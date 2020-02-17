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Все про:Россия (74955) Сурков (254) Козак (34) Пристайко (395)

 Говорят, что сторонника войны Суркова сменил сторонник мира Козак. Мы наблюдаем, - Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, что украинские дипломаты думают о смене в окружении Путина и изменениях в Конституции РФ.

Об этом он рассказал в интервью чешскому изданию Respekt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы все еще их (изменения в Конституцию РФ. - Ред.) анализируем, как и остальной мир. Нас интересуют несколько иные изменения в окружении Путина, обмен его советника Суркова на вице-премьера Козака. Некоторые говорят, что сторонника войны Суркова заменил сторонник мира Козак. Но с "русским миром" надо быть осторожными. Мы будем наблюдать, что планирует Козак", - сказал Пристайко.

По его мнению, замена Суркова Козаком может быть "признаком определенной трансформации".

Читайте на Цензор.НЕТ: Мне кажется, Козак более настроен на конструктивный диалог, чем Сурков, - Ермак о переговорах с РФ

Украина, по словам Пристайко, не может игнорировать российского соседа, он всегда будет соседом. В то же время глава МИД отметил, что РФ уже перестала быть главным бизнес-партнером Украины, и двусторонние связи ослабевают. Для того, чтобы изменить ситуацию, россияне должны изменить свое отношение, подчеркнул Пристайко.

Напомним, Дмитрия Козака, который ранее был вице-премьером, в конце января назначили на должность заместителя главы администрации Путина. Он также стал "куратором Украины", заменив Владислава Суркова.

Также на Цензор.НЕТ: Сурков еще пригодится Путину в выстраивании отношений с Украиной, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3176273
 
 
 Топ комментарии
 
От рассии пахнет только войной и г..ном, и смотреть не фиг
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пристайко ждет пока "Правду" из москвы подвезут - иначе как он новости последние узнает? Говорят, что сторонника войны Суркова сменил сторонник мира Козак. Мы наблюдаем, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3282

Не успел г-н Ермак радостно сообщить что новый куратор украинского направления от РФ Козак "...более договороспособен и благожелателен" и "...установление мира на Донбассе теперь ускорится и станет более практичным", как выяснилось что отставка Суркова не принята.
Сурков продолжает оставаться куратором ДНР\ЛНР которые вычленяются из общеукраинской повестки в отдельное направление. Так что многочасовая болтовня Ермака с Козаком не имеет ничего общего с "установлением мира на Донбассе".
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пристайко ждет пока "Правду" из москвы подвезут - иначе как он новости последние узнает? Говорят, что сторонника войны Суркова сменил сторонник мира Козак. Мы наблюдаем, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3282

