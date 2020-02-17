 COVID-19 не так смертоносен, как другие коронавирусы, - ВОЗ

Об этом говорится в заявлении гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.
"Данные также показывают снижение количества новых случаев. Эту тенденцию следует интерпретировать очень осторожно. Тенденции могут измениться, поскольку затронуты новые группы населения. Пока рано говорить, будет ли продолжаться это снижение. Представляется также, что COVID-19 не так смертоносен, как другие коронавирусы, включая SARS и MERS", - отметил он.
По данным ВОЗ, более 80% пациентов переболевают в легкой форме, примерно 14% - в тяжелой (включая пневмонию и одышку), 5% - в критической (дыхательная недостаточность, септический шок и полиорганная недостаточность), для 2% - вирус оказывается смертельным. "И риск смерти увеличивается с возрастом", - сообщил Гебрейесус.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
11 февраля новый коронавирус, от которого умерли больше тысячи человек, получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019. Первая вакцина против китайского коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.
тільки - нікому!
песиміст вважає, що гірше вже не буває, а оптиміст - буває, буває!..
паніка не характерна для країн з диктатурою.
китайці спокійно хворіють і помирають. може загиблих в рази більше, тому китайці і влаштували карантин.
..
а чому китайці ввели смертну кару за приховування симптомів вірусу ?
Китайцев 1, 5 млрд
И ещё 300 млн без паспортов
У них 60 млн вымрет- они ещё 160 млн нарожают за год
Но в Испанку не был встроен СПИД.
https://aif.ru/society/history/samyy_ubiystvennyy_gripp_kak_chelovechestvo_perezhilo_ispanku
...
Думаю, что птичий и свиной грипп - были тоже искуссственными . Только тогда враньё прошло, а летучие мыши не захотели быть виновными 😀
Ты забирала любимых и единственных, друзей и врагов, жестоких и ранимых, беспомощных и малых, сильных и выносливых, бедняков и королей, безбожников и праведных.
Все они безропотно шли за тобой. Смерть была для них избавлением от твоего взгляда и от отметин твоего благословления. Ты увела их, оставив на месте их жилищ гнетущую пустоту и тишину. Куда ты идешь сейчас?
...Молчишь. Хоть твой капюшон и скрывает твое ужасное лицо, но злобный блеск глаз виден даже ночью..."
Теодор Северин Киттельсен - Pesta i trappen (Чума на лестнице), 1896
Это на менее чем 65тыс заболевших , тоесть 30-40 пациентов принял и в койку!
Как наши медики это встретят?
Пару дней назад знакомый возил ребенка к врачу с температурой( Реформа -******) , в поликлинике была пятиминутка на час , видно обсуждали коронавирус , потому что когда расходились медсестры , жутко ржали и говорили что у них респираторов нет , а костюм защиты один видно для заведующего!
Интересно что будет когда сотни а потом тысячи поедут на общественном транспорте в поликлиники и сколько наших медиков ляжет на койки после этого и что дальше будет?Это не паника ,это просто здоровый интерес. Единственное достпное лечиние - переливание плазмы крови от выздоравливающих , это метод 19 века , только там кровь переливали с готовыми антителами , боюсь что и нам придется вспомнить этот метод и как бы из за паралича власти и медицины самим не пришлось это делать. Так как импотенция власти распространяется на все сферы жизни кроме воровства , эта сфера наиболее активна у наших панів.
11 февраля 5 украинцев 3 из которых прилетели 4 февраля из Китая и 2 контактировали с ними обратились с симптомами для проверки https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/11/7240088/
Что то не вижу результатов уже 6 дней , раньше отчитывались то аденовирус , то грипп то коронавирус но не из Китая. Куда люди делись? Терзают меня смутные сомненья. Неужели журналисты этого не заметили? Или рты позатыкали. Кстати и эвакуацию наших из Уханя , назначенную на 11 число почему то на неделю перенесли. Задали бы эти вопросы министру профильному , интересно послушать ответ.
Бєсплатно всьо?
Чи мама приносить?
А не пєнсіонниє лі фонди разних стран, скінулісь гєнєтікам?