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Все про:жилье (677) квартира (410) Минобороны (6289) военнослужащие (4434) Марценюк Алексей (1)

 Наша амбициозная цель - за пять лет решить вопрос квартирной очереди военнослужащих, - замминистра обороны Марценюк

Около 48 тысяч военнослужащих стоят в очереди на получение жилья. Списки проверят и всех, кто имеет законные основания, обеспечат жильем.

Об этом заявил в интервью Радіо Свобода заместитель министра обороны Украины Алексей Марценюк, передает Цензор.НЕТ.

"Мы зафиксировали этих 48 тысяч военнослужащих, мы рассчитывали, сколько и какие нам нужны ресурсы, сколько нужно времени, чтобы в ближайшем будущем закрыть этот вопрос. Это будет бюджетное финансирование, избыточное имущество, инвестиционные механизмы и так далее, чтобы рассчитать, сможем ли мы за пять лет - это наша амбициозная цель - решить вопрос квартирной очереди", - сказал Марценюк.

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Заместитель министра обороны уточнил, что жилье получат те, кто действительно в нем нуждается, и сейчас проходит проверка очереди на жилье и перевода всех данных в электронный вид.

"Мы уже начали это проверять. Мы диджитализируем нашу очередь. У нас работает команда, которая этим занимается. По сути, мы "электронизуем" квартирные дела, мы делаем сам процесс постановки на квартирный учет или перемещения по гарнизонам более эффективным, чтобы квартирное дело человека один раз было занесено в базу, и она в электронном виде централизованно была доступна из любого гарнизона. Все должно происходить в автоматическом режиме", - рассказал Марценюк.

Вместе с тем, он отметил, что "очередь на жилье является советским устаревшим элементом", Министерство обороны Украины начинает вводить новую систему обеспечения военнослужащих жильем.

"Мы говорим о депозитно-монетарной программе. Это означает, что военнослужащему будут начисляться конкретные деньги, которые потом можно будет использовать на покупку жилья или залог для ипотеки. Возможно, военнослужащий захочет купить нечто большее, чем государство могло бы ему дать. Возможно, ему в наследство оставят недвижимость и у него будет жилье, а эти деньги он захочет использовать на другое. Мы хотим двигаться в сторону более гибкого обеспечения военнослужащих", - пояснил он.

Также читайте: Освобожденным 29 декабря пленным украинцам предложили работу и жилье, - Минветеранов

Источник: https://censor.net.ua/n3176285
 
 
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Де ви зєбуїни будете через 5 років? Там, де нині Богдан? Плануйте краще на 25 років.
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Каждому по квартире в смартоне.
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пару миллиардов спер и свалил на Сейшелы. Не?
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Та шо ви такое гаварите) Форменное аскарбление просто. Єто ж слуги народние
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1. просто пиристать стрилять
2. орки кроют артой
3. потерь нет, но очередь становиться меньше
4. внутри, в своей голове, в своем сердце - моника закончила войну
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ещё и не начинала. Так что ему нечего и заканчивать. Просто такая забота.. Сено жевать не дают.
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Де ви зєбуїни будете через 5 років? Там, де нині Богдан? Плануйте краще на 25 років.
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Будем надеяться что это не просто говорильня, как последние 10 месяцев....
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О, зебилы и за ветеранов взялись. Теперь настала очередь им что-то обещать. Ведь обещали ж зарплаты учителям по 400 баксов, обещали лохам комунальные уменьшить и свынарчуков посадить, теперь вот очередные уши для зелёной лапши.
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Все учителя уже имеют зарплату 4 000 😂
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2+2=? Вы сначала эту задачку решите, а потом и за более серьёзные можно браться. Например: 7х8=?
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К 2000 году каждая семья будет жить в отдельной квартире.


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1. Мы уже начали 2. Мы диджитализируем 3. мы "электронизуем" 4. мы делаем(с)
Вот эта срань, вверху- всего в двух строках пятого абзаца, сверху. В ДВУХ!!!
Ранее есть: Мы зафиксировали... мы рассчитывали... сможем ли мы(с)
Умиляет последний абзац: Мы говорим... мы хотим.(с). Вот тут- я вам поверю! Наша амбициозная цель - за пять лет решить вопрос квартирной очереди военнослужащих, - замминистра обороны Марценюк - Цензор.НЕТ 6406
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Наша амбициозная цель - за пять лет решить вопрос квартирной очереди военнослужащих, - замминистра обороны Марценюк
головне,щоб із зе-команди всі отримали)))
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Коррупционеров в Раде мы поменяли на идиотов - Гордон
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У результаті боротьби з корупцією, в Україну, як правило, приходить русскій мір.
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Когда уберут эту"устаревшую советскую" как будут переводить военнослужащих на другое место службы?
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Математика проста:
1) Середня площа двокімнатної квартири 60 метрів квадратних.
2) 48000 - в черзі;
3) вартість метра квадратного в новобудові 8000 - 12000 згрн.

Розрахунок:
1) 60х48000х8000=23 040 000 000 грн.;
2) 60х48000х12000=34 560 000 000 грн.;

Звідки взяти гроші:

1) Змінити "недолуго-благочинне" законодавство щодо корупціонерів:
корупційне правопорушення - вкрав у платників податків - пожиттєве позбавлення права обіймати посади в державній службі, органах, бюджетних організаціях. Разом з конфіскацією майна одночасна конфіскація пенсійних заощаджень в пенсійному фонді, ануляція пенсійного стажу.

А не умовно посварити пальчиком, і через три роки з свіжим апетитом(і новим обличчям) welcome до корита. Трохи жорстко, але все ж таки краще ніж смертна кара в Сингапурі чи Китаї. Це було б доброю мотивацією, як на мене, щоб ті, за якими є такі гріхи, як мінімум, задумались перед тим як механічно тирити(бо за 20 з гаком років безкарності в більшості хапуг вже виробився безумовний рефлекс, який, як правило, у другому та всіх наступних поколіннях вже стає вродженим). І навіть в тюрму на довго не потрібно саджати - великі строки - спонукання корупції серед прокурорів та суддів.

2. Частину коштів, які бездарно спалюють на субсидії.

3. Конфіскат та додаткові надходження з митниці. Не знаю, що там Нєфьодов перевіряє(Я спочатку повівся на ті байки) - але за останній рік в магазинах просто навал контрабандних товарів - це жесть. Такого ніколи не було. На базарах продавали, так. Але в магазинах - не пам'ятаю. До чого я це веду, дозволити перевіряти походження товару у реалізаторів(після того, як переглянути фіскальну політику та зменшити неадекватні ПДВ для всіх без різниці груп товарів).

4. Якщо будувати самим(державі), то можливо зменшити собівартість навіть до 5000-9000, як на мене.

Висновок: при бажанні - все реально, і навіть дуже реально в перспективі 2-3 років.
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Вони все у совку літають... Черга на квартиру це шо ???
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