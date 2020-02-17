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 Китай изымет и уничтожит банкноты в районах с большим количеством заболевших коронавирусом

Коммерческие банки Китая будут изымать купюры, а центробанк проведет дезинфекцию банкнот ультрафиолетом, а после двухнедельного карантина - вернет обратно в обращение.

Об этом заявили представители китайского центробанка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Business Insider.

Банкноты, поступающих из районов с наибольшим распространением вируса, изымут из обращения. Вместо них центральный банк выпустит большое количество новых купюр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 не так смертоносен, как другие коронавирусы, - ВОЗ

Отмечается, что пока неизвестно о случаях, когда банкноты становились источником распространения инфекции.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус, от которого умерли больше тысячи человек, получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019. Первая вакцина против китайского коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.

Также читайте: Выходить из дома только в крайнем случае, не пользоваться личным транспортом, - Китай ужесточил ограничения для жителей Хубэй

Источник: https://censor.net.ua/n3176274
 
 
 Топ комментарии
 


Belyi.Mish@Belyi_Mish 1 ч

«Мы понятия не имеем, что, черт возьми, происходит из-за серьезных проблем с прозрачностью в Китае. Нам просто нужно подождать и посмотреть, как отреагируют жертвы Diamond Princess, там уже 19 в критическом…» Да. Больше надежды на честную информацию из Японии и Сингапура
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Во дела то! Ща наша зелень фокус выкупит и скажет что нас вспышка, и нужно изьять ваши деньги, что бы обеззаразить их!! Ухаха, огонь тема)
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Нічого собі новина. Отже вірус передається не лише повітряно-крапельним шляхом , а і контактним шляхом. Зашибісь.
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Belyi.Mish@Belyi_Mish 1 ч

«Мы понятия не имеем, что, черт возьми, происходит из-за серьезных проблем с прозрачностью в Китае. Нам просто нужно подождать и посмотреть, как отреагируют жертвы Diamond Princess, там уже 19 в критическом…» Да. Больше надежды на честную информацию из Японии и Сингапура
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Belyi.Mish@Belyi_Mish 2 ч

Медиа брифинг ВОЗ
«На 40'000 случаев #COVID19 в Китае:
> 80% = легкая болезнь, выздоровление
~ 14% = тяжелые заболевания, пневмония и одышка
~ 5% = критическое заболевание с дыхательной недостаточностью, септическим шоком и полиорганной недостаточностью
2% = вирус смертелен»
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Нічого собі новина. Отже вірус передається не лише повітряно-крапельним шляхом , а і контактним шляхом. Зашибісь.
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Думаю они не знают как передается. Это больше похоже на панику. Плохо это...
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Це не паніка, а просто мутації вірусу. І якщо очікувалося після перших випадків захворювання, що вірус мутуватиме і основним шляхом його передачі буде повітряно крапельний то в даному випадку виглядає так, що вірус може передаватися хіба що не по телевізору
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Він,досі,успішно виривається з під будь-яких карантинів!!! Ото,й, Зашибісь
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Зачастую, при подсчете купюр, на пальцы плюют. Слюна остается на деньгах, и дальше из рук в руки. Сам подумывал : купюры в фольгу, а сверху кастрюлю с кипятком. А руки мылом, спиртом, и далее по списку.
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Та банкноти це взагалі "клондайк" . Все ж таки безпечніше для розрахунків по максимуму користуватися карткою
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в маршрутке сегодня тетка пальцы облизывала, купюры пересчитывала, а я там езжу, после посылки алиэкспреса, буугагагага.....
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_Тоже обдумывал. Мелочь - в емкость со спиртом или иным дез. раствором.. Купюры - ультрафиолет. Или гладить утюгом.
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Во дела то! Ща наша зелень фокус выкупит и скажет что нас вспышка, и нужно изьять ваши деньги, что бы обеззаразить их!! Ухаха, огонь тема)
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Эль-Мюрид перевел импортную статью и пишет следующее:

Вроде бы найден источник и механизм начала эпидемии в Ухане. Опубликован доклад, в котором говорится о том, что одна из двух биологических лабораторий в Ухане собирала образцы тканей летучих мышей двух видов, которые были "контейнерами" для вируса SARS - эпидемии, поразившей Китай в 2002-2003 годах. После исследований образцы тканей не утилизировались, а попросту выбрасывались в мусорные контейнеры. Лаборатория находилась буквально в 300 метрах от рынка, на котором была зарегистрирована первая вспышка заболевания.

