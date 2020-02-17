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Все про:Россия (74955) санкции (7588) минские соглашения (2751) Хербст (75)

 И первые, и вторые Минские соглашения не лишены недостатков, но они нужны для санкций, - Хербст

Недовольство Украины в связи с Минскими соглашениями понятно, но именно они позволяют сохранять режим санкций против России.

Об этом в интервью "Радио НВ" заявил посол США в Украине 2003-2006 годах, почетный президент Украинско-американского университета Конкордия Джон Хербст, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Минские соглашения, оба, имеют большие недостатки, и я понимаю недовольство украинской стороны в связи с этим договором. Но, несмотря на недостатки, "Минск" - он как раз нужен для санкций. Потому что Евросоюз настаивает на том, что Россия все должна делать по этим соглашениям, и, если Россия этого не делает, то Европа должна применить санкции. Конечно, они и наложили (санкции. - Ред.), и теперь каждый год заново это проделывают, и поэтому уже почти 6 лет Россия под санкциями - именно из-за ее агрессии на Донбассе. И с этой точки зрения Минск Украине нужен", - сказал Хербст.

Читайте на Цензор.НЕТ: США ввели санкции против трех российских предприятий по закону о нераспространении оружия массового поражения

Как сообщалось, в июле 2014 года Европейский Союз ввел экономические санкции против России за оккупацию Крыма и действия по дестабилизации на востоке Украины. В сентябре 2014 года эти санкции ужесточили.

В марте 2015 года Европейский совет связал действие ограничительных мер с невыполнением Россией Минских договоренностей. С тех пор каждые полгода ЕС рассматривает вопрос о продлении экономических санкций против РФ.

Также на Цензор.НЕТ: Минские соглашения были подписаны в определенных условиях, и лучше их нет на данный момент, - председатель ОБСЕ Рама

Источник: https://censor.net.ua/n3176284
 
 
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Нужно просто объявить, что Россия с Украиной воюет и захватывает украинские земли и под войну оставить все санкции в силе,а как можно налаживать санкции на наблюдателя под названием Россия?
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В общем это можно сравнить с соседями. Один сосед лупит другого, пробил в стене дыру и занял одну из его комнат. Другие соседи ввели против агрессора санкции - не гуляют с ним и не ходят в магазин. Не зовут к себе в гости и не делятся с ним продуктами. И отказываются ему продавать сигареты. И не здороваются.
Ну, почти этого не делают.
От этого агрессора мучает совесть (особенно без сигарет).
При этом соседи стараются помирить соседей. Конечно, с условием, что справедливость будет восстановлена и агрессор уйдет. И тут пострадавший и говорит - а какая разница... Мне все по барабану. Мне бы торчать, и жить спокойно, и вообще в этой комнате не я жил, а моя жена. Мне неприятно, что между нами война - мы же братья.
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