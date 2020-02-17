EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Крушение самолета МАУ в Иране Коронавирус из Китая Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Обирай свідомо
 Здоровье
  1509  52
Материалы по теме:
Все про:ВОЗ (142) Гебрейесус (7) COVID-19 (46)

 COVID-19 не так смертоносен, как другие коронавирусы, - ВОЗ

Более 80% заболевших коронавирусом COVID-19 переносят его легкую форму и выздоравливают.

Об этом говорится в заявлении гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

"Данные также показывают снижение количества новых случаев. Эту тенденцию следует интерпретировать очень осторожно. Тенденции могут измениться, поскольку затронуты новые группы населения. Пока рано говорить, будет ли продолжаться это снижение. Представляется также, что COVID-19 не так смертоносен, как другие коронавирусы, включая SARS и MERS", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скалецкая: Самый страшный вирус в мире - это паника

По данным ВОЗ, более 80% пациентов переболевают в легкой форме, примерно 14% - в тяжелой (включая пневмонию и одышку), 5% - в критической (дыхательная недостаточность, септический шок и полиорганная недостаточность), для 2% - вирус оказывается смертельным. "И риск смерти увеличивается с возрастом", - сообщил Гебрейесус.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус, от которого умерли больше тысячи человек, получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019. Первая вакцина против китайского коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.

Также читайте: Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае превысило 1,7 тыс. человек, инфицированы - 70,5 тыс., - госкомитет КНР

Источник: https://censor.net.ua/n3176266
 
 
 Топ комментарии
 
Понятно! Таки Гербарий, требуемые им 380 лямов, на "борьбу"- получил. Риторика изменилась мгновенно!!! Ай, да Гербарий! COVID-19 не так смертоносен, как другие коронавирусы, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 4971
 показать весь комментарий
 
то можна розслабитись ?
а чому китайці ввели смертну кару за приховування симптомів вірусу ?
 показать весь комментарий
 
Сегодня получили 2 посылки от алиэкспресс... Ждем... Верим...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ви,ж,прочитали...Він,так,й виглядає...
 показать весь комментарий
 
 
Успокоил . COVID-19 не так смертоносен, как другие коронавирусы, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 8749 У китайцев иммунитет . Они тысячи лет жрут ползуче-крясячее дерьмо .
 показать весь комментарий
 
 
Понятно! Таки Гербарий, требуемые им 380 лямов, на "борьбу"- получил. Риторика изменилась мгновенно!!! Ай, да Гербарий!
 показать весь комментарий
 
 
як "оптиміст" з анекдота:
песиміст вважає, що гірше вже не буває, а оптиміст - буває, буває!..
 показать весь комментарий
 
 
О чём я давно талдычу - обычный вирус, про который через полгода никто не вспомнит. Как не помнят о свином, птичьем, атипичной пневмонии и куче других. Но по раздутой панике этот несомненный чемпион.
 показать весь комментарий
 
 
Присоединяюсь. Тоже много тут писал... Надо признать: не спамили и не БАНили.
 показать весь комментарий
 
 
а ви пам'ятаєте щоб раніше проводились такі претиепідемічні заходи ?
 показать весь комментарий
 
 
Всё, в Этом Мире, бывает впервые. Это потом,- входит в привычку.
 показать весь комментарий
 
 
Не. Поэтому и говорю - по раздуванию паники нынешний грипп абсолютный чемпион. И это со смертностью 2%. Даже у СПИДа, со смертностью 100%(!!!), не было такого пиара!
 показать весь комментарий
 
 
просто так нічого не відбувається.
паніка не характерна для країн з диктатурою.
китайці спокійно хворіють і помирають. може загиблих в рази більше, тому китайці і влаштували карантин.
 показать весь комментарий
 
 
Может быть, но в других странах смерти единичны. Так что доказательств смертности более 2% нет.
 показать весь комментарий
 
Жди доказательств. COVID-19 не такий смертоносний, як інші коронавіруси, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1994 Из окна своего увидишь.
 показать весь комментарий
 
Согласись, что если произвольно набрать 100.000 человек, то есть вероятность, что 2% из них умрут от старости и (или) болезней даже без ослабления гриппом.
 показать весь комментарий
 
Как по мне, то по панике чемпионом был свинной грипп с "Тамифлю" осенью 2009-го года. COVID-19 не так смертоносен, как другие коронавирусы, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3934
 показать весь комментарий
 
 
А мне казалось- Китай 2003, когда в аэропорту Шанхая я обнаружил списывающийся экипаж филиппинцев. Они, все в масках, снимали комбинезоны и выбрасывали, в кучу, перед прохождением паспортного контроля.
 показать весь комментарий
 
є ще гірші віруси, і на боротьбу з ними треба ще більше грошей
 показать весь комментарий
 
 
то можна розслабитись ?
а чому китайці ввели смертну кару за приховування симптомів вірусу ?
 показать весь комментарий
 
 
Они там и взяточников расстреливают. Дикие люди
 показать весь комментарий
 
 
кацапія би обезлюднила, якби там всіх корупціонерів постріяли б.
 показать весь комментарий
 
 
Не фейк. Кто хотел - уже проверил. Сегодня это легко.
 показать весь комментарий
 
Огласите весь список и сколько грошей надо выделить на каждый!
 показать весь комментарий
 