По всей видимости, причиной эпидемии стала банальная халатность и полное пренебрежение правилами безопасности. Что именно делали с образцами летучих мышей, какие опыты проводились - тема отдельная. В докладе речь в основном о начале эпидемии. Доклад содержит утверждение, что нынешний вирус имеет происхождение именно из одной из уханьских лабораторий, то есть, имеет явно рукотворный характер. Какие манипуляции проводили с исходным вирусом SARS и какие именно цели были у этих исследований, видимо, станет темой каких-то других докладов и исследований.
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Belyi.Mish@Belyi_Mish
Споры вокруг происхождения нового коронавирус'а не утихают: "абсолютно ни что не указывает в геноме на искусствоенное происхождение…" Уханьский институт вирусологии отбивается от слухов, что вирус "утёк из лаборатории".

Китай вилучить і знищить банкноти в районах з великою кількістю хворих на коронавірус - Цензор.НЕТ 1105
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ага,й чому він суттєво відрізняється від прототипів...
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Баальшая страна Кітай, правди недізнатися...Один китаєць,що,виявив вірус,небрехав,але,його зразу грузили держзрадою
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Ця ******* лабораторія для роботи з патогенами 4 класу небезпеки була спроектована і збудована французами. Всі досліджувані матеріали після використання спалюється і не можуть вийти за межі лабораторії. Зараз владою Китаю запропонований черговий фейк з намаганнями перекласти все на стрілочних. Швидше всього мало місце зараження персоналу лабораторії дослідним зразком коронавірусу , який міг розроблятися як бойовий. Тим більше військові вимагали запровадження карантинних заходів ще за 21 день до їх початку. Отже військові тоді вже знали походження вірусу і його можливості.
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Ага, а 99% умерших китайцы. Короче сами себе вирус сделали и выпустили , во тупые...
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прекрасная предосторожность...
потому как хрен его знает через что "чумка" может передаваться...
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вирус деактивируется в течении 5 часов без носителя, так что это просто перестраховка.
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какая спора? Вирус не гриб Китай вилучить і знищить банкноти в районах з великою кількістю хворих на коронавірус - Цензор.НЕТ 8914. Вирус может быть деактивирован и лежать в грунте или где угодно веками, однако он уже не опасен, представляя собой просто мусор. Так вот данный вирус деактивируется в течении 5 часов без носителя. Вирусы вообще без носителей не могут существовать, они могут лишь паразитировать. Посему меры китайский властей на этот счет лишь перестраховка, видимо кто-то не особо компетентный во власти решил что так спокойней.
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Ну,що за коронний вірус без спори Китай вилучить і знищить банкноти в районах з великою кількістю хворих на коронавірус - Цензор.НЕТ 7891 До речі до стоматологів ходити теж опасно. Тривогу підняв окуліст й загинув(лише в очі заглядав) Висноки Ваші...
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От 5 до 9 -ти дней живет в ожидании носителя.
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бред) что значит живет?) Вирус без носителя не "живет" у него нет никаких признаков жизни.
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напередодні перерив інет з запитом життєздатність вірусів. Й знайшов....,геть нічого. Отакий рівень володіння знаннями про конкретні речі. Але достеменно відомо,що вірусологи довго неживуть
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а казали, через речі не передається Китай вилучить і знищить банкноти в районах з великою кількістю хворих на коронавірус - Цензор.НЕТ 7114
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это вирус, он передается через ВСЁ и во все открытые дырки на теле (+ глаза и уши), мед.намордник не вариант!
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"Китай изымет и уничтожит банкноты в районах с большим количеством заболевших коронавирусом" - Это просто грипп (пишут боты и идиоты).
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ну і як уявити "карантин" в Україні, за хабар в 100 $ можна втекти з будь якої лікарні) а купюра заражена буде вірусом, і пішло все це в народ.
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