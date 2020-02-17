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Все про:боевик (16500) Нацполиция (10928) терроризм (18173) Донецкая область (4411)

 Понял, что это бандиты, - экс-сторонник боевиков 5 лет прятался от следствия и теперь сдался полицейским

В 2014 году 27-летний безработный житель Селидово стоял на блокпосту террористов в Ясиноватой, проверяя документы и автомобили, а после этого 5 лет жил на нелегальном положении.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Покровского отдела полиции Донецкой области.

По данным следствия, в сентябре 2014 года мужчина прибыл в Донецк и вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "Донецкое народное ополчение".

Ему пообещали высокую зарплату, выдали оружие и поставили дежурить на блокпосту в Ясиноватой.

"Как рассказал полицейским экс-участник бандформирования, уже через несколько дней он понял, что имеет дело с бандитами, которые плохо относятся как друг к другу, так и к гражданскому населению. Не получив обещанных денег, мужчина сдал оружие, покинул блокпост и вернулся в Селидово", — сказано в сообщении полиции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Экс-наемник "ДНР" добровольно сдался правоохранителям Донетчины, - Нацполиция

"В течение пяти лет бывший боевик вел скрытый образ жизни, пытаясь избежать наказания за службу в НВФ", — добавили в полиции.

Когда мужчина узнал, что по закону имеет возможность быть освобожденным от уголовной ответственности, то пришел с повинной в местное отделение полиции.

"Напоминаем, согласно ч.6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, государство гарантирует освобождение от ответственности лицу, которое не совершало тяжких преступлений против людей, добровольно покинуло ряды НЗФ и сообщило об этом правоохранителям", — добавили в полиции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176278
 
 
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опошлили идею бандюки...а так -готов был ваивать
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даже тупий орк поняв, а найвеличніший лідєр не доганя
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Орк понял только то, что его на деньги кинули.
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ну а лідєр надіється приподняться) навіть рахунки в оманах відкрило
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Ну, да. Ему- не понравилось. Зато, ему нравилось, при оружии, чувствуя себя Мини-Вершителем, распоряжаться на КПП, шмонать, что-то запрещать... А вот потом- он, типа- понял. Хрень какая-то.
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...проверить орка хорошо нужно..хрен бы его просто так отпустили наемники тамошние.... дежурной причиной стала уже служба на КП у них...... Понял, что это бандиты, - экс-сторонник боевиков 5 лет прятался от следствия и теперь сдался полицейским - Цензор.НЕТ 769..
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Вы видите, на это уже даже никто не обратил внимания. Ибо- действительно причина "дежурная", к которой все привыкли.
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Вот как раз с Ясиноватского поста в Горловку в подвал к безлеру и отправляли ...
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выдали оружие и поставили дежурить на блокпосту - да ладно, ведь до этого все на блокпостах с палкой стояли ну или скалкой, а этот прямь местный рембо с пулемётом.
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