Не успел г-н Ермак радостно сообщить что новый куратор украинского направления от РФ Козак "...более договороспособен и благожелателен" и "...установление мира на Донбассе теперь ускорится и станет более практичным", как выяснилось что отставка Суркова не принята.
Сурков продолжает оставаться куратором ДНР\ЛНР которые вычленяются из общеукраинской повестки в отдельное направление. Так что многочасовая болтовня Ермака с Козаком не имеет ничего общего с "установлением мира на Донбассе".
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Все йде по плану. Зє розвалює армію, кабмін гробить економіку, Монобільшість приймає закони, щоб остаточно пересварити між собою українців.
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Я такого дебилизма еще не видела. Пристайко, что ты наблюдаешь? Ау! Ты и вправду думаешь, что кацапы о мире сейчас мечтают? И отдадут нам Крым и часть Донбасса? И попросят прощения и оплатят убытки за 6 лет. Пристайко или фантазер или у него что-то серьезное с мозгом.
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Дрыстайко вместе с зе-ишаком и прочими гнидами делает свою работу по уничтожению Украины.
А вот тупари думают что они дураки не знающие что делать.
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Сурков куратор ДНР/ЛНР, а Козак куратор повзучої капітуляції клоуна.
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от дебилы!!!! сторонник, войны, сторонник мира Кажуть, що прихильника війни Суркова змінив прихильник миру Козак. Ми спостерігаємо, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6481 там сторонник у кацапов один и имя ему ху"ло! как оно скажет так кацапня и отпляшет! а ху"ло как известно войнушки любит вот и все..........
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О! А ми тут думали, що там главний Путін.
Як би не Пристайко, то й і далі не знали б.
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От рассии пахнет только войной и г..ном, и смотреть не фиг
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и в ближайшие сто лет вонь оттуда не изменится. наблюдай, не наблюдай.
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хоть до рєзі в глазах і покраснєнія склєри
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Нет в Рашке уже сторонников войны (ну кроме Жирика может). Выдохлись. Все хотят слить Донбасс Украине, но так, чтобы никто из ихних не пострадал. Этим и закончится - моё скромное вангование.
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навряд. там не відмовились від ідеї проковтнути Україну, просто зараз для рашки більш сприятливі умови і вони можуть в змові з нашими зеленкуватними вийти із війни в ролі миротворців у громадянському конфлікті, зберігаючи вплив та контроль над Україною зсередини.
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Отчасти согласен с Вами. Одно НО. На мой взгляд ***** и его команда были дико разочарованы этой подставой Коломойского с клоуном. Ну то есть с тем, что Порошенко не стал президентом. Уверен в их раскладах стоял ещё один срок Порошенко - окончательная деградация экономики, разочарование народа и приход к власти Медведчука или кого-то из них. А сейчас новый человек - новые надежды, этот план как-то странно подвис, и они реально ещё не знают что делать.
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Такой пук в лужу, Сережа! При Порохе - экономика росла, а сейчас имеем 1 (ОДИН!!!) процент роста в пересчете на год!
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При Порохе росла - не значит, что росла бы дальше. Именно при нём погибали знаковые производства, хотя он здесь по сути не при чём - делал что мог.
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бо в Україні президент -переможець програв вибори.
на зміну йому прийшло воно.
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Говорят, что в Москве, кури дают хорошие удои. Посмотрите, что "миротворец" Козак, вернее интриган, сделали с Молдовой.
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вы не наблюдаете. вы просто - сдаете страну
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Дебіли. Все вирішує *****, а не його шістки.
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А сторонник войны,и вор, руководит с Кремля всеми действиями и через свои СМИ трубит всему Миру .что он НАБЛЮДАТЕЛЬ
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А ***** тут вообще ни причём! Говорят, что сторонника войны Суркова сменил сторонник мира Козак. Мы наблюдаем, - Пристайко - Цензор.НЕТ 600
Во дыбылы....
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"Мы будем наблюдать...."
Похоже еще один дебил нарисовался!
Что-то предпринимать, действовать ...ума не хватает?
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"Говорят, что сторонника войны Суркова сменил сторонник мира Козак. Мы наблюдаем, - Пристайко" - Слова пристайки рассчитаны на умственно неполноценных.
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Чекисты мокшане с любой фамилией за империю и за уничтожение Украины!
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Где таких ,,заглядывающих в глаза ,, ***** выращивают ? В каком то особом инкубаторе для идиотов ?
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Мир только в голове у Зеленского. Как он сказал: "В моём мозгу я закончил войну". Но там видимо не голова а дом советов. Эту мысль в его голове посеяли в Кремле. Для них сейчас важно выиграть время, перегруппироваться, чтобы с них сняли санкции. А потом снова вернутся к своему плану восстановления совка. А полезный идиот Зеленский им в этом помогает. Возвращать Крым и Донбасс они естесвенно не собираются. Донбасс даже в особом статусе останется под контролем РФ.
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Та мало чиї голоси звучать в мізках цього шизофреніка . А тут ще і весняне загострення почалося на фоні постійного вживання наркотиків.
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Клоун ніколи не воював з москвою. Він совок до мозку кісток. У нього не має почуття батьківщини. Україна не його батьківщина. Послухайте що каже його батько і переконаєтесь у вірності прислів'я: "Яблуко від яблуні не далеко падає".
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Як на так званого міністра зовнішніх справ відповідь чувака Пристайка кажуть десь на рівні ОБС (Одна баба сказала) . 😕
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Смотрю и слушаю это властное недоразумение ребята Вам в детский сад № 95 на кониках гойдатися это Ваш верх развития Говорят, что сторонника войны Суркова сменил сторонник мира Козак. Мы наблюдаем, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8337
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якби пристайко хоч трохи знав нашу історію, то розумів би, шо москалі завжди хочуть загарбати Україну. але ми не знаємо історії... і це біда...
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Скажу от всей души, - мне до лампады, какой гондон сменил в Параше другого мудака. Но вотсегодня, заполняя платежки, в аномально теплую зиму, заплатив за декабрь 480 гр. за отопление и увидев 1800 за январь, плюс приписки на 800 гр. за горячую воду, я то же наблюдаю за вами. И при малейшей возможности, при первом шухере, как говорят мендели с бенинами, ЗЕновичами и прочими рабиновичами, юзиками и разумковыми с фирташами, постараюсь хотя бы одного "слугу" догнать и отоварить топором.По башке.С размаху.
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Можливо збільшать на 30 гривень субсидію за січень?
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Вот эти 30 гр., я изасуну им в глотку, а еще 30 гр. в жопу, я не жадный.палкой от акации, после того, как отоварю по башке топором. И если повезет и их маму, чтт любит скорость.Я всегда был толерантен и спокоег, но ходить по конторам ежемесячно, с октября 2019, и ругаться с ними писать заявы, ксерить платежки с стоять часами в очередях, БОЛЕЕ НЕ ЖЕЛАЮ. ДОСТАЛИ, зеленый ТВАРИ.
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От акации? Ты прямо в деталях уже всё спланировал.
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А в Киеве, других растений с шипами нет. А стебель розы просто жалко в ж..пу им засовывать.
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Суркову нужно свою войну начинать против Московии,молодёжь чеченская уже выросла,батальоны Кадырова могут взять Москву,а Бацька со своим партизанским отрядом вместе с украинскими батальонами ,может идти на Петербург и гнать поганцев за Урал
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Замість звичайного озброєння путін перекидає на Донбас мирні танки і гармати.
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Зараз на каналі ZIK виступав Шарій в прямому ефірі, який під санкціями українськими. Слава зебобікам миролюбцям.
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Наблюдають... а Сивохо там вже план "пріміренія" замутив. І головне, що не вони(днрлнр) з нами, а ми з ними. Лавров і про них "кашляв".
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То є так! І, заради відновлення історичної справедливості Кремль відновив назву своєї країни - Москвія, а щоб довести своє миролюбство - відмовився від ядерної зброї, вивів війська з Молдови, Грузії, України, Сирії та інших, Всі надходження від нафти, газу, дорогоцінного каміння, золота направив на поліпшення соціального життся своїх мешканців... Кремльовські казки в озвучці зелених дибілєтів...
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Сторонник мира - мастер покупать кого нужно и давать на лапу.
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Кстати, аудит показал, что Свинарчуки никаких коррупционных действий не совершали. Целый министр обороны это подтвердил. Зебилам нужны новые методички... Кажуть, що прихильника війни Суркова змінив прихильник миру Козак. Ми спостерігаємо, - Пристайко - Цензор.НЕТ 567
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Типерь и танюха после канатопки сваиго мужа пристроила.
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Чеченца сменил козак.
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Мля... А коли навесні 2014-го сторонніка войни Турчінова в один тур змінив прибічник гібрилного миру Порошенко, ці спостерігачі де були? Кажуть, що прихильника війни Суркова змінив прихильник миру Козак. Ми спостерігаємо, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3584
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Какой из попа сторонник войны. Зачем себя обманывать.
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Клоун на бенефісі в Мюнхені заявив, що "«у моєму мозгу я вже завершив війну".
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Это же каким бахнутым на всю голову нужно быть, чтобы верить, что среди кремлядей есть сторонники мира... Кажуть, що прихильника війни Суркова змінив прихильник миру Козак. Ми спостерігаємо, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2702
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Они враги. А бабахнутые им доверяют.
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Бойовики готуються до спільного патрулювання, яке запропонував бубочка.

