 Во Всемирной организации здравоохранения предостерегают от чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в понедельник исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Это очень серьезная вспышка, и у нее есть потенциал роста, но мы должны сбалансировать (ответные меры), учитывая число зараженных лиц. За пределами провинции Хубэй эпидемия затронула лишь очень, очень крошечную, крошечную пропорцию населения", - приводят его слова западные СМИ.
Он также выступил против полного прекращения движения круизных лайнеров в связи с коронавирусом.
"Если мы собираемся остановить каждый круизный лайнер в мире из-за малой вероятности потенциального контакта с потенциальным патогеном, то где мы остановимся?" - отметил он.
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Против чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом выступил и гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Меры следует предпринимать пропорционально ситуации. Всеобъемлющие меры могут и не помочь", - сказал он журналистам в Женеве.
По его словам, рост числа зараженных демонстрирует снижение за последние дни. Однако, предупредил Гебрейесус, эту тенденцию следует интерпретировать с осторожностью.
Он привел данные, согласно которым у 80% зараженных наблюдается легкое течение болезни, и пациенты выздоравливают, у 14% инфицированных проявляются серьезные симптомы, и лишь у 5% пациентов состояние становится критическим, что может привести к смерти.
Гебрейесус также упомянул "сравнительно небольшое число" зараженных среди детей и добавил, что это явление еще необходимо изучить.
По информации ВОЗ, смертность от COVID-19 - примерно 2%, и это ниже, чем в случае атипичной пневмонии (SARS), бушевавшей в 2002 - 2003 годах, или у ближневосточного респираторного синдрома (MERS).
В Китае зарегистрировано уже 70,6 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса, распространившемся в декабре из города Ухань. Скончались 1772 человека
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
11 февраля новый коронавирус, от которого умерли больше тысячи человек, получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019. Первая вакцина против китайского коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.
Через год- два Китай ещё какой-то вирус создают - и тот пойдёт гулять по миру
СЕГОДНЯ НАДО НАКАЗЫВАТЬ КИТАЙ САНЕЦИЯМИ ЗА ЖТОТ ВИРУС
Ну, правильно. Китайцы заканчиваются.
"Моя супруга только что пересекла границу Украина - РФ на автобусе. На границе, с Российской стороны у всех меряют температуру и ищут симптомы коронавирус. Что знают власти о ситуации в Украине, чего не знаем мы?"
https://twitter.com/Insanus64240536/status/1229485517957406720
Опубликован доклад, в котором говорится о том, что одна из двух биологических лабораторий в Ухане собирала образцы тканей летучих мышей двух видов, которые были "контейнерами" для вируса SARS - эпидемии, поразившей Китай в 2002-2003 годах. После исследований образцы тканей не утилизировались, а попросту выбрасывались в. мусорные контейнеры. Лаборатория находилась буквально в 300 метрах от рынка, на котором была зарегистрирована первая вспышка заболевания.
По всей видимости, причиной эпидемии стала банальная халатность и полное пренебрежение правилами безопасности. Доклад содержит утверждение, что нынешний вирус имеет происхождение именно из одной из уханьских дабораторий, то есть, имеет явно рукотворный характер.
https://web.archive.org/web/20200214144447/https://www.researchgate.net/publication/339070128_The_possible_origins_of_2019-nCoV_coronavirus
Очевидно, опыты были боевыми: либо по повышению скорости мутации, либо по расширению вариативности передачи, либо "расовая бомба". Это объясняет паническую реакцию на, казалось бы, менее опасный чем грипп вирус.
Скорее всего, из-за режима секретности лабораторий драгоценное первое время ушло на согласования и преодоление секретных протоколов. Наверное, потому и экстраординарные меры, так как сообразили, что вирус не простой...
Это благодаря серьезным мерам безопасности со стороны Китая вирус за пределами КНР затронул лишь незначительную долю населения.
Но высказывания во ВОЗ вполне понятны, при серьезной борьбе с вирусом фармкорпорации недополучат миллиарды.
Кроме того, с помощью таких вирусов уничтожаются наиболее уязвимые слои населения, а это цель многих правительств, чтобы пенсионеров, слабых людей, со слабым имунитетом было как можно меньше. Если к примеру взять Украину, то при большом количестве заболевших туберкулезом закрываются тубдиспансеры, больницы и все эти реформы навязаны Украине извне, чтобы заболевших и умерших было как можно больше.
Для украинской власти коронавирус был бы очень кстати, по сути смертельный вирус намного бы улучшил результаты медицинской еврореформы в Украине.