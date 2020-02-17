 И первые, и вторые Минские соглашения не лишены недостатков, но они нужны для санкций, - Хербст

Об этом в интервью "Радио НВ" заявил посол США в Украине 2003-2006 годах, почетный президент Украинско-американского университета Конкордия Джон Хербст, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Минские соглашения, оба, имеют большие недостатки, и я понимаю недовольство украинской стороны в связи с этим договором. Но, несмотря на недостатки, "Минск" - он как раз нужен для санкций. Потому что Евросоюз настаивает на том, что Россия все должна делать по этим соглашениям, и, если Россия этого не делает, то Европа должна применить санкции. Конечно, они и наложили (санкции. - Ред.), и теперь каждый год заново это проделывают, и поэтому уже почти 6 лет Россия под санкциями - именно из-за ее агрессии на Донбассе. И с этой точки зрения Минск Украине нужен", - сказал Хербст.

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Как сообщалось, в июле 2014 года Европейский Союз ввел экономические санкции против России за оккупацию Крыма и действия по дестабилизации на востоке Украины. В сентябре 2014 года эти санкции ужесточили.

В марте 2015 года Европейский совет связал действие ограничительных мер с невыполнением Россией Минских договоренностей. С тех пор каждые полгода ЕС рассматривает вопрос о продлении экономических санкций против РФ.

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