 Китай изымет и уничтожит банкноты в районах с большим количеством заболевших коронавирусом

Об этом заявили представители китайского центробанка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Business Insider.
Банкноты, поступающих из районов с наибольшим распространением вируса, изымут из обращения. Вместо них центральный банк выпустит большое количество новых купюр.
Отмечается, что пока неизвестно о случаях, когда банкноты становились источником распространения инфекции.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
11 февраля новый коронавирус, от которого умерли больше тысячи человек, получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019. Первая вакцина против китайского коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.
Belyi.Mish@Belyi_Mish 1 ч
«Мы понятия не имеем, что, черт возьми, происходит из-за серьезных проблем с прозрачностью в Китае. Нам просто нужно подождать и посмотреть, как отреагируют жертвы Diamond Princess, там уже 19 в критическом…» Да. Больше надежды на честную информацию из Японии и Сингапура
Belyi.Mish@Belyi_Mish 2 ч
Медиа брифинг ВОЗ
«На 40'000 случаев #COVID19 в Китае:
> 80% = легкая болезнь, выздоровление
~ 14% = тяжелые заболевания, пневмония и одышка
~ 5% = критическое заболевание с дыхательной недостаточностью, септическим шоком и полиорганной недостаточностью
2% = вирус смертелен»
- Тебе удалось выбраться из лепрозория.
- Нет я сбежал
Вроде бы найден источник и механизм начала эпидемии в Ухане. Опубликован доклад, в котором говорится о том, что одна из двух биологических лабораторий в Ухане собирала образцы тканей летучих мышей двух видов, которые были "контейнерами" для вируса SARS - эпидемии, поразившей Китай в 2002-2003 годах. После исследований образцы тканей не утилизировались, а попросту выбрасывались в мусорные контейнеры. Лаборатория находилась буквально в 300 метрах от рынка, на котором была зарегистрирована первая вспышка заболевания.
По всей видимости, причиной эпидемии стала банальная халатность и полное пренебрежение правилами безопасности. Что именно делали с образцами летучих мышей, какие опыты проводились - тема отдельная. В докладе речь в основном о начале эпидемии. Доклад содержит утверждение, что нынешний вирус имеет происхождение именно из одной из уханьских лабораторий, то есть, имеет явно рукотворный характер. Какие манипуляции проводили с исходным вирусом SARS и какие именно цели были у этих исследований, видимо, станет темой каких-то других докладов и исследований.
Belyi.Mish@Belyi_Mish
Споры вокруг происхождения нового коронавирус'а не утихают: "абсолютно ни что не указывает в геноме на искусствоенное происхождение…" Уханьский институт вирусологии отбивается от слухов, что вирус "утёк из лаборатории".
потому как хрен его знает через что "чумка" может передаваться...