На Донбасі бойовики скасували обмеження щодо дотримання режиму припинення вогню для передових підрозділів з'єднань і частин.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
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Дебаты Гончаренко VS Шарий: финансирование партий, НАТО, мания величий и Европейский Союз

https://www.youtube.com/watch?v=oegLCCWwzRw
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Козак не куратор Украины. Он куратор Ермака. А Ермак- куратор Зели. Как-то так... Кажуть, що прихильника війни Суркова змінив прихильник миру Козак. Ми спостерігаємо, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6394
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Влада не буде надавати фінансувати такі фільми як «Черкаси», «Кіборги» і «Захар Беркут». Міністерство культури вирішило, що «Конотопська битва», фільм про Лесю та інші проекти, які так чи інакше рефлексують на тему ідентичності, творчості, людини, підтримувати не потрібно. https://ua.krymr.com/a/news-seitablaiev-cherkasy-kiborhy-zakhar-berkut/30435022.html?fbclid=IwAR3YapUzRUpgTljov6jRDUJralm9_qPMiGuJ3lhtxD0yM2DnRkQNN_EeRTA
Клоуни будуть фінансувати за рахунок держбюжету такі "шедеври" як 95 квартал, папік і слуги кремля.
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Анекдот:
- Чули? Циля вийшла заміж за козака!
- За Козака провізора, який тримає аптеку на М'ясеєдівський?
- Ні, за справжнього! З шаблею і *** твою мать!
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