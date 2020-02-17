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Все про:Одесса (5911) танкер (45)

 Затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета, - мэрия

Горадминистрация сможет объявить тендер на проведение работ по ликвидации танкера только после 31 марта, когда такое право потеряет собственник. Охрана танкера обойдется городу в крупную сумму.

Об этом местному изданию "Думская" сообщил вице-мэр Одессы Андрей Котляр, информирует Цензор.НЕТ.

"Действовать одесский порт, а именно он будет заниматься проблемой, сможет только после 31 марта – до этого срока у собственника есть возможность самому начать работы. Однако он (собственник, бывший депутат Николаевского областного совета от Партии регионов Олег Ковтунов. — Ред.) затягивает процесс и, скорее всего, не будет этого делать, а значит, после 31 марта порт объявит тендерные процедуры. И только после этого что-то начнется – для ликвидации судна потребуется 120 дней. Так что, мы проведем лето с Delfi. Думаю, оно закончится, а он будет здесь", — сказал Котляр.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нарушения со стороны судовладельца и капитана, неготовность экипажа к погодным условиям, ограниченное количество топлива: названы официальные причины аварии танкера Delfi

По словам директора департамента муниципальной безопасности Виктора Кузнецова, сначала сотрудники водолазной службы обследуют дно возле судна, после чего при помощи буев установят ограждение. Затем на пляже разместят пост охраны.

"Его комплектация обойдется в 35 тысяч гривен, кроме того понадобятся восемь должностей для дежурства. Два человека в сутки, работа — сутки через трое. Заработная плата – 8 тысяч гривен, то есть 64 тыс. гривен в месяц на всех. Также понадобится плавсредство для патрулирования, а для его работы тонна бензина, это еще 30 тысяч гривен", — рассказал Кузнецов.

В ближайшее время спасатели обратятся в департамент финансов с просьбой выделить им соответствующие средства.

Также на Цензор.НЕТ: Танкер Delfi мог быть причастен к контрабанде нефтепродуктов, - Госпогранслужба

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Источник: https://censor.net.ua/n3176265
 
 
 Топ комментарии
 
охрана зачем. и как же он сейчас без охраны
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Ага! Таки верно мы тут оценили ситуацию, а не капитан порта Одесса! Вот тут оценили:
https://censor.net.ua/news/3172966/zatonuvshiyi_tanker_delfi_doljny_ubrat_s_plyaja_do_31_marta_kapitan_odesskogo_porta_tsyupko
Лежать этой железяке тут долго... Надо же восемь новых "слуг" трудоустраивать. Восемь- уже почти пристроены.
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Чтобы на этого п...ца была управа, нужно кое-кого испугать
И этот кто-то явно не "капитан" порта Затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета, - мэрия - Цензор.НЕТ 3823
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охрана зачем. и как же он сейчас без охраны
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Ага! Таки верно мы тут оценили ситуацию, а не капитан порта Одесса! Вот тут оценили:
https://censor.net.ua/news/3172966/*******************************************************************************************
Лежать этой железяке тут долго... Надо же восемь новых "слуг" трудоустраивать. Восемь- уже почти пристроены.
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..и шо.... на этого поца управы в стране нет? Затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета, - мэрия - Цензор.НЕТ 3076
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Чтобы на этого п...ца была управа, нужно кое-кого испугать
И этот кто-то явно не "капитан" порта Затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета, - мэрия - Цензор.НЕТ 3823
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Так оно само своим распоряжением разрешило год назад море загрязнять Затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета, - мэрия - Цензор.НЕТ 7185 А сильно пугать нельзя - потом в Одессе будет уже не до купания совсем.
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а почему сутки через трое? любому человеку 24 часа работать накладно, а тут - охрана, спасатели как никак (да и дураков поплавать под железом найдется уйма как потеплеет, может даже билеты станут продавать). а те полюбасу 12 часов дрыхнуть будут.

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Виявляється, цей танкер віз контрабандний дизель. Коли його митники Нефьодова (не знаю, здогадуюсь, що і погранці) намагались захомутати - він втік від досмотру, але невдало... отримав пробоїну.
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