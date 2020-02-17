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Все про:извинение (54) Бирюков (106) ВСУ (450)

 "Психанул, сглупил", - экс-советник министра обороны Бирюков извинился за "ублюдков из ВСУ"

Бывший советник министра обороны Юрий Бирюков принес извинения за то, что назвал голосовавших за Зеленского военнослужащих "ублюдками из ВСУ".

Соответствующий пост он опубликовал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Можно прятать голову в песок, ожидая окончания хайпа. Можно писать всякие заумности про контекст. Можно находить объяснения. А можно просто написать о том, что совершил глупость на эмоциях, не считая свои собственные мысли истиной в последней инстанции", — написал Бирюков.

По его словам, он "психанул, сглупил" и практически сразу почувствовал от этого "дискомфорт".

"Приношу искренние извинения по поводу собственной глупости в субботнем посте", — добавил Бирюков.

Читайте также: "Желаю каждому ублюдку из ВСУ, голосовавшему за Зеленского, быть в патрулировании с сепарами", - экс-советник министра обороны Бирюков

Напомним, накануне экс-советник министра обороны опубликовал эмоциональный пост о предложении президента Зеленского рассмотреть идею совместного патрулирования границы с членами незаконных вооруженных формирований. "Хочется пожелать каждому ублюдку из состава ВСУ, который весной прошлого года проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами", — написал тогда Бирюков.

Психанул, сглупил, - экс-советник министра обороны Бирюков извинился за ублюдков из ВСУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176270
 
   
 Топ комментарии
 
А за Украину-порноактрису зеленая мразь извиняться и не собирается .
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А Вы считаете,что те кто голосовал за того ,кто назвал их Родину Украину продажной шлюхой,других слов заслуживают? Да,может донёс не верно,многих оскорбил не заслужено....но это не меняет правоты сказанного.
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ублюдки це було занадто, але в цілому його претензії зрозумілі.
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Казав мій покійний викладач: "Перш ніж сказати - порахуй до десяти".
В даному випадку Бірюкову слід було перепсіхувати, а потім по клавіатурі пальчиком тицяти.
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Он, наверное , до ста посчитал. А потом- по клаве, пальчиками... ))). Но все, кому было адресовано послание, его услышали .
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це ти як калічний на голову "херой" війни стверджуєш ?
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"Свадьба в Малиновке": организовывал "Арсен Аваков - помогал и сторонникам Дональда Трампа, и его противникам"
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Тут много постов, где ублюдками военнослужащих называют "диванные патриоты", только за то, что военнослужащие сделали свой выбор. Неважно правильный или неправильный. Но они сделали так, как чувствовали. А вот "неублюдков" оказалось меньшинство, которое никак не может успокоиться и признать собственное поражение. Пора бы уже сделать выводы и вместо поливания грязью оппонентов что-то делать лучшее для Украины и этим доказывать собственное превосходство.
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" Психанул, сглупил, устал, ухожу !!! Пройду мед комиссию, если не признают психом или дебилом, пойду добровольцем в ВСУ " Бирюков ( позывной "Бирюк")
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Зато как Зебилы психанули... ))) Аж штормит начало в турборежиме.
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От ЗЕсепар власти кремля любой украинец психонёт, только сепары и ЗЕбилы довольные и не психуют...
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МАЛЬЧИК УЖЕ 9 МЕСЯЦЕВ ПСИХУЕТ ЧТО ОТ КОРЫТА ОТОРВАЛИ. 😂😅😂
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ЗЕбил а тебе то что с этого? Ты готовь собаку на вторую платёжку, пришли настоящие ЗЕмародёры.
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ОТКРОЮ СЕКРЕТ ПОЛИШИНЕЛЯ - ,,ЗЕЛЕНОБОБАМ" УЖЕ 9 МЕСЯЦАМ КАК РЕГУЛЯРНО СНИЖАЮТ И ЦЕНЫ, И ТАРИФЫ. ТАК ШО РЕАЛЬНО ПЛАЧУ УЖЕ НАПОЛОВИНУ МЕНЬШЕ.
А ПРАХОСОСАМ ТОЛЬКО ПОВЫШАЮТ ТАРИФЫ И ПЛАТЕЖИ. ПИ...Р ЛЯКСЕИЧ ВАМ ОПЛАТИТЬ... 😂😅😂
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Ну ошиблись, кто ж знал, что ишак Голобородька сыграл.
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Просто он слишком сильно любит Порошенко, как и многие на этом сайте. Это не лечится.
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А чего сглупил, все правильно написал, в армии тоже есть глупые люди, пусть в будущем ходят на патрулирование.
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сволота бздяча, як і ті, хто учора його лайкав
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Все ржали с Зеленского. Теперь понятно почему. Человек кричал И-А. Любой бы смеялся.
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Порошенко:"... украинские циничные бандеры..."
Бирюков: "...ублюдки ВСУ..."
Но главное погромче орать ВІРА! МОВА! АРМІЯ!
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не переживай, армейцы не бабы, чтоб на ерунду обмжаться
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А что ты мажешь на хлеб ? Зеленую плесень?
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Завжди поважав Бірюкова, але сьогодні зранку, прочитавши новину, якось неприємно царапнуло "ублюдки". Радий, що він вибачивсь.
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Нікому ці вибачення не потрібні. Просто ця порохоботівська мерзота показала свое істинне обличчя. Путін прямий ворог, Порошенко зі своїм шоблом-замаскованний. Порошенковські ВОРОВАЙКИ продовжують виборчу компанію без перерви.
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Та отож, а твої сивохи, арахамія та інші кадри, такі ,,патріоти" шо далі нікуди.
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Да, "ублюдки" - нехорошо. Проще было бы сказать - "дураки из ВСУ, которые проголосовали за такого Главнокомандующего". Тогда и извиняться не надо было бы.
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Вчера порохоботы полностью поддержали бирюкова , который унизил и обозвал воинов всу, именно благодаря которым мы все можем жить , работать и учиться в Украине . Теперь же Бирюков извинился, но порохоботы продолжают нести чушь и оправдывать его вчерашний бред.
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Татьяна, я вас уже в 37 раз питаю. Ким працює ваш чоловік, раз ви цілодобово строчите на Цензорі і в той же час маєте змогу літати найдорожчими курортами світу?
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Кто чистит коментарии ? Где свобода слова ? Что за однобокая позиция ? Где диалог ?
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Ему на ровне с Муждабаевым не терпиться по скотски обозвать сторонников Зе. Ведь только великие личности могут голосовать за менклатурного упитанного Порошенка.
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Не "псіхонув", а трошки некоректно вжив темін - замініть "ублюдки" на "поци" і все стане на свої місця. Звісно, "ублюдки" - не "поци", але часто "поцовство" робить людей "ублюдками".
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Кума Порошенко шесть лет скрывала в своем доме находящегося в международном розыске криминального авторитета Анисимова криминальный авторитет находящийся в розыске, с 14 года проживал под Киевом у кумы Петра Порошенко, экс-народного депутата Украины Оксаны Билозир.
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Вот поставь такого министром обороны. Психанёт, отправит сотни душ на убой. Потом извинится конечно...
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Да ладно, Хомчак тоже в свое время психанул.
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Там еще были которые за Бойко голосовали. Вот это смИшно.
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Эх-х .!! Ну и зря "Психанул, сглупил", - экс-советник министра обороны Бирюков извинился за "ублюдков из ВСУ" - Цензор.НЕТ 6824 .. Не за что извиняться .. Ну разве что за слово - ублюдки . Можно было назвать их поласковей ,, - бараны , например .
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