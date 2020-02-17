 Понял, что это бандиты, - экс-сторонник боевиков 5 лет прятался от следствия и теперь сдался полицейским

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Покровского отдела полиции Донецкой области.

По данным следствия, в сентябре 2014 года мужчина прибыл в Донецк и вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "Донецкое народное ополчение".

Ему пообещали высокую зарплату, выдали оружие и поставили дежурить на блокпосту в Ясиноватой.

"Как рассказал полицейским экс-участник бандформирования, уже через несколько дней он понял, что имеет дело с бандитами, которые плохо относятся как друг к другу, так и к гражданскому населению. Не получив обещанных денег, мужчина сдал оружие, покинул блокпост и вернулся в Селидово", — сказано в сообщении полиции.

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"В течение пяти лет бывший боевик вел скрытый образ жизни, пытаясь избежать наказания за службу в НВФ", — добавили в полиции.

Когда мужчина узнал, что по закону имеет возможность быть освобожденным от уголовной ответственности, то пришел с повинной в местное отделение полиции.

"Напоминаем, согласно ч.6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, государство гарантирует освобождение от ответственности лицу, которое не совершало тяжких преступлений против людей, добровольно покинуло ряды НЗФ и сообщило об этом правоохранителям", — добавили в полиции.

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