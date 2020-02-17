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Все про:адвокат (1243) Беркут (8581) обмен (927) пленные (822) преступления против Майдана (91)

 Делаем все возможное, чтобы вернуть вывезенных в ОРДЛО экс-беркутовцев Янишевского, Зинченко и Аброськина, - адвокат Горошинский

Трех переданных ОРДЛО в рамках обмена обвиняемых по делу о расстрелах на Институтской 20 февраля 2014 года планируют вернуть на подконтрольную Украине территорию.

Об этом в интервью hromadske сообщил адвокат экс-беркутовцев Александр Горошинский, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о бывших бойцах спецподразделения "Беркут" Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вернувшиеся в Киев экс-беркутовцы Маринченко и Тамтура остаются подсудимыми и должны являться в суд, - Рябошапка

"Мы делаем все возможное, чтобы вернуть остальных. Также надеемся, что продолжим заседание в полном составе", - заявил Горошинский.

Адвокат напомнил, что обвиняемого Олега Янишевского передали в рамках обмена на оккупированную территорию Луганской области, а Павла Аброськина и Сергея Зинченко - Донецкой.

На уточняющий вопрос журналистки, вернутся ли остальные обвиняемые к следующему заседанию в Святошинском суде 17 марта, адвокат ответил: "Мы работаем".

Напомним, по делу о расстрелах на Институтской, которое рассматривает Святошинский райсуд, обвиняемыми являются пятеро бывших сотрудников спецподразделения "Беркут": Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд вынес решение об изменении меры пресечения на личные обязательства этим пяти экс-беркутовцам. На следующий день на КПВВ "Майорское" Донецкой области состоялся обмен пленными, в ходе которого этих пятерых экс-бойцов спецподразделения "Беркут" передали на оккупированную Россией территорию Донбасса.

Читайте также: "Этим людям я руки не подаю", - прокурор по делу экс-беркутовцев Донской о коллегах, способствовавших их освобождению

В начале февраля 2020 года Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев и заявили о намерении принимать участие в судебных заседаниях.

Источник: https://censor.net.ua/n3176264
 
 
 Топ комментарии
 
Вона самі повернуться, їм обіцяли не те що амністію, а навіть виправдання.
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Они уже в списках для совместных патрулей по Киеву .
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Вона самі повернуться, їм обіцяли не те що амністію, а навіть виправдання.
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откуда знаешь это ,а ? кондитерфюрер Рошен ?
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Это было требование Раши при обмене на которое согласился бубочка - процессуальная очистка передаваемых.
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Портнов и Лукаш подготовили законопроект о дегеролицации Героев Небесной сотни и привлечении всех участников ,в том числе и погибших, к судебной ответственности за госпереворот и передали в раду
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Спочатку віддали, а потім "борються" за повернення... Мудро!!!
В такому випадку,в народі кажуть: - якщо собаці нічим зайнятися, то яйця лиже...
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То есть, он- вполне серьёзно! Странно, мне казалось, что мечтать- удел мечтателей и поэтов. Но- не адвокатов-прагматиков.
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Бунюэ́ль (Буньюэль) нервно курит в сторонке.... Делаем все возможное, чтобы вернуть вывезенных в ОРДЛО экс-беркутовцев Янишевского, Зинченко и Аброськина, - адвокат Горошинский - Цензор.НЕТ 6420
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Они уже в списках для совместных патрулей по Киеву .
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Главное - все при деле! Работа кипит! Робимо все можливе, щоб повернути вивезених в ОРДЛО ексберкутівців Янішевського, Зінченка й Аброськіна, - адвокат Горошинський - Цензор.НЕТ 4344
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Дивна заява. Їх не для того відпускали, щоб повернути.
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Чтобы наградить !гниды 🤢🤡💩🐸 стараются
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Коли спецназівці вивозили Цьомаха, серед них були і вбиті і поранені.
Так от прєдложеніє. За цими, хай поїдуть ті, хто їх відпускав.
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а я вірю, що ви робите все можливе, бо тут можливо лише надіятись, що окупант змилостивиться
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Спросите совета у ЗЕ он говорил что лучше отпустить плохих вернуть хороших теперь такой умный пусть раскажет что делать с судом и делом и как их судить! он же ДУЖЕ ВУМНЫЙ МЛЯТЬ!!
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я от логики команды зельца просто окуеваю..... отдать чтобы потом возвращать.... вы чо там окуели или деньги не что тратить? а харько вских подрывников осужденных на пожизненное тоже возвращать будете?
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Ага, ждите, вернутся, а как же, раскатали губу, не хрен было зеле давать их на обмен. А может он их умышлено отдал, ведь он же добрый.
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