 
Ну да ,
Китайцев 1, 5 млрд
И ещё 300 млн без паспортов
У них 60 млн вымрет- они ещё 160 млн нарожают за год
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня получили 2 посылки от алиэкспресс... Ждем... Верим...
 показать весь комментарий
 
 
Чего ждешь ? Симптомов ? Мужик в Америке, собиравший спутник , был болен гриппом. Начихал на запчасти. Когда спутник через пару лет вернулся, с деталей взяли пробы и поместили в питательную среду. Грипп ожил, хотя и был не так активен, как исходный, но ожил, зараза.
 показать весь комментарий
 
 
Испанка трижды обогнула планету, снова и снова заражая волнами переболевших.
Но в Испанку не был встроен СПИД.
https://aif.ru/society/history/samyy_ubiystvennyy_gripp_kak_chelovechestvo_perezhilo_ispanku
 показать весь комментарий
 
 
Против Китая надо ввести санкции за разработку биооружия.

Думаю, что птичий и свиной грипп - были тоже искуссственными . Только тогда враньё прошло, а летучие мыши не захотели быть виновными 😀
 показать весь комментарий
 
 
"Горе. Горе, с которым ничего не может сравниться по своему размаху и беспощадности. Черная Смерть. Медленно ковыляющая бабка с посохом, от которой несет могильной вонью и неизбежностью. Ты ступаешь голыми израненными ступнями по тропинке, вьющейся среди деревьев, оставляя за собой в пыли капли гноя и крови. И ни один человек на белом свете не знает, куда ты повернешь, и какой дорогой ты пойдешь дальше. Ты приходила несколько раз, забирая миллионы людских жизней и уводя их в темноту и небытие.
Ты забирала любимых и единственных, друзей и врагов, жестоких и ранимых, беспомощных и малых, сильных и выносливых, бедняков и королей, безбожников и праведных.
Все они безропотно шли за тобой. Смерть была для них избавлением от твоего взгляда и от отметин твоего благословления. Ты увела их, оставив на месте их жилищ гнетущую пустоту и тишину. Куда ты идешь сейчас?
...Молчишь. Хоть твой капюшон и скрывает твое ужасное лицо, но злобный блеск глаз виден даже ночью..."
Теодор Северин Киттельсен - Pesta i trappen (Чума на лестнице), 1896


 показать весь комментарий
 
 
Слежу за развитием ситуации с 20 января , когда было около 500 заболевших , сегодня более 71 тыс и до 1800 смертей. Еще месяца не прошло. В Китае все сидят по домам. Что будет если эта зараза к нам прибудет? Пару дней назад была информация о заражении более 1700 медиков https://www.5.ua/ru/obshchestvo/v-kytae-1700-vrachei-zarazylys-koronavyrusom-208311.html
Это на менее чем 65тыс заболевших , тоесть 30-40 пациентов принял и в койку!
Как наши медики это встретят?
Пару дней назад знакомый возил ребенка к врачу с температурой( Реформа -******) , в поликлинике была пятиминутка на час , видно обсуждали коронавирус , потому что когда расходились медсестры , жутко ржали и говорили что у них респираторов нет , а костюм защиты один видно для заведующего!
Интересно что будет когда сотни а потом тысячи поедут на общественном транспорте в поликлиники и сколько наших медиков ляжет на койки после этого и что дальше будет?Это не паника ,это просто здоровый интерес. Единственное достпное лечиние - переливание плазмы крови от выздоравливающих , это метод 19 века , только там кровь переливали с готовыми антителами , боюсь что и нам придется вспомнить этот метод и как бы из за паралича власти и медицины самим не пришлось это делать. Так как импотенция власти распространяется на все сферы жизни кроме воровства , эта сфера наиболее активна у наших панів.
11 февраля 5 украинцев 3 из которых прилетели 4 февраля из Китая и 2 контактировали с ними обратились с симптомами для проверки https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/11/7240088/
Что то не вижу результатов уже 6 дней , раньше отчитывались то аденовирус , то грипп то коронавирус но не из Китая. Куда люди делись? Терзают меня смутные сомненья. Неужели журналисты этого не заметили? Или рты позатыкали. Кстати и эвакуацию наших из Уханя , назначенную на 11 число почему то на неделю перенесли. Задали бы эти вопросы министру профильному , интересно послушать ответ.
 показать весь комментарий
 
 
ВОЗ ,ще,щось цікавить,окрім грошей COVID-19 не так смертоносен, как другие коронавирусы, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1702 Які ниці
 показать весь комментарий
 
 
А Ви, на гособєспєчєніі? Ну там, шкарпетки, труси, хліб, ковбаса?
Бєсплатно всьо?
Чи мама приносить?
 показать весь комментарий
 
"И риск смерти увеличивается с возрастом", - сообщил Гебрейесус.» Источник: https://censor.net.ua/n3176266
А не пєнсіонниє лі фонди разних стран, скінулісь гєнєтікам?
 показать весь комментарий
 
Певно,тому його геном далеко пішов від прототипів COVID-19 не такий смертоносний, як інші коронавіруси, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9902 Розробники,яких,вже,давно спалили,тільки про корисність вірусу й думали COVID-19 не такий смертоносний, як інші коронавіруси, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9008
 показать весь комментарий
 
Нам не страшні ніякі віруси ми загартовані рехвормами петра свинюшенко
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗдоровье
 
 
 
 
 
 вверх