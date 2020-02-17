 На промежуточных выборах в Раду на 179 округе Харьковщины зарегистрировано 40 кандидатов, - ЦИК

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Рассмотрев заявления политических партий о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, а также заявления граждан Украины о самовыдвижения вместе с другими документами о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины в ОВО №179 на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года и установив их соответствие требованиям законодательства, Комиссия зарегистрировала 21 кандидата в народные депутаты Украины ", - говорится в сообщении.

Вместе с тем ЦИК отказала в регистрации трем кандидатам "в связи с отсутствием у указанных лиц документа о внесении денежного залога".

Таким образом, 17 февраля ЦИК завершила регистрацию кандидатов на промежуточных выборах в ОВО №179. По данным Центризбиркома, всего зарегистрировано 40 кандидатов в народные депутаты.

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Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия 16 января объявила о начале избирательного процесса промежуточных выборов народного депутата в одномандатном избирательном округе №179 в Харьковской области. Выборы назначены на воскресенье, 15 марта.

В округе №179 на внеочередных выборах 21 июля 2019 победил кандидат от "Слуги народа" Алексей Кучер. В ноябре 2019 Президент Владимир Зеленский назначил Кучера председателем Харьковской ОГА.

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