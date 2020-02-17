 "Психанул, сглупил", - экс-советник министра обороны Бирюков извинился за "ублюдков из ВСУ"

Соответствующий пост он опубликовал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Можно прятать голову в песок, ожидая окончания хайпа. Можно писать всякие заумности про контекст. Можно находить объяснения. А можно просто написать о том, что совершил глупость на эмоциях, не считая свои собственные мысли истиной в последней инстанции", — написал Бирюков.

По его словам, он "психанул, сглупил" и практически сразу почувствовал от этого "дискомфорт".

"Приношу искренние извинения по поводу собственной глупости в субботнем посте", — добавил Бирюков.

Читайте также: "Желаю каждому ублюдку из ВСУ, голосовавшему за Зеленского, быть в патрулировании с сепарами", - экс-советник министра обороны Бирюков

Напомним, накануне экс-советник министра обороны опубликовал эмоциональный пост о предложении президента Зеленского рассмотреть идею совместного патрулирования границы с членами незаконных вооруженных формирований. "Хочется пожелать каждому ублюдку из состава ВСУ, который весной прошлого года проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами", — написал тогда Бирюков.