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 Политика Украины, Экономика
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 В планах правительства - 1 миллион легальных рабочих мест за пять лет, - Гончарук

Легальный рынок труда - это не только налоги в бюджет, а прежде всего, создание цивилизованных условий труда для людей.

Об этом говорится в telegram-канале премьер-министра Алексея Гончарука, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас практически каждый 5-й украинец работает неофициально. Чаще всего - в сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле, строительстве, транспорте и курьерской деятельности. Эти работники не защищены. Фактически они бесправны в отношениях с работодателем", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С марта выплаты безработным украинцам повысятся на 170 грн, - Фонд соцстрахования

По информации премьера, на первом - информационном - этапе уже 600 инспекторов труда по всей Украине провели "личную разъяснительную работу" для более 180 тысяч работодателей в сфере торговли. Часто при этом присутствовали представители Пенсионного фонда, Государственной налоговой службы, Государственной службы занятости и органов местного самоуправления.

"Как результат - всего за 2 недели в ГНС поступили более 107 тысяч сообщений о заключении трудовых договоров с 202 тысячами работников. Общая динамика трудоустройства в сферах, где проводилась инфокампания, выросла по сравнению с январем 2019 года на 25,8%.

Второй этап продолжается - это инспекционная кампания с 10 по 21 февраля. Инспекторы будут проверять работодателей, имеющих потенциально незадекларированных 4 и более человек.

Цель нашего правительства на 2020-й год - это +200 тысяч новых легальных рабочих мест и сокращение поиска работы в среднем с 3,6 до 2 месяцев. За 5 лет - 1 миллион рабочих мест", - говорится в сообщении.

Также читайте: Вступили в силу изменения в "трудовой кодекс", предусматривающие смягчение санкций для работодателя

В планах правительства - 1 миллион легальных рабочих мест за пять лет, - Гончарук 01

Читайте также: Закон "О труде" модернизирует трудовые отношения, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/n3176271
 
 
 Топ комментарии
 
а "40% роста ВВП" - уже не вспоминают, решили новые сказки придумывать? В планах правительства - 1 миллион легальных рабочих мест за пять лет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3396
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Сил вже не вистачає слухати оте брехло. Сплошний міф, брєд, фантасмагорія.
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Ах-ха-ха... Я думал они реально новые рабочие места создавать собрались. А они просто заставляют и так бедных людей регистрироваться для оплаты налогов Не, дело нужное конечно, ну думаю поляков ждёт новая волна трудовых ресурсов с востока.
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Сил вже не вистачає слухати оте брехло. Сплошний міф, брєд, фантасмагорія.
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Да, такое ощущение, что оно говорит о другой стране

В планах правительства - 1 миллион легальных рабочих мест за пять лет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8901
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а "40% роста ВВП" - уже не вспоминают, решили новые сказки придумывать? В планах правительства - 1 миллион легальных рабочих мест за пять лет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3396
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п.с. кстати, "слуги урода" перекраивают трудовой кодекс так, что снижается ответственность для роботодателя за работу без официального трудоустройста. Сейчас прямо всплеск начался - нанимают на 2 месяца, без оформления - и потом выгоняют: и куй что им люди сделают.. Да и в плане защиты работников - ухудшение условий.
Зебилам - "нравится", только визжать начинают - когда их кидают с работой)
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Реальность сказочников подкачала

В планах правительства - 1 миллион легальных рабочих мест за пять лет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6552
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Ах-ха-ха... Я думал они реально новые рабочие места создавать собрались. А они просто заставляют и так бедных людей регистрироваться для оплаты налогов Не, дело нужное конечно, ну думаю поляков ждёт новая волна трудовых ресурсов с востока.
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На пунктах пропуска с Польшей нужно въезд расширять.А то кааак ломанутся все домой,на сказочные условия труда и огромные заработки.
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Фізія Гончарука ставить під сумнів теорію Дарвіна, що людина пішла від бібізьяни. Милованов, то да. Відразу видно що від маккаки. А Гончарук від собаки.
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Александр Глущенко Простоткапец!!! Тактики Нет, Стратегии Нет. Программы Нет. Понимания Нет. Есть только цель - продать что можно! Что " не можно" - сдать в лизинг!!! Какие ,нахрен , 40% роста !????
Уберите этих Де...ов тупые пустые соросята распродажники ликвидаторы
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Планировать и обещать можно и больше.
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С такой политической и экономической клоунадой этот миллион пополнит ряды заробитчан.
Зе мошенники и популисты.
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неее, они обычные клоуны - и никому и ничего НЕ обещали.
Идиоты те - кто за них голосовал, за штопанные "обещания"
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Для украинцев и Украины лучшая реформа, это чтобы Враги народа ушли в отставку.
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Да да с Сабаковым и херащщенко и другими рехворматорами из свыношоколадной конторы вы подымите экономику до дна, над которым африка
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тобто в планах не створення нових робочих місць, а легалізація тих, що вже існують ?
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сейчас 10 млн рабочих мест
будет 1 млн.
Верю
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Ни как не пойму...этот чувак в жилетке фантазер или идиот..? Или два в одном?
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Хуже. Он- откровенный лжец. И- прекрасно понимает- что именно он делает.
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Надо тикать бо кого поймають того легализують!!
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Языком метет, как самокатом рулит, - налево и направо
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ну да ну да ...3,14здеть не мешки ворочать ...сам то де ти гніда будеш зі своїм "правительством" ...в гейропі ...якщо звісно встигнеш здриснути ?
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Ничего... Главное, лично для меня(!), что он пока не берется моряков "защищать", которые "бесправны в отношениях с работодателем"(с). Это- радует. А то ведь может начать "защищать"! Были уже попытки... не выгорело "защитникам".
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Я что-то пропустила ? Предвыборные обещания, на которые повелись зебилы, уже выполнены? В планах правительства - 1 миллион легальных рабочих мест за пять лет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1122. Тоды :"ЁЙ"!
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только не сказали где. в польше возможно.
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Одне слово - ДИБІЛЄТИ! Що там з "Южмашем"? Доводите до банкрутства? А толпи інвесторів після Давосу? На всіх нянь вистачає? Олігархи всі вже розкуркулені і сидять з конфіскацією? Оманська відпустка вже забута? Лярві з міністерства грошей на дитину, якої нема, вже вистачає? І війна закінчена, і дирки в бюджеті немає...
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Я уже подумал, что они заводов настроят и возникнет миллион мест, а оказывается, хотят легализовать лишь уже тех, кто работает, но тоже маловероятно, когда у нас знают сколько и кому нужно занести из этих инспекторов.
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Интересно, а сколько раз Лёха падал с самоката на асфальт головой вниз?
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Хватит юлить ЗЕбильные коты Базилио..скажите прямо - запустили кампанию по выявлению незарегимтрированных официально по трудовой работников, которые получают ЗП в конверте. Сделали это для того шоб дополнительно сшибать налоги с их копечных зарплат бо в бюджете дыра не хилая. Ато начинает ЗЕбилам по ушам ездить. Никаких новых рабочих мест вы не создаёте!!!
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Красавчик . Как он красиво ездить зебилам по ушам .

Зебили , как он вам ? Красавчик, правильно?
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...лжец какой то патологический этот Леха-самокат..или реально латентный д..., со справкой. Ну не может при памяти человек, даже с купленным дипломом, такой бред постоянно нести... В планах правительства - 1 миллион легальных рабочих мест за пять лет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1238..и ведется же на это безумие отара, а страна уже над "прирвою"... В планах правительства - 1 миллион легальных рабочих мест за пять лет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1238
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Зуб даю , что это скоро будет и в Украине :

В России предложили отменить уголовную статью о невыплате зарплаты

Рабочая группа Госсовета, возглавляемая губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, подготовила предложения о частичной декриминализации законодательства об экономических преступлениях.
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Забыл добавить с зарплатами по 4000 баксов - для лохтората в самый раз .
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И из села Каланчак , на границе с Крымом ,сделать НЬЮ- КИЕВ !
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Тэкссссс, 1 млн легальных рабочих мест- это примерно
1000000 / 60 =16666,66666666667 в месяц.

Итого, за 9 месяцев должно получится около 16666,6 * 9 = 150000 легальных рабочих мест.
Зеленые суки, где эти 150000 легальных рабочих мест?
Самокатчик, отчитайся какие предприятия, колхозы, совхозы, конторы, шахты, фабрики и заводы вы успели открыть за 9 месяцев???
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