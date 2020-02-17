 Говорят, что сторонника войны Суркова сменил сторонник мира Козак. Мы наблюдаем, - Пристайко

Об этом он рассказал в интервью чешскому изданию Respekt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы все еще их (изменения в Конституцию РФ. - Ред.) анализируем, как и остальной мир. Нас интересуют несколько иные изменения в окружении Путина, обмен его советника Суркова на вице-премьера Козака. Некоторые говорят, что сторонника войны Суркова заменил сторонник мира Козак. Но с "русским миром" надо быть осторожными. Мы будем наблюдать, что планирует Козак", - сказал Пристайко.
По его мнению, замена Суркова Козаком может быть "признаком определенной трансформации".
Читайте на Цензор.НЕТ: Мне кажется, Козак более настроен на конструктивный диалог, чем Сурков, - Ермак о переговорах с РФ
Украина, по словам Пристайко, не может игнорировать российского соседа, он всегда будет соседом. В то же время глава МИД отметил, что РФ уже перестала быть главным бизнес-партнером Украины, и двусторонние связи ослабевают. Для того, чтобы изменить ситуацию, россияне должны изменить свое отношение, подчеркнул Пристайко.
Напомним, Дмитрия Козака, который ранее был вице-премьером, в конце января назначили на должность заместителя главы администрации Путина. Он также стал "куратором Украины", заменив Владислава Суркова.
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Не успел г-н Ермак радостно сообщить что новый куратор украинского направления от РФ Козак "...более договороспособен и благожелателен" и "...установление мира на Донбассе теперь ускорится и станет более практичным", как выяснилось что отставка Суркова не принята.
Сурков продолжает оставаться куратором ДНР\ЛНР которые вычленяются из общеукраинской повестки в отдельное направление. Так что многочасовая болтовня Ермака с Козаком не имеет ничего общего с "установлением мира на Донбассе".
А вот тупари думают что они дураки не знающие что делать.
Як би не Пристайко, то й і далі не знали б.
на зміну йому прийшло воно.
Во дыбылы....
Похоже еще один дебил нарисовался!
Что-то предпринимать, действовать ...ума не хватает?
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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На Донбасі бойовики скасували обмеження щодо дотримання режиму припинення вогню для передових підрозділів з'єднань і частин.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
https://www.youtube.com/watch?v=oegLCCWwzRw
Клоуни будуть фінансувати за рахунок держбюжету такі "шедеври" як 95 квартал, папік і слуги кремля.
- Чули? Циля вийшла заміж за козака!
- За Козака провізора, який тримає аптеку на М'ясеєдівський?
- Ні, за справжнього! З шаблею і *** твою мать!