 Наша амбициозная цель - за пять лет решить вопрос квартирной очереди военнослужащих, - замминистра обороны Марценюк

Об этом заявил в интервью Радіо Свобода заместитель министра обороны Украины Алексей Марценюк, передает Цензор.НЕТ.

"Мы зафиксировали этих 48 тысяч военнослужащих, мы рассчитывали, сколько и какие нам нужны ресурсы, сколько нужно времени, чтобы в ближайшем будущем закрыть этот вопрос. Это будет бюджетное финансирование, избыточное имущество, инвестиционные механизмы и так далее, чтобы рассчитать, сможем ли мы за пять лет - это наша амбициозная цель - решить вопрос квартирной очереди", - сказал Марценюк.

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Заместитель министра обороны уточнил, что жилье получат те, кто действительно в нем нуждается, и сейчас проходит проверка очереди на жилье и перевода всех данных в электронный вид.

"Мы уже начали это проверять. Мы диджитализируем нашу очередь. У нас работает команда, которая этим занимается. По сути, мы "электронизуем" квартирные дела, мы делаем сам процесс постановки на квартирный учет или перемещения по гарнизонам более эффективным, чтобы квартирное дело человека один раз было занесено в базу, и она в электронном виде централизованно была доступна из любого гарнизона. Все должно происходить в автоматическом режиме", - рассказал Марценюк.

Вместе с тем, он отметил, что "очередь на жилье является советским устаревшим элементом", Министерство обороны Украины начинает вводить новую систему обеспечения военнослужащих жильем.

"Мы говорим о депозитно-монетарной программе. Это означает, что военнослужащему будут начисляться конкретные деньги, которые потом можно будет использовать на покупку жилья или залог для ипотеки. Возможно, военнослужащий захочет купить нечто большее, чем государство могло бы ему дать. Возможно, ему в наследство оставят недвижимость и у него будет жилье, а эти деньги он захочет использовать на другое. Мы хотим двигаться в сторону более гибкого обеспечения военнослужащих", - пояснил он.

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