповатый
Через год- два Китай ещё какой-то вирус создают - и тот пойдёт гулять по миру
СЕГОДНЯ НАДО НАКАЗЫВАТЬ КИТАЙ САНЕЦИЯМИ ЗА ЖТОТ ВИРУС
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Нда , прочел еще раз статью... прямо про превышение необходимой обороны. Ты отбивайся, как хочешь, но вирус убивать нельзя. Это превышение.
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"...предостерегают от чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом" ... Во Всемирной организации здравоохранения предостерегают от чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9770 Как бы выжившие охотой на этих ВОЗнюков не занялись...
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По его словам, рост числа зараженных демонстрирует снижение за последние дни.

Ну, правильно. Китайцы заканчиваются.
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_Похоже решили максимально возможно оттянуть крах международной торговли и бирж. И пох сколько людей надо принести в жертву. Такие крайние меры в сочетании с действиями кетайской власти - признак того насколько дерьмово дело.
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А это ничего ,что два санитарных врача в Японии ,которые работали на карантинном корабле заразились , да и на корабле 454 случая?А в Китае более 1700 медиков заразилось , 30-40 человек принял и в койку. Так наши медики за неделю эпидемии или заразятся или сбегут , у нас ведь нет на всех респираторов и костюмов биозащиты!? А у японцев были, и не помогло!
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Про це і мова, що в Україні медиків вистачить лише на початковий етап спалаху . А далі - повна жопа. Причому зляжуть і ті медики, які не були залучені до ліквідації спалаху і лікування хворих, але мали контакт з носіями .
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Пока наши власти мычат что-то нечленораздельное о "китайском пиар-ходе по продаже масок", китайские потенциально зараженные рабочие своим ходом из Борисполя добираются в Житомир... А россияне, узнав об этом, уже принимают меры:

"Моя супруга только что пересекла границу Украина - РФ на автобусе. На границе, с Российской стороны у всех меряют температуру и ищут симптомы коронавирус. Что знают власти о ситуации в Украине, чего не знаем мы?"
https://twitter.com/Insanus64240536/status/1229485517957406720
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Пара занятных подробностей. В ухане, в 250 м от рынка расположена лаюоратория военных эпидемиологов. Индийцы доказали, что эта гадость не продукт мутаций, а ручонок хомо сапиенс
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Найден источник и механизм начала эпидемии в Ухане.
Опубликован доклад, в котором говорится о том, что одна из двух биологических лабораторий в Ухане собирала образцы тканей летучих мышей двух видов, которые были "контейнерами" для вируса SARS - эпидемии, поразившей Китай в 2002-2003 годах. После исследований образцы тканей не утилизировались, а попросту выбрасывались в. мусорные контейнеры. Лаборатория находилась буквально в 300 метрах от рынка, на котором была зарегистрирована первая вспышка заболевания.
По всей видимости, причиной эпидемии стала банальная халатность и полное пренебрежение правилами безопасности. Доклад содержит утверждение, что нынешний вирус имеет происхождение именно из одной из уханьских дабораторий, то есть, имеет явно рукотворный характер.

https://web.archive.org/web/20200214144447/https://www.researchgate.net/publication/339070128_The_possible_origins_of_2019-nCoV_coronavirus

Очевидно, опыты были боевыми: либо по повышению скорости мутации, либо по расширению вариативности передачи, либо "расовая бомба". Это объясняет паническую реакцию на, казалось бы, менее опасный чем грипп вирус.
Скорее всего, из-за режима секретности лабораторий драгоценное первое время ушло на согласования и преодоление секретных протоколов. Наверное, потому и экстраординарные меры, так как сообразили, что вирус не простой...
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Коронавирус COVID-19 за пределами КНР затронул лишь незначительную долю населения, поэтому тотальные меры безопасности были бы излишними.

Это благодаря серьезным мерам безопасности со стороны Китая вирус за пределами КНР затронул лишь незначительную долю населения.

Но высказывания во ВОЗ вполне понятны, при серьезной борьбе с вирусом фармкорпорации недополучат миллиарды.

Кроме того, с помощью таких вирусов уничтожаются наиболее уязвимые слои населения, а это цель многих правительств, чтобы пенсионеров, слабых людей, со слабым имунитетом было как можно меньше. Если к примеру взять Украину, то при большом количестве заболевших туберкулезом закрываются тубдиспансеры, больницы и все эти реформы навязаны Украине извне, чтобы заболевших и умерших было как можно больше.

Для украинской власти коронавирус был бы очень кстати, по сути смертельный вирус намного бы улучшил результаты медицинской еврореформы в Украине.

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Бред какой-то. По сути, ВОЗ должна напротив пропагандировать все возможные меры для того, чтобы эта зараза не расползлась по миру и не уничтожала 2/3 населения планеты. А их главный папуас- то никак не соберется присвоить эпидемии наивысшую степень опасности, теперь вот это бред распространяет- мол, не стоит принимать "чрезмерных мер" против распространения смертельной заразы, лечить которую научатся не раньше, чем через года полтора.... Видно, бабок ему залили немало- те, кто терпит убытки в связи с этими "чрезмерными мерами". Во Всемирной организации здравоохранения предостерегают от чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 3482
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_Это... это как "пожарники предостерегли от чрезмерного тушения пожара"... Какая-то фантасмагория.
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"Всеобъемлющие меры могут и не помочь", - сказал он журналистам в Женеве" - Вот это осознали?! Некто Гебрейесус пытается успокоить мировую общественность, и при этом признаёт что даже "всеобъемлющие меры могут и не помочь". Не стоит, мол, так уж слишком суетиться, только помрёте уставшими...
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Это только мне кажется , что последние лет 10 идет геноцид украинцев на государственном уровне? Население или вымаривается условиями жизни или выжимается за рубеж. Я не поклонник социализма и тем более коммунизма и не одобряю большие социальные льготы населению , но создать условия для зарабатывания денег гражданами это основная задача всякого государства если оно хочет существовать , а у нас не государство , а соковыжималка(пардон - баблопресс). Да и для людей преклонного возраста надо хоть какие то условия создать , а то не только им фигу , но и их детям , которые могли бы позаботиться о них создают условия близкие к выживанию , так что и им тяжело о своих родителях заботиться.
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