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 Политика Украины
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Все про:выборы (23116) Харьковщина (1460) ЦИК (3376)

 На промежуточных выборах в Раду на 179 округе Харьковщины зарегистрировано 40 кандидатов, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 21 кандидата в народные депутаты на промежуточных выборах в одномандатном избирательном округе № 179 в Харьковской области, назначенных на 15 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Рассмотрев заявления политических партий о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, а также заявления граждан Украины о самовыдвижения вместе с другими документами о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины в ОВО №179 на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года и установив их соответствие требованиям законодательства, Комиссия зарегистрировала 21 кандидата в народные депутаты Украины ", - говорится в сообщении.

Вместе с тем ЦИК отказала в регистрации трем кандидатам "в связи с отсутствием у указанных лиц документа о внесении денежного залога".

Таким образом, 17 февраля ЦИК завершила регистрацию кандидатов на промежуточных выборах в ОВО №179. По данным Центризбиркома, всего зарегистрировано 40 кандидатов в народные депутаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 10 млн грн потратят на довыборы нардепа по округу №179 на Харьковщине, - ЦИК

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия 16 января объявила о начале избирательного процесса промежуточных выборов народного депутата в одномандатном избирательном округе №179 в Харьковской области. Выборы назначены на воскресенье, 15 марта.

В округе №179 на внеочередных выборах 21 июля 2019 победил кандидат от "Слуги народа" Алексей Кучер. В ноябре 2019 Президент Владимир Зеленский назначил Кучера председателем Харьковской ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК зарегистрировала "клона" Светличной в 179-м округе, - КИУ

Источник: https://censor.net.ua/n3176263
 
 
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Оглашаю - украинцы иванов-петров-сидоров-мордовников-соколов-кузнецов-козлов-орлов-никитин-павлов-захаров-калашников-ерофеев..... и тд.и тп. все украинские кандидаты в депутаты на одно овободившееся депутатское кресло в Харьковской Области.. Где пулемет, *******
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"Баллотируются "40 " кандидатов на ОДНО МЕСТО" это обыкновенная кацапская проплаченная гибридная война кацапов против Украины